Chu đáo, cương quyết nhưng... nhiều lo lắng!

Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Vừa chỉ đạo và tham gia các đoàn thanh tra trở về, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết: “Đến thời điểm này, các địa phương đều chuẩn bị rất chu đáo, từ bảo mật, sao in đề thi đến cơ sở vật chất, địa điểm thi. Công tác bố trí cán bộ coi thi, lực lượng công an tham gia giám sát trong việc sao in, vận chuyển và bảo quản đề thi, giữ gìn trật tự, an toàn xung quanh các hội đồng thi cũng được các địa phương triển khai tốt”.

Tuy nhiên, ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM vào ngày hôm qua, bên cạnh công tác chuẩn bị cho kỳ thi nghiêm túc năm nay, nhiều địa phương trong cả nước vẫn tỏ ra lo lắng...

Bình Thuận: Thí sinh từ đảo Phú Quý về thi tại Phan Thiết

Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận, cho biết: Năm nay Bình Thuận có gần 13.000 học sinh dự thi. Đến thời điểm này, Sở đã chuẩn bị gần 600 phòng thi với 25 hội đồng thi, hơn 2.400 cán bộ coi thi đã được phân bổ cụ thể đến các hội đồng thi. Tỉnh đã in chuẩn bị thêm 40 bộ đề thi dự bị phòng hờ bất trắc sự cố đề thi. Trong khi đó, việc bố trí nơi ăn chốn ở cho gần 100 cán bộ thanh tra của Bộ được điều từ các Trường ĐH Đà Lạt và ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM cũng được Sở chuẩn bị chu đáo.

Năm nay tại Bình Thuận, hơn 100 học sinh dự thi hệ bổ túc văn hóa từ các huyện Đức Linh, Tấn Linh phải về thi tại Phan Thiết. Ông Nguyễn Văn Hiến lo lắng: “Các em phải đi quãng đường xa hơn 120 km để về đến điểm thi, chúng tôi hơi lo lắng về vấn đề an toàn giao thông. Bên cạnh đó, do thời tiết, khoảng cách, phương tiện... không thể tổ chức thi cho khoảng 100 học sinh tại đảo Phú Quý nên các học sinh này đã cơm áo vượt biển vào đất liền vào ngày hôm qua, tá túc tại Phan Thiết để chờ ngày thi”.

Bình Phước: Lo rào dậu trường lớp

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước cho biết năm nay tỉnh có trên 9.000 học sinh dự thi, hiện đã chuẩn bị xong 29 điểm với 407 phòng thi. Một trường mới xây là Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ở huyện Bình Long, trong mấy ngày qua đang khẩn trương làm đoạn hàng rào bằng lưới B40 nhằm đảm bảo an toàn khu vực thi. Điều khó khăn nhất của Bình Phước là có nhiều điểm thi bố trí tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Trên 50 cán bộ thanh tra của hai trường ĐH Sư phạm kỹ thuật và CĐ Y tế Đồng Nai sẽ về tỉnh này. Sở GD-ĐT cho biết số cán bộ này sẽ được lo ăn ở và giám sát kỳ thi ngay trong các trường thi tại vùng sâu, vùng xa. “Năm nay chúng tôi quyết tâm không để tình trạng lộn xộn xảy ra như hai năm trước tại Trường THPT Lê Quý Đôn, phụ huynh đến áp đảo khu vực thi ném phao. Giáo viên nào vi phạm chúng tôi sẽ căn cứ vào quy chế làm thẳng tay, cương quyết không du di”.

TP.HCM: Lo mưa gió, chuẩn bị thêm máy phát điện

Sáng hôm qua, TP.HCM đã triển khai xong hội đồng in, sao đề thi và chính thức công bố 105 hội đồng coi thi (kể cả hệ bổ túc). Năm nay TP.HCM có đến 51.000 học sinh dự thi THPT (tăng gần 3.000 học sinh so với kỳ thi 2007) và 12.000 học sinh dự thi hệ bổ túc trung học. Có thể nói, TP.HCM là một trong những đơn vị đã chuẩn bị khá chu đáo về đội ngũ giáo viên ôn tập kiến thức cho học sinh. Giáo viên đã được tập huấn coi thi rất nghiêm túc nhưng đảm bảo quyền lợi cho thí sinh dự thi.

Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo thành lập các ban chỉ đạo gồm các sở liên ngành là thành viên triển khai chu đáo các khâu, từ y tế, điện đài, giao thông đến giám sát in sao và vận chuyển đề thi. Về giao thông phải ưu tiên những nơi bến phà không được ách tắc, điện đảm bảo đầy đủ. Thành phố cũng đã chỉ đạo cụ thể chủ tịch các quận, huyện chủ động giải quyết những bất trắc có thể xảy ra. Sở GD-ĐT TP.HCM chuẩn bị đón tiếp trên 400 cán bộ thanh tra ủy nhiệm của Bộ GD-ĐT được điều từ các trường ĐH,CĐ làm nhiệm vụ giám sát kỳ thi. “Mặc dù đã tổ chức chuẩn bị chu đáo mọi khâu nhưng đang trong mùa mưa, rất dễ bị ảnh hưởng đến điện đài. Vì vậy các trường đã chủ động chuẩn bị thêm máy phát điện” - ông Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói.