Chọn trường không tổ chức thi

. Năm nay, Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An tổ chức thi hay xét tuyển? Muốn nộp hồ sơ NV1 vào trường này thì như thế nào? Tuyển sinh năm 2010 của trường có gì mới? (Hải Minh - Thanh Lưu, Long An)

+ Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An: Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An không tổ chức thi, chỉ xét tuyển kết quả thi của thí sinh. Thí sinh phải thi vào một trường ĐH (có tổ chức thi) khác để có kết quả chuyển về trường. Trong đó, trường bạn thi phải có khối thi giống như khối thi mà bạn muốn xét vào ngành học mà Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An có. Ví dụ: Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An có ngành tài chính ngân hàng, mã ngành 403, khối tuyển sinh A, D1234 thì bạn tìm trường có khối thi giống như trên. Bạn ghi vào nội dung mục 2 của hồ sơ thi: tên trường thi nhờ, mã trường, địa chỉ, khối thi, không ghi mã ngành. Mục 3 ghi tên Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An, mã trường, địa chỉ, khối thi, ghi mã ngành các bạn chọn. Sau kỳ thi, Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An sẽ thông báo kết quả xét tuyển NV1 (từ ngày 10 đến 20-8).

. Ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) thi khối nào, đào tạo những kiến thức gì, môi trường làm việc? (Thu Hương, Đồng Tháp)

+ Ông Cao Minh Trí, phụ trách marketing Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF): Ngành này xét tuyển hai khối A, D; đào tạo các cử nhân kinh tế có khả năng lập kế hoạch, tổ chức nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực của một doanh nghiệp. Quá trình đào tạo sẽ nhấn mạnh các kỹ năng quản trị sản xuất, quản trị công nghệ, quản trị văn phòng; tổ chức và khai thác hệ thống thông tin quản lý; vận dụng các lý thuyết quản lý hiện đại để xử lý vấn đề nảy sinh; kỹ năng về thanh toán quốc tế, marketing toàn cầu, đầu tư quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế và quản lý công ty đa quốc gia. Tốt nghiệp ngành này sinh viên có khả năng thích ứng nhiều dạng công việc ở những vị trí khác nhau trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức khác.

Sinh viên học tại Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An thực hành công nghệ thông tin.

. ĐH Bình Dương là trường tư hay trường công? Giá trị bằng cấp như thế nào? Tôi muốn theo gia đình lập nghiệp ở Bình Dương, năm nay tôi thi ở khu vực phía Bắc, rồi chuyển kết quả xét tuyển vào ĐH Bình Dương có được không? (Vương Huy, Thái Bình)

+ Ông Cao Việt Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bình Dương: Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh 2010 của Trường ĐH Bình Dương sẽ được cập nhật liên tục tại website www.bdu.edu.vn. Bạn có thể tìm hiểu mọi thông tin cần biết tại đây. ĐH Bình Dương có thể liên thông từ trung cấp, CĐ lên ĐH và sau ĐH, kể cả cho chương trình đào tạo từ xa.

Ngoài hai thế mạnh là kinh tế và kỹ thuật, trường còn đào tạo các ngành liên quan đến công tác xã hội như ngữ văn, xã hội học. Ngoài ra, những bạn ở các khối ngành nghề khác nếu có sở thích về hoạt động xã hội cũng sẽ được tạo điều kiện để thể hiện năng khiếu của mình thông qua các hoạt động xã hội tại trường. ĐH Bình Dương là trường tư, bằng do Bộ GD&ĐT cấp. Nếu bạn thi ở phía Bắc, chỉ cần điền đúng hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GD&ĐT (lưu ý: mục 2 tên trường dự thi, không ghi ngành nghề; mục 3 ngành nghề) thì sẽ được xét tuyển. Ở Thái Bình vào học ở đây cũng khá đông.

Đào tạo luật ngắn hạn Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc Trường ĐH Luật TP.HCM hiện đào tạo các khóa luật ngắn hạn tại trường và tại các doanh nghiệp như kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; áp dụng pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và văn thư lưu trữ; pháp luật dành cho lãnh đạo doanh nghiệp; pháp luật doanh nghiệp, thương mại và đầu tư; pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh. Chứng chỉ do nhà trường cấp. Trung tâm còn nhận tư vấn, xây dựng chương trình và đào tạo luật tại doanh nghiệp theo yêu cầu riêng của đơn vị. Liên hệ: (08) 3943.4300.

XUÂN CHIỂU thực hiện