Chống tiêu cực = Siết đại học

Bài học từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc Việt Nam giống Thổ Nhĩ Kỳ những năm đầu thế kỷ trước. Khi ấy từ phổ thông lên ĐH đều bị đạo Hồi chi phối. Phụ nữ không được đi học và muốn làm giáo sư phải có tư tưởng về đạo Hồi... Trong khi nước này 97% là người theo đạo Hồi, thần quyền lấn át xã hội. Vậy làm sao để đưa tư tưởng của đạo Hồi này ra khỏi các trường được. Lúc này nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Kemal vốn là nhà binh, sau cuộc đảo chính lên nắm quyền tổng thống. Ông muốn thay đổi đất nước để theo kịp Tây phương về học thuật và công nghệ. Vì ông cho rằng chỉ có như vậy mới đưa đất nước này phát triển mạnh mẽ. Hè 1924, Tổng thống Mustafa Kemal cho mời một người Mỹ có tên là John Dewey về thủ đô Ankara tư vấn trực tiếp cho ông trong việc cải tổ giáo dục. Từ đây phát xuất ra phương án thống nhất nền giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ được ban bố. John Dewey thậm chí còn được đặt trên cả bộ trưởng Giáo dục. Ông có toàn quyền quyết định tổ chức lại nhân sự và mọi yêu cầu của ông là mệnh lệnh. Ông chọn người Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hay người Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước về làm việc và chính phủ trả lương... Sau sáu tháng có một ban bệ mới và năm sau bắt đầu dạy học. Sau ba năm đất nước này đã có nền giáo dục hoàn thiện. Phương án này đã cho phép chấm dứt việc can dự của thần quyền giáo điều vào nền giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép cha già dân tộc Mustafa Kemal đưa đất nước Thổ Nhĩ Kỳ vào quỹ đạo phát triển và theo kịp phương Tây những năm sau đó! Hay tại Hàn Quốc thời Bạc Trung Hi những năm 1960 khi lên cầm quyền ông rất độc tài. Nhưng chính vì thế kỹ thuật công nghệ nước này mới có ngày nay. Họ chọn lựa theo Tây phương về giáo dục. Chọn lựa những người giỏi nhất thế giới về dạy học và cử người qua châu Âu học... Chúng ta không cần sáng tạo gì cả mà chỉ cần bê nguyên mẫu về để học là đủ rồi. GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG Con đường đến ĐH ở nước khác ra sao? Singapore: Xét tốt nghiệp bậc giáo dục phổ thông và xét tuyển ĐH. Cấp tiểu học kéo dài sáu năm, trung học kéo dài từ bốn năm (hệ đặc biệt) đến năm năm (hệ thường). Sau khi hoàn thành hai cấp học này, nghĩa là vào lứa tuổi 16-17, học sinh sẽ lựa chọn phương án đào tạo kế tiếp mà mình mong muốn, đó là: THPT (hai năm), Trường Polytechnic - đào tạo công nghệ và kỹ thuật (3-4 năm) và trung tâm dự bị ĐH (ba năm). Cấp học này tương đương với lớp 11 và lớp 12 của hệ thống giáo dục Việt Nam. Hai trường ĐH của Singapore là ĐH Quốc gia Singapore và ĐH Kỹ thuật Nanyang sẽ nhận hồ sơ xét tuyển của học viên. Tiêu chí xét tuyển dựa trên điểm số đạt được từ kỳ thi GCE - General Certificate of Education“A” Level tổ chức toàn quốc. Học sinh các trường THPT và các trường dự bị ĐH sẽ được tổ chức thi vào năm cuối của chương trình học. Nhật Bản: Để được xét tuyển vào ĐH, học sinh phải hoàn thành một kỳ thi do Hội đồng khảo thí Quốc gia về tuyển sinh ĐH đưa ra từ năm 1990. Bài thi này là tiêu chuẩn kết thúc quá trình đào tạo phổ thông và xét tuyển trình độ vào ĐH. TRUNG NHÂN