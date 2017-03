Chóng mặt đồng phục trẻ mầm non

Cứ cận kề năm học mới phụ huynh lại tất bật mua sắm đồ dùng học tập cho con. Nhiều trường học cũng vì thế đã “sinh” ra nhiều loại đồng phục để bán từ quần áo, mũ nón đến giày dép, đồ ngủ, nệm gối…

Thứ gì cũng đồng phục

Ngay từ cuối tháng 7, Trường Mầm non Vàng Anh (quận 5) đã dán thông báo đến phụ huynh về việc trang bị đồng phục cho trẻ. Theo đó, không chỉ đồng phục thể dục bằng vải thun như những trường khác, trường còn có đồng phục áo đầm cam cho bé gái và áo sơ mi cam cùng quần short trắng cho bé trai. Ngoài ra, trường còn trang bị mẫu đồ ngủ trưa cho các bé và khuyến khích phụ huynh mua. Tất cả đều có giá cụ thể 55.000-85.000 đồng/bộ. Vừa đón con ra, một phụ huynh thảng thốt: “Chưa học đã tốn hơn 200.000 đồng để mua quần áo đồng phục cho con, rồi còn phải mua dép đi trong trường, mua cặp sách… chưa kể nhiều đồ dùng hằng ngày khác cần mua cho bé đi học”.

Chị Trịnh Thu Bình có con năm nay học lớp chồi Trường Mầm non 3 (quận Bình Thạnh) vừa tốn gần 400.000 đồng để mua nệm gối, dép và bộ đồng phục ở trường cho con. “Mặc dù trường có bảng thông báo phụ huynh nào có nhu cầu thì mua nhưng tôi vẫn phải mua cho con. Tôi nghĩ chỉ cần đồng phục quần áo nên đã dẫn con đi mua những thứ khác như giày dép, cặp sách, nệm gối… tốn hàng trăm ngàn đồng nhưng giờ chắc chỉ cho con dùng ở nhà vì sợ đến lớp con mình chẳng giống ai lại khổ” - chị Bình than thở.

Các trường mầm non chỉ nên cho trẻ mặc đồng phục giờ thể dục để các em dễ vận động. Trong ảnh : Đồng phục thể dục của Trường Mầm non 5 (quận Bình Thạnh) trong giờ sinh hoạt ở vườn cây.

Đối với các trường ngoài công lập, phụ huynh còn chóng mặt hơn khi phải tốn cả triệu đồng để mua sắm các thứ theo mẫu của nhà trường cho “đồng bộ”. Chị Châm (ngụ cư xá Đô Thành, quận 3) có con ba tuổi, học tại một trường tư thục trên đường Điện Biên Phủ, quận 3. Chị phải mua hai bộ váy thun mặc hằng ngày, một bộ thể dục, hai đôi giày đi học, mũ, tập vở và bút màu, gậy thể dục… đều theo mẫu của nhà trường. “Vào trường, bé nào cũng như bé nào, đến đôi giày hay cái nhãn tên nhà trường cũng trang bị hết. Tốn tiền đã đành nhưng sợ con không thoải mái. Cứ sáng đi học nghe con nói sao con không được mặc váy xanh hay cái áo mèo Kitty mẹ mua nữa mà thấy tội cả con, cả mình quá” - chị Châm cười.

Chỉ khuyên nhưng không áp đặt

Trước những lo lắng của phụ huynh về vấn đề đồng phục vào năm học mới cho trẻ, đặc biệt là khối mầm non, Phòng Giáo dục quận Tân Phú có chủ trương các trường không nên đa dạng đồng phục làm ảnh hưởng tâm lý phụ huynh. “Đồng phục thì đẹp mắt, tạo sự nhất quán nhưng không quan trọng bằng chất lượng chăm sóc giáo dục. Trẻ mầm non còn nhỏ, cần đa dạng hình thức, chưa cần phải rèn nội quy. Nhà trường cũng không nên làm thay những việc trang bị đồng phục, đồ dùng học tập… đó cho phụ huynh để chú trọng chăm sóc trẻ hơn” - bà Chung Bích Phượng, Phó Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Phú, cho hay.

Bà Trương Thị Việt Liên, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng việc các trường cho trẻ mặc đồng phục chỉ để tạo sự đồng nhất và thể hiện dấu ấn riêng của từng trường nhưng sẽ không giáo dục được gì cho trẻ. Các em còn nhỏ, việc để các em mặc đồ tự do vừa thoải mái vừa thể hiện sở thích đặc trưng của từng em. Qua sự đa dạng đó, giáo viên sẽ dễ dàng giáo dục các em tính thẩm mỹ trong cách ăn mặc. Vì thế, Sở khuyến khích các trường mầm non, nhất là những trường ngoài công lập không nên bắt trẻ mặc đồng phục hằng ngày, nếu cần thiết thì chỉ cần bộ đồng phục thể dục cho các em dễ vận động là được.

Một trong những mục tiêu phát triển tình cảm cho trẻ là giúp trẻ nhận thức một cách tích cực về bản thân. Điều này có nghĩa là trẻ hiểu về bản thân, biết về sở thích cũng như tính cách của mình, trẻ biết tự lựa chọn và có thể có quyết định riêng. Sự đa dạng trong việc mặc các loại quần áo khác nhau giúp trẻ nhận thức tốt hơn về sở thích của bản thân cũng như nhận ra sự khác biệt của mình với các bạn khác và học cách chấp nhận cũng như tôn trọng sự khác biệt đó. Với lý do này thì không nên yêu cầu trẻ mặc đồng phục trong suốt thời gian trẻ ở trường. Bản thông báo cho phụ huynh biết về loại đồng phục và giá tiền tại Trường Mầm non Vàng Anh (quận 5). Tuy nhiên, đồng phục cũng có những ưu điểm của nó. Khi trẻ mặc đồng phục, nó cảm nhận sâu sắc mình là một thành viên trong tập thể. Trẻ có thể vui sướng và tự hào về điều này. Chính vì vậy mỗi trường cũng nên có đồng phục, tuy nhiên không cần phải có cả một bộ đủ cả khăn, mũ, áo, giày dép mà nên chọn một, hai loại và chỉ mặc vào những dịp phù hợp cần thể hiện “màu cờ sắc áo”. Kể cả trong lễ hội cũng không nên cho trẻ mặc đồng phục vì lễ hội cũng cần rực rỡ và mọi trẻ cần mặc những gì trẻ thấy đẹp nhất. TS tâm lý học TRẦN LAN HƯƠNG, người tham gia soạn thảo bộ chuẩn phát triển trẻ mầm non của Bộ GD&ĐT

PHẠM ANH