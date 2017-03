Chọn "sàn" đấu CĐ, ĐH phù hợp và ôn thi hiệu quả

Nội dung chương trình cũng được tường thuật trực tiếp trên www.phapluattp.vn của Báo Pháp Luật TP.HCM.



Nhiều sinh viên từng trải qua các kỳ thi CĐ, ĐH chia sẻ: Sau thời gian nghỉ Tết, học sinh lớp 12 thường rất phân vân khi chọn ngành nghề phù hợp với khả năng học tập của bản thân và sở thích. Điều băn khoăn này được các sinh viên lý giải là do thiếu thông tin, định hướng nghề nghiệp thiếu chính xác nên dẫn đến sự phân tâm đối với học sinh khi đưa ra quyết định cuối cùng cho nghề nghiệp tương lai.







Các thầy giáo trong Ban tư vấn tuyển sinh của tuvantuyensinh.vn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của độc giả. Ảnh: N.TÝ



1. PGS.TS. Nguyễn Đình Phư,

2. TS Trần Đình Lý,

3. TS Nguyễn Viết Đông,

4. Ông Nguyễn Quốc Cường,

Câu 1: Thưa thầy! Em đang đi Nghĩa vụ Quân sự, tính đến 09/02/2013 là được một năm, vậy đến ngày 09/02/2014 em mới hoàn thành Nghĩa vụ Quân sự. Em được chỉ huy tạo điều kiện cho ôn thi Đại học, nhưng em boăn khoăn nếu kết quả thi tháng 7 năm nay em đậu vào một trường Đại học liệu em có được bảo lưu kết quả để sau khi hoàn thành Nghĩa vụ Quân sự em có thề theo học không? Em không thi vào khối trường Quân đội, Công an. Em cảm ơn thầy!(Nguyễn Hoàng Hùng - Email: h2thienbinh...@gmail.com)

Thầy Nguyễn Quốc Cường:

Câu 2: Chào thầy! Thưa thầy em muốn học ngành Công nghệ thông tin nhưng em yếu môn Tiếng Anh. Em không biết em có thể học ngành này được không? Em nên thi vào những trường nào để ra trường dễ có việc làm? Xin cảm ơn thầy!(Lê Xuân Vĩnh - Email: ongutaongao_taoiumay...@yahoo.com.vn)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư:



PGS.TS Nguyễn Đình Phư đang trả lời bạn đọc -Ảnh P.ĐIỀN



Câu 3: Em là thí sinh ở Long An thi ĐH- CĐ thì thuộc khu vực mấy ạ? Điểm ưu tiên em được tính là bao nhiêu? Nếu thi vào Đại học Cần Thơ, ngành S ư Phạm Hóa điểm thi của em bao nhiêu có thể đỗ? Em cảm ơn.(Nguyễn Văn Tuấn - Email: mythanh65...@yahoo.com)

Thầy Nguyễn Quốc Cường:



Câu 4: Thưa thầy, em có nguyện vọng thi vào ĐH Kinh tế và ĐH Quản lý Khách sạn. Em thích Kinh tế nhưng theo thống kê thì hiện nay số thí sinh thi vào Kinh tế quá nhiều nên chỉ tiêu giảm, điểm thi càng cao. Em băn khoăn chưa biết chọn trường nào cho phù hợp với năng lực (em học cũng tương đối). Mong thầy tư vấn giúp em. Em cảm ơn!(Lê Thành Thiện - Email: thanhthien...@gmail.com)

TS. Nguyễn Viết Đông:



TS. Nguyễn Viết Đông đang trả lời bạn đọc



Câu 5: Thầy ơi! Em nghe nói làm việc trong ngành Ngân hàng lương cao, tuy nhiên mấy anh chị học ngành Ngân hàng ra thất nghiệp nhiều và phải có chân mới vào làm được trong ngành Ngân hàng. Vậy em có nên chọn ngành ngân hàng không? Em nên thi trường kinh tế ngành Ngân hàng hay thi vào đại học Ngân hàng?(Đỗ Đình Linh Lan - Email: linhtantan133...@gmail.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư:

Câu 6: Kính gởi Chương trình. Năm nay con tôi dự thi đại học, tôi có 1 câu hỏi liên quan đến tuyển sinh như sau: "Con tôi đăng ký thi NV1 ngành Luật, mã ngành D380107 (luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán) vào trường Kinh tế - luật Tp.HCM , giả sử nếu con tôi không đủ điểm trúng tuyển NV1, con tôi có thể nộp xét tuyển NV2 vào các trường khác có ngành Luật, mã ngành D380101 không (giải sử đủ điểm xét NV2)?" Rất mong được sự tư vấn của chương trình. Chân thành cám ơn.(Nguyễn Việt Hải - Email: viethainhpt...@gmail.com)

Thầy Nguyễn Quốc Cường:



Câu 7: Thưa thầy, em dự định thi Sư Phạm. Em muốn hỏi sau 5 năm nữa thì những giáo viên tương lai có thể tìm được việc không ạ? Em cần ôn luyện thế nào để tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất? Em cảm ơn!(Vũ Thị Lý - Email: lyvu2893...@gmail.com)

TS. Nguyễn Viết Đông:

Câu 8: Em chào thầy. Năm 2012, em thi rớt đại học nên đã đi làm để tạo điều kiện tàii chính năm nay thi lại. Bây giờ kiến thức phổ thông của em không còn nhiều nữa. Em thi khối C nên cũng ít cơ sở để ôn thi. Em muốn nhờ thầy tư vấn giúp em địa chỉ nào ôn tập tốt để em lấy lại kiến thức bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Em xin cảm ơn thầy.(Tạ Thu Thảo - Email: thao_ta..@yahoo.com)

TS. Nguyễn Viết Đông:

Câu 9: Kính chào thầy! Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh khối S riêng như vậy em có thể thi 3 khối cùng một lúc được không ạ? Đó là khối A1, D1 và khối S. Nhờ thầy tư vấn giúp con ạ. Em chân thành cảm ơn thầy!(Đinh Khánh Duyên - Email: khanhduyen95...@gmail.com)

Thầy Nguyễn Quốc Cường:



Thầy Nguyễn Quốc Cường đang trả lời bạn đọc



Câu 10: Thưa thầy, em vẫn chưa xác định được nên thi trường nào, khối nào thầy có thể cho em một vài lời khuyên về cách chọn trường, chọn khối không không ạ? Em cảm ơn thầy!(Trần Tín - Email: tinbb1099...@gmail.com)



TS Trần Đình Lý:

Câu 11: Em xin chào các thầy ! Thưa thầy, hiện em rất đam mê nghệ thuật. Em muốn ra trở thành nhà thiết kế đồ họa và ở Việt Nam ta cũng có rất nhiều trường đào tạo về ngành này. Em đang băn khoăn là nên đăng ký vào trường nào thì tốt nhất? Và nên học trường tư hay trường công vì em nghe nói trường tư đào tạo tốt hơn. Xin các thầy tư vấn giúp em.Em cảm ơn ạ!(Cu Huy Lao - Email: laocardo...1211@gmail.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư:

Câu 12: Thưa thầy! Em muốn thi vào trường Đại học Nông lâm TP.HCM thì em nên thi khối gì ạ? Em thích ngành Quản lí đất đai, đối với ngành này thì thi khối gì ạ? Ngành này ra trường có tương lai không thầy. Em cảm ơn thầy nhiều ạ!(Phan Thị Mai - Email: cucaidangyeu_195...@yahoo.com.vn)

TS Trần Đình Lý:



TS Trần Đình Lý đang trả lời bạn đọc-Ảnh T.KHANH



Câu 13: Thưa thầy năm nay em sẽ thi đại học và định học ngành Điện tử Viễn thông nhưng có một số người khuyên em đi ngành khác đừng đi ngành đó vì làm ngành đó không hái tiền. Xin thầy cho em ý kiến.(Võ Hữu Phúc - Email: phuc.vohuu.52...@facebook.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư:

Câu 14: Thưa thầy cho em hỏi, ngành Quan hệ Công chúng (PR) tại TPHCM có những trường nào đào tạo. Trong các trường đó, theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn, trường nào đào tạo tốt nhất?(Lê Hương Duyên - Email: ntp_4191...@yahoo.com.vn)

Thầy Nguyễn Quốc Cường:

Câu 15: Thưa thầy! Em muốn học ngành Kỹ sư Nông nghiệp thì em nên học ở đâu? Ngành này có mấy khối thi? Và điểm thi bao nhiêu thì đậu? Mong thầy tư vấn giúp em.(Nguyễn Trung Kiên - Email: nhox_kien_baby...@gmail.com)



TS Trần Đình Lý:



Câu 16: Em chào thầy! Thầy cho em hỏi, ngành Vật lí hạt nhân trong nước mình và nước ngoài có trường Đại học nào đào tạo ạ? Em cảm ơn thầy!(Nguyễn Lý Anh Tài - Email: nhoc_1995_haveyou...@yahoo.com.vn)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư:

Câu 17: Thưa Thầy Cô em là học sinh THPT, em học được các môn: Toán, Lý, Hoá hiện tại em đang muốn thi vào ngành Công an, nhưng không biết phải thi vào trường nào ạ?(Nguyễn Ngọc Khả Thanh - Email: thanhkha...@yahoo.com)

TS. Nguyễn Viết Đông:

Câu 18: Thưa thầy, em đang dự định thi khối A1. Em rất thích ngành Quản lí Khách sạn và khi làm trắc nghiệm hướng nghiệp em cũng rơi vào nhóm này. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thông tin trên mạng thì hầu hết các nguồn tin đều nói rằng nghề này rất cực và không có người quen thì rất khó để xin việc và thăng tiến. Hiện tại, em cũng không rõ những trường nào có đào tạo ngành nghề này ở TP.HCM. Học lực em khá nên quan trọng là ở chọn trường nào tốt nhất. Em cảm ơn! (Lê Thị Thu Trang - Email: ttmuathu410...@gmail.com)

TS Trần Đình Lý:



Câu 19: Kính chào thầy! Em rất ngưỡng mộ các tác giả, diễn giả của những quyển sách viết về kỹ năng mềm, quản lí và phát triển con người, nghệ thuật sống... vì đó là những quyển sách có ích cho tất cả mọi người. Em muốn sau này cũng trở thành người có ích cho xã hội giống như họ, có thể đi nhiều nơi truyền kinh nghiệm cho người đi sau. Em có làm bài trắc nghiệm tính cách Holland và được kết quả là ESA. Vậy em nên chọn nghề gì, học về kinh tế hay học về xã hội? Em thi khối A (mức điểm cỡ 19) và B (mức điểm cỡ 17) ở Tp.Hồ Chí Minh. Mong các thầy tư vấn cho em ngành học và trường học phù hợp với ước mơ và khả năng của em. Em xin cảm ơn!(Chung Trương Quốc Duy - Email: luckyboy_2795...@yahoo.com.vn)

TS Trần Đình Lý:



Câu 20: Thưa thầy! Em đọc trên báo nhưng không hiểu câu này: "Các trường có tuyển sinh ngành đào tạo thuộc khối Văn hóa (khối C), không tổ chức thi, chỉ xét tuyển dựa vào kết quả thi theo đề thi chung của bộ", không tổ chức thi nhưng xét tuyển dựa vào kết quả thi theo đề thi chung nghĩa là sao thưa thầy? Mong thầy giải thích giúp em. Em xin cảm ơn ạ!(Trần Bình Trọng - Email: mrtran1703...@gmail.com)

Thầy Nguyễn Quốc Cường:

Quý vị có thể xem chi tiết toàn bộ nội dung trên trang tuvantuyensinh.vn





BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM



Cùng với định hướng nghề nghiệp thì việc học tập, phương pháp ôn thi hiệu quả cũng được học sinh và các bậc phụ huynh hết sức quan tâm. Như học thế nào để nắm chắc kiến thức, học ở đâu sẽ hiệu quả…?Các phụ huynh và các bạn thí sinh sẽ được các nhà giáo, chuyên gia có uy tín, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp giải đáp trong chương trình trực tuyến: “Chọn ngành nghề phù hợp và ôn thi hiệu quả”.Các khách mời tham dự chương trình:Giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCMTrưởng phòng đào tạo Đại học Nông lâm TP.HCMGiảng viên Đại học Quốc gia TP.HCMchuyên viên tuyển sinh của Bộ GD&ĐTNgay từ bây giờ, mời các học sinh, các bậc phụ huynh, độc giả có nhu cầu vui lòng đặt câu hỏi tại đây Sau đây là nội dung chương trình:Thân chào em !Rất hoan nghên tinh thần nỗ lực học tập của em; nếu em thi đậu ĐH trong năm nay, em sẽ được bảo lưu kết quả để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em sẽ được theo học đúng với nguyện vọng của mình, chúc em thành công.Em thân mến!Sinh viên ngành CNTT nếu có tiếng Anh tốt sẽ được tiếp cận rất nhiều thông tin về một lĩnh vực phát triển nhanh, mạnh và hấp dẫn như CNTT. Tuy nhiên, nếu SV có tiếng Anh chưa tốt thì họ sẽ phải học và cập nhật từ từ, một khi đã có đam mê và làm việc theo nhóm nên Em vẫn đạt kết quả tốt. Hiện nay có rất nhiều trường ĐH đào tạo CNTT, ví dụ: ĐH CNTT, ĐH quốc tế, ĐH KH Tự nhiên, ĐH Bách khoa,... là những địa chỉ Em có thể thi vào và làm việc sẽ có chất lượng khi ra trường. Về vấn đề việc làm sau tốt nghiệp còn phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng nghề, khả năng thích ứng công việc,... của ứng viên, vì vậy, ngoài học kiến thức khoa học, Em còn phải tập kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh,... Chúc Em thành công.Chào em !Các tính điểm ưu tiên theo khu vực khư sau: KV1 được cộng ưu tiên 1,5 điểm; KV2-NT được cộng ưu tiên 1 điểm; KV2 được cộng ưu tiên 0,5 điểm, riêng địa bàn tỉnh Long An có phân chia nhiểu khu vực khác nhau, em không nói rõ em ở huyện nào nên ban tư vấn không giải thích cho em được. Điểm chuẩn ngành Sư phạm hóa trường ĐH Cần Thơ năm 2012 như sau: Khối A: 16,5 điểm; khối B: 17.5 điểm.Thành Thiện thân mến!Trong một vài năm gần đây số lượng thí sinh thi vào các ngành kinh tế chiếm tỉ lệ rất cao và do đó điểm chuẩn ngày càng cao và dẫn đến nguy cơ mất cân đối giữa cung và cầu. Tuy nhiên em có nguyện vọng thi vào các ngành kinh tế và năng lực cũng tương đối thì em vẫn có thể thi vào ĐHKT. Em nên giải thử các đề thi trong một vài năm gần đây để tự đánh giá xem có đạt mức điểm chuẩn của các ngành và trường mà em định chọn không nhé.Chúc em thành công.Em đặt câu hỏi và đã tự trả lời rồi mà, một khi nhân lực cho Ngân hàng đã quá dư thừa và nhiều zikzak thì Em nên chọn các ngành khác mà thi vào. Nếu Em vẫn thích làm trong Ngân hàng thì tốt nhất là học ĐH Ngân hàng vì đó là một trường của ngành và Em sẽ được đào tạo chuẩn các kiến thức và nghiệp vụ phù hợp, cũng như khi thực tập và cơ quan xin việc sẽ dễ dàng.Xin chào anh Hải !Tôi xin trả lời thắc mắc của anh như sau: Theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi thi xong, nếu thí sinh không trúng tuyển NV1, có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định, trong 3 môn thi không có môn nào bị điểm 0 thì sẽ được cấp 3 giấy chứng nhận kết quả điểm để tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại các trường khác có cùng khối thi, còn chỉ tiêu xét các nguyện vọng bổ sung và trong vùng tuyển, như vậy, nếu cháu tham gia dự thi mà không trúng tuyển NV1 nếu có đủ các điền kiện trên thì sẽ được tham gia xét tuyển vào các trường khác, không phụ thuộc vào ngành đăng ký ban đầu.Chào em!Hiện nay nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương đang giảm một cách đáng kể do có quá nhiều sinh viên ngành sư phạm tốt nghiệp trong những năm gần đây. Các cơ quan chức năng đã nhận thấy điều này và sẽ có những biện pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng này. Giáo dục luôn luôn là quốc sách hàng đầu và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho ngành kinh tế nước nhà. Do vậy các sinh viên sư phạm vẫn có cơ hội tốt.Em cần lên kế hoạch ôn tập cho cả 3 môn. Chia mỗi môn thành các phần để phân phối thời gian học cho hợp lý. Đối với mỗi phần hãy bắt đầu bằng việc ôn lý thuyết và cách giải các dạng toán. Khi đã nắm vững lý thuyết thì bắt đầu giải các bài toán cơ bản. Chỉ giải những bài toán khó khi đã giải thành thạo các bài toán ở mức độ dễ và trung bình. Sau cùng hãy giải trọn vẹn các đề thi mẫu với thời lượng như đề thi yêu cầu và tự đánh giá, rút kinh nghiệm.Chúc em thành công.Thu Thảo thân mến,Em đã nghỉ học gần một năm nên chắc chắn sẽ quên đi một số kiến thức để thi ĐH. Ngay từ bây giờ em cần gấp rút có kế hoạch ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Em có thể đăng ký ôn thi tại Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn T:P HCM ( 10, Đinh Tiên Hoàng) hoặc tự ôn thi trên theo website onthi.net.vn.Chúc em thành công.Năm 2013 Bộ GD&ĐT cho phép 10 trường thuộc khối Văn hóa nghệ thuật tuyển sinh riêng, do đó em có thể đăng ký dự thi vào khối A1, D1 và vào một trong 10 trường trên, tuy nhiên có rất nhiều trường khác có tuyển sinh khối S nhưng vẫn theo nguyên tắc 3 chung do đó em em hết sức cẩn thận khi làm hồ sơ ĐKDT.Theo Thầy, thứ tự quan tâm mà em nên sắp xếp lại là: chọn nghề, chọn ngành, chọn khối và chọn trường. Nghĩa làm phải xác định em là ai?em phải tự khám phá ra bản thân em phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp nào, sau đó xem xét để làm được nghề đó cần học ngành gì? Năng lực bản thân em nổi trội khối thi nào và ngành đó khối đó có ở trường nào? thậm chí ở bậc học nào phù hợp với năng lực học hành thi cử của em...Em có thể khám phá năng lực bản thân thông qua các công cụ trắc nghiệm để có sự định hướng đúng và trúng ngay từ đầu, tránh lãng phí và phải "làm lại" sau này.Chúc em thành công.Việc đào tạo tốt hay xấu không hẳn phụ thuộc vào Trường Công hay trường Tư, nó còn phụ thuộc vào người học. Em nên loại bỏ hẳn quan niệm này. Em có thể thi vào trường ĐH Mỹ thuật, ĐH Kiến trúc - là những nơi có nhiều chuyên gia, GS về lĩnh vực này.Đại học Nông Lâm TPHCM thi 53 ngành/chuyên ngành với các khối A,B,D1 tùy theo từng nhóm ngành/chuyên ngành. Nếu em quan tâm đến ngành quản lý đất đai thì em có thể tìm hiểu kỹ các thông tin trên website của trường (www.hcmuaf.edu.vn). Hiện nay, trường tổ chức tư vấn trực tuyến chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành (các giáo sư, tiến sĩ trưởng các đầu ngành/chuyên ngành), bạn có thể tham gia trực tiếp chương trình này.Riêng với ngành quản lý đất đai phục vụ cho 07 mục tiêu cơ bản của ngành địa chính qua đó trang bị cho sinh viên những kiến thức quản lý nhà nước về số lượng và chất lượng tài nguyên đất đai, đánh giá và quản lý sử dụng đất theo pháp luật.Sinh viên tốt nghiệp có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo pháp luật hiện hành, có khả năng tiếp cận thực tế của ngành, khả năng làm việc nhóm, khả năng truyền đạt thông tin… có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn một cách độc lập; đảm nhận nhiệm vụ và thực hiện được các nội dung Quản lý nhà nước về đất đai theo luật định; nắm vững công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị đo, các phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác Quản lý Đất đai; có khả năng xây dựng, điều hành và quản lý các dự án liên quan đến việc sử dụng đất.Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư ngành quản lý đất đai có thể làm việc trong mạng lưới địa chính từ trung ương đến địa phương, các Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, các Trung tâm kỹ thuật địa chính, Trung tâm lưu trữ, Trung tâm kinh doanh địa ốc, Trung tâm tư vấn pháp luật đất đai, Trung tâm nghiên cứu đất, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, các Ban Quản lý đô thị... hay các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường Đại học, Cao đẳng, THCN có ngành đào tạo liên quan.Bên cạnh bậc đại học, Trường còn tuyển bậc Cao đẳng Quản lý đất đai (không tổ chức thi, chỉ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ kết quả thi Đại học).Cùng với nhóm ngành này có các chuyên ngành: quản lý Thị trường Bất động sản, công nghệ địa chính, địa chính và quản lý đô thi (ngành mới 2012):Đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai và đô thị (Địa chính và Quản lý Đô thị) có phẩm chất đạo đức tốt, có nhận thức đúng đắn về chính trị, hiểu biết về xã hội, sức khỏe tốt, có kiến thức hiện đại và nắm vững chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai, gắn kết tốt với công tác quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu của quá trình đô thị hóa và xây dựng đất nước theo con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa.Sinh viên sau khi đào tạo sẽ làm việc ở các cơ quan Tài nguyên - Môi trường, cơ quan Quản lý đô thị từ Trung ương đến địa phương (cấp phường xã, thị trấn), các Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học, dịch vụ liên quan đến đất đai, đô thị, các cơ sở đào tạo: Viện, Trường Đại học, Cao đẳng, THCN và các ngành nghề có liên quan.Ngành Điện tử- Viễn thông là một ngành Kỹ thuật hiện đại, mang trí tuệ cao: Công nghệ Viễn thông, Điện thoại Di động, internet, Truyền hình kỹ thuật số HD, Công nghệ Tự động trong sản xuất hàng hóa,... Nhiều nhà tỷ phú trên thế giới xuất phát từ ngành này. Em hãy thi vào và học thật giỏi. Hy vọng Em sẽ thành tỷ phú USD trong tương lai.Thân chào em !Ngành quan hệ công chúng là một chuyên ngành hẹp của ngành Quản trị kinh doanh; PR ( viết tắt của Public - Relations) tạm gọi là Quan hệ công chúng; Công việc của ngành này là: lập kế hoạch, chương trình hoạt động cho tổ chức, cá nhân: đó có thể là một chiến dịch truyền thông, tài trợ, quảng bá hình ảnh... quan hệ với truyền thông, báo chí, tổ chức sư kiện.Hiện nay ngành này được đào tạo tại một số trường như: ĐH Hoa Sen, ĐH Văn lang...Kỹ sư nông nghiệp được hiểu theo nghĩa rất rộng gồm nhiều ngành, chuyên ngành khác nhau của lĩnh vực nông lâm ngư. Còn theo nghĩa khác có thể là kỹ sư NÔNG HỌC. Ngành này có nhiều trường đào tạo, trong đó có nhiều trường lớn, có bề dày kinh nghiệm và thương hiệu như Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Nông lâm TPHCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Huế, Nông lâm Thái Nguyên...Khối thi thì tùy theo từng ngành, từng trường quy định, trong đó phổ biến nhất là khối B. Điểm chuẩn thường biến động trên sàn vài điểm (khá dễ chịu). Điểm chuẩn khối B thường cao hơn khối A 1-3 điểm tùy ngành/chuyên ngành và tùy trường.Tôi đánh giá cáo câu hỏi của em là tìm hiểu ngành mình thích, sau đó em mới tìm xem ngành đó có ở trường nào và thậm chí ở bậc học nào nữa...Ngành Vật lý hạt nhân được đào tạo tại các trường trong nước là: ĐH KH Tự nhiên Hà Nội, ĐHKH Tự nhiên Tp. HCM, còn kỹ thuật hạt nhân được đào tạo tại ĐH bách Khoa, Trung tâm hạt nhân,... Ở nước ngoài cũng tương tự được đào tạo tại các trường University và thực tập tại các Nhà máy điện hạt nhân.Thanh thân mến,Ngành công an có Trường đại học An ninh và Trường Đại học cảnh sát. Em muốn thi vào các trường này phải qua sơ tuyển ở ban tuyển sinh của quận, huyện. Em liên hệ với quận huyện mà em đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn nhé.Chúc mừng em đã sáng suốt và tự tin để trắc nghiệm khám phá bản thân. Nó rất cần thiết cho sự khởi đầu cho tương lai của em.Sự cực khổ sẽ không ảnh hưởng bởi vì tự em trắc nghiệm ra kết quả như vậy chứng tỏ em có khả năng chịu cực khổ để thành công. Có hay không có người quen chỉ là yếu tố khách quan, không cơ bản, không bền vững và nó luôn thay đổi. Tất cả đều có thể thay đổi, ngoại trừ năng lực bản thân, bản tính, đặc điểm, sự nổi trội, sở trường của em thì không thay đổi. Nếu em có thêm sự trau dồi các kỹ năng và cộng thêm thái độ, sự đam mê với nghề nghiệp thì chắc chắn em sẽ thăng tiến, thành công.Việc chọn trường thì tùy thuộc và nhiều yếu tố khác. Học lực của em khá thì sẽ có nhiều cơ hội vào nhóm ngành này ở trường top giữa.Chúc em thành công.Với kết quả của em, Em nên đăng ký học ngành phù hợp để công tác trong lĩnh vực Kinh doanh, hoặc công tác xã hội..(theo thứ tự ưu tiên). Em có lợi thế khối A thì thuận tiện cho nhóm ngành này. Riêng chọn trường thì em kết hợp thêm nhiều tiêu chí mà em quan tâm (vị trí địa lý, thương hiệu, đội ngũ, học phí, thậm chí...tai tiếng (để né tránh)...Chào em !Thí sinh muốn đăng ký vào các trường thuộc khối Văn hóa nghệ thuật có đào tạo các ngành khối C không tổ chức thi tuyển thì các em phải ĐKDT vào các trường có tổ chức thi khối C, sau khi có kết quả thi, các trường không tổ chức thi sẽ căn cứ vào điểm thi thí sinh đạt được dể xét tuyển.