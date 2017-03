Chưa chịu giao trả con cho mẹ

Trước đó, trao đổi với PV, ông K’Ranh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã Gia Nghĩa, cho biết: Bà Tuyết chưa làm thủ tục tiếp nhận bé Nguyễn Thế Anh nên việc trung tâm nuôi dưỡng bé là sai quy định. Nếu chị D. chứng minh được bé Thế Anh là con của mình thì bà Tuyết buộc phải giao con cho chị D.

Sau khi báo đăng, ông K’Ranh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã Gia Nghĩa, đã tham mưu lãnh đạo UBND thị xã chuyển vụ việc cho Công an thị xã Gia Nghĩa xử lý. Đại úy Nguyễn Minh Anh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Gia Nghĩa, cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc để đưa ra hướng xử lý tiếp theo. Bước đầu, cơ quan công an đã gửi giấy triệu tập bà Tuyết lên làm việc ba lần mà bà không lên. Khi có hướng xử lý tiếp theo, cơ quan công an sẽ tiếp tục thông tin.

HOÀNG LAN