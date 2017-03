Chóng mặt với tiền học bán trú

Theo đó, ngoài học phí vẫn giữ nguyên bằng năm học trước theo văn bản quy định của UBND TP, hầu hết khoản thu trong trường đều tăng cao. Trong đó một số khoản tăng gấp đôi và phát sinh nhiều khoản thu ở mức cao đối với khối mầm non.

Cụ thể, tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú, năm trước thu 50.000-100.000 đồng/tháng/HS thì năm nay thu 150.000-200.000 đồng; tiền vệ sinh bán trú, năm trước thu 10.000-20.000 đồng/tháng/HS thì năm nay thu 20.000-50.000 đồng; tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (trường có bếp nấu) năm trước thu 100.000 đồng/học kỳ/HS còn năm nay các trường được thu trong mức cao nhất là 150.000 đồng...



Ảnh minh họa.

Ngoài ra, năm học này quận 10 thực hiện nhận giữ trẻ 6-18 tháng tuổi tại ba trường là Mầm non 19/5, Măng non I và Mầm non phường 5 nên các trường này sẽ thu tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú cho nhóm trẻ là 500.000 đồng/tháng/em và tiền vệ sinh bán trú là 100.000 đồng/tháng/em.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT quận 10 cũng vừa có văn bản chỉ đạo về việc thu tiền ăn và tổ chức bữa ăn bán trú cho HS. Theo đó, các trường thu tiền ăn không quá 30.000 đồng/HS/ngày.

Tiền ăn này bao gồm tiền chi cho bữa ăn trưa, ăn xế và các chi phí nấu, điện, nước, gas,... Riêng việc tổ chức bữa ăn sáng cho trẻ mầm non phải do thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, trong đó chi tối thiểu 60% cho tiền thực phẩm, thức ăn cho trẻ.

Phòng lưu ý thêm các trường không tổ chức thu tiền yaourt riêng, các trường tự cân đối trong suất ăn sáng hoặc trưa để có bổ sung ăn yaourt cho HS trong tuần (nếu cần).

Phòng cũng yêu cầu các trường phải công khai, minh bạch các khoản thu chi, đảm bảo thu đủ bù chi, nếu có dư (thừa) phải tính toán giảm mức thu hoặc hoàn trả phụ huynh. Tuyệt đối không dùng tiền ăn của HS để thanh toán tiền điện, nước và mục đích khác cho toàn bộ hoạt động của nhà trường.