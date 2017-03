Chưa xây được trường vì vướng đất công

Sáng 4-10, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết khó khăn nhất hiện nay là công tác thu hồi đất của một số cơ quan thuộc các bộ, ngành quản lý. Trong đó, nổi cộm là dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ với quy mô 30 phòng học đã được phê duyệt từ năm 2008 nhưng phải dừng thực hiện do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM.

Mặc dù UBND quận 12 đã nhiều lần có thư mời và văn bản gửi trung tâm để xác định chi phí đầu tư thực tế các loài cây dược liệu và giá trị chất lượng công trình để lập phương án bồi thường nhưng nơi này không hợp tác. Chưa kể, tổ công tác của UBND quận kiểm tra thực địa tại trung tâm thì thấy nơi này rất hoang tàn, khu đất được cho là trồng những cây dược liệu quý hiếm nhưng phần lớn là cỏ dại, sả, rau lang… Trung tâm còn cho một doanh nghiệp mượn mặt bằng để sản xuất, UBND quận đã mời trung tâm làm việc yêu cầu chấm dứt việc cho mượn mặt bằng nhưng nơi này không đến.

Tại buổi làm việc, UBND quận đề nghị TP làm việc với cơ quan chức năng của TP, cơ quan bộ, ngành có liên quan để quận 12 tiến hành xây dựng trường cho con em có trường lớp học tập. Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP, nói: “Chúng tôi sẽ kiến nghị UBND TP làm việc với Bộ Y tế để giải quyết dứt điểm việc này”.

Ngoài ra, UBND quận cũng cho biết do tăng dân số cơ học ngày càng cao nên hệ thống trường tiểu học vẫn không đáp ứng yêu cầu dạy học, chênh lệch đầu vào lớp 1 và đầu ra lớp 5 khoảng 24%/năm nên cần đầu tư xây dựng hai trường tiểu học Đông Hưng Thuận và Thới An. Cùng lúc đó xây dựng hai trường THCS cùng tên với trường tiểu học, nguyên nhân chính là hiện có hai phường chưa có trường THCS là phường Tân Hưng Thuận và Thới An.

Đến công sở như đến nhà người thân “Tôi mong sao người dân đến cơ quan công quyền mà được vui vẻ, cười đón như đến nhà người thân chứ không phải vừa phập phồng lo lắng, vừa phải thủ sẵn phong bì. Làm sao để chính quyền phải thực sự là của dân” - cử tri Phạm Hồng Thu (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ như vậy tại cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu QH thuộc đơn vị 7, Đoàn đại biểu QH TP.HCM, sáng 4-10. Các cử tri quận Thủ Đức cũng đề nghị các đại biểu QH phải quan tâm nhiều hơn nữa đến những kiến nghị của cử tri và khi đã nhận đơn thư của người dân thì phải có những phản hồi để cho bà con được rõ. Mặt khác, cử tri cũng yêu cầu hạn chế tối đa tình trạng đại biểu bỏ họp QH để lo những chuyện riêng vì làm như thế là có lỗi với dân, những người đã tin tưởng bầu nên đại biểu... MINH CƯỜNG

Q.DŨNG