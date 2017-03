Chống hội chứng “trẻ sợ đến trường”

Tôi từng sốc vì con sợ đi học Ở cấp mầm non, tôi không cho cháu học chữ, cũng không cho học thêm. Khi cháu chuẩn bị vào lớp 1, để cháu làm quen với trường học mới, tôi cho cháu học hè bán trú tại trường sẽ học. Ngày đầu tiên đến trường, cháu vui lắm. Chiều đến đón cháu, tôi hỏi chuyện, cháu trả lời có vẻ miễn cưỡng, tôi thấy lo lo. Sang ngày thứ hai, cháu có vẻ buồn buồn, tuy vẫn vào lớp. Đến ngày thứ ba, cháu vẫn mang cặp sách, leo lên xe nhưng khi đến cổng trường, cháu không chịu xuống xe! Tôi nói cỡ nào cháu cũng ngồi lì. Tôi phải dắt cháu vào trường, nhờ chú bảo vệ đưa vào lớp. Cháu không chịu đi, cứ đứng lì một chỗ. Tôi đứng chờ một lúc rồi phải đi làm. Chạy được một đoạn, tôi quay lại trường kiểm tra. Chàng ta vẫn đứng ngay sân trường, ôm góc cột, cặp sách nằm dưới chân! Vừa may cô hiệu trưởng bước ra. Cô bảo tôi cứ chở cháu về, nói chuyện với cháu rồi bữa khác hẵng đi học. Tôi xin nghỉ việc buổi sáng rồi chở cháu ra Công viên Tao Đàn. Tôi cho cháu chơi thoải mái và lựa lời nói chuyện với con. Nguyên nhân cháu không thích học là bị viết bài (tập viết chữ cái). Thì ra lâu nay ở mẫu giáo cháu có viết nhưng chỉ là trò chơi, giờ phải ngồi ngay ngắn, không được nói chuyện, không được chơi trò chơi nên chán, không muốn đi học. Giải thích cho cháu biết tiểu học phải khác mầm non, cháu hứa là sẽ đi học đàng hoàng, học giỏi. Tôi cũng hứa cháu ngoan, học giỏi sẽ được đi công viên, được thưởng. Vậy là hôm sau cháu vào lớp với tâm trạng thoải mái. Có một điều là cháu rất sợ viết chữ. Mà bài tập luyện chữ thường phải viết cả trang. Bảo cháu viết bài là cả một cực hình. Nếu kéo dài tình trạng này, cháu sẽ ngán. Tôi nói chuyện với cô giáo, đề nghị cho cháu viết ít lại. Thay vì viết cả dòng, cháu chỉ cần viết từ một đến hai chữ. Cô giáo cũng đồng ý, dần dần cháu đã có hứng thú học. Và con tôi đã vượt qua nỗi “sợ học” như thế đó… THANH TRANG Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học rơi vào hội chứng sợ trường lớp đa phần do sợ phải xa cách cha mẹ, sợ không an toàn. Do đó, để con có hứng thú với việc đi học, ngay từ nhỏ (khoảng sáu tháng), cha mẹ phải tách trẻ ra khỏi mình theo một lịch trình điều độ và tăng dần về mặt thời gian. Nên tạo khoảng không gian và thời gian để trẻ tự “chiến đấu” một mình trong sự quan sát từ xa của gia đình để trẻ có tính tự lập. Nếu o bế con quá, trẻ sẽ có sự so sánh môi trường ở nhà và ở trường. Ấn tượng lần đầu tiên khi trẻ xa cha mẹ để đi nhà trẻ có phần quyết định việc về lâu dài trẻ có thích đến trường hay không. Chuyên gia tâm lý VÕ THỊ MINH HUỆ