Chưa xong tú tài đã học cử nhân

Chưa có bằng THPT nhưng rất nhiều học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Long An lại đang là sinh viên hệ từ xa của Đại học (ĐH) Mở TP.HCM. Phóng viênPháp Luật TP.HCM đã tìm hiểu và phát hiện nhiều chuyện động trời trong việc vi phạm quy chế đào tạo ĐH tại đây.

Đang theo học chương trình THPT tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An nhưng nhiều học sinh vẫn cùng lúc theo học chương trình ĐH hệ đào tạo từ xa của ĐH Mở TP.HCM. Thậm chí nhiều học viên thi nhiều lần chưa lấy được bằng THCS nhưng lại chuẩn bị thi tốt nghiệp ĐH tại đây.

Những học sinh kiêm sinh viên

Thầy Ngọc, giáo viên đứng lớp dạy chương trình phổ cập tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An, cho biết: “Môn văn lớp 11 mình đang dạy có nhiều em học kiêm luôn ĐH năm thứ ba, thứ tư chương trình đào tạo từ xa ĐH Mở TP.HCM”.

Em N. (đứng phát biểu) - học sinh lớp 11 Trung tâm GDTX Long An kiêm sinh viên năm hai hệ từ xa ĐH Mở TP.HCM. Ảnh: VÕ BÁ

Một số giáo viên tại đây cũng cho biết nhiều sinh viên đã thi đi thi lại ba, bốn lần nhưng không đậu được lớp 12. Một thầy giáo trực tiếp dạy lớp bổ túc tại trung tâm cũng thừa nhận: “Lớp tôi dạy là lớp 11, có nhiều học sinh như Út, Đăng, Tâm, Bốn đang học kiêm luôn lớp Tài chính ngân hàng của ĐH Mở TP.HCM từ năm 2008. Hiện những em này là sinh viên năm thứ hai bậc ĐH hẳn hoi đấy”.

Ông Trần Hữu Tuyết, cán bộ tại Trung tâm GDTX Long An, đang chuyên trách việc liên kết đào tạo từ xa với ĐH Mở TP.HCM, thừa nhận có chuyện đầu vào của sinh viên “ngồi nhầm lớp” ĐH. Vì trình độ đầu vào quá thấp, dẫn đến nhiều môn có 80% sĩ số sinh viên thi lại hai, ba lần. Có những môn như môn xác suất thống kê chẳng hạn, học viên thi bảy, tám lần mới qua.

Việc nợ bằng đã được hợp thức hóa (?)

Theo số liệu của Trung tâm GDTX tỉnh Long An, từ năm 2004 đến 2008, trung tâm này đã liên kết với ĐH Mở TP.HCM mở các khóa đào tạo ĐH và đã có trên có 1.600 học viên đăng ký học. Năm học 2009-2010, Trung tâm GDTX tỉnh đã chuyển hơn 100 hồ sơ đăng ký học tới ĐH Mở TP.HCM. “Tụi tui không nhớ hết được bao nhiêu sinh viên không có bằng tốt nghiệp THPT vì nhiều quá” - ông Tuyết thật thà. Ông Tuyết chỉ biết từ năm 2004 đến nay đã có hơn 1.000 sinh viên ra trường từ hệ liên kết đào tạo từ xa này, trong đó có khá nhiều cán bộ xã, phường, huyện trong tỉnh Long An.

Trong hai ngày 11 và 12-11, phóng viên đã tìm đến Trung tâm đào tạo từ xa ĐH Mở TP.HCM yêu cầu đối chứng trong số chín trường hợp hồ sơ phóng viên nghi vấn là “ngồi nhầm lớp” ĐH khi chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Kết quả, ông Nguyễn Tấn Nhân - Giám đốc trung tâm đã thừa nhận 100% trường hợp mà phóng viên nghi vấn đều chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Việc “ngồi nhầm lớp” này được trung tâm xử lý khá “chuyên nghiệp” bằng cách có thêm chữ “N” (nợ bằng THPT) phía trước chữ “LA” (Long An) trên mã số sinh viên. Như vậy, việc nợ bằng này chắc chắn đã có sự thỏa thuận và xử lý rốt ráo chứ không hề nhầm lẫn!

Cán bộ cũng đua nhau... “ngồi nhầm lớp”!

Điều nực cười là qua việc đối chiếu hồ sơ tại Trung tâm đào tạo từ xa ĐH Mở TP.HCM, phóng viên đã phát hiện ông Nguyễn Văn Đông - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Long An cũng “học nhầm lớp”. Ngay thời điểm đương chức ông vẫn chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Bị phát hiện, ông Đông bị đình chỉ công tác và quay lại học hệ bổ túc văn hóa tại Trung tâm GDTX kiêm... sinh viên ngành Xã hội học (khóa 2005-2009). Năm 2005, để được học ĐH, ông Đông làm đơn “Xin được nợ bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa” gửi lên giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa với lý do là “đang theo học lớp 12, đến tháng 6-2006 mới thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa”. Cùng học với ông Đông còn có ông Trương Phú Bốn (nhân viên tại Trung tâm GDTX) cũng “ngồi nhầm lớp”.

Danh sách những cán bộ “ngồi nhầm lớp” học được ĐH qua xác minh chưa có bằng THPT được ông Nguyễn Tấn Nhân - Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa ĐH Mở TP.HCM xác nhận. Tất cả đều có chữ N (Nợ bằng THPT trong mã số sinh viên). Ảnh: TRƯƠNG HIỆU

Sau trường hợp của người quản lý Trung tâm GDTX Long An, phóng viên đã phát hiện ra hàng loạt cán bộ tỉnh Long An “ngồi nhầm lớp”. Cụ thể như ông Nguyễn Văn Mến - nguyên phó chủ tịch UBND phường 5 (TP Tân An) học ngành Xã hội học khóa 2005-2010 khi đang còn học lớp 11 hệ bổ túc. Ông Lê Hữu Tâm (mã số sinh viên: 61060077 NLA) - Chủ tịch Hội Nông dân phường 6 (TP Tân An) vừa học ĐH vừa học lớp 10 hệ bổ túc, nay sắp ra trường. Bà Tống Thị Út (mã số sinh viên: 61080044 NLA) - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 4 (TP Tân An) đang học lớp 11 bổ túc kiêm sinh viên ngành Xã hội học...

Quá nhiều, phóng viên không thể liệt kê hết danh sách cán bộ tỉnh Long An đang là sinh viên “ngồi nhầm lớp”. Nhưng tất cả cán bộ kiêm học sinh-sinh viên này đều được ông Nguyễn Tấn Nhân - Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa ĐH Mở TP.HCM xác nhận.

Sự việc bê bối lâu rồi Tại hội nghị Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Long An về sơ kết sáu tháng đầu năm 2009, giáo viên công tác tại Trung tâm GDTX tỉnh đã bức xúc phản ánh và cảnh báo với lãnh đạo tỉnh Long An về nội dung trên. Tuy nhiên cho đến nay, sự việc này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Một cán bộ Trung tâm GDTX Long An bức xúc: “Về mặt quản lý là sai. Sự việc bê bối diễn ra từ lâu rồi, đến nay vẫn còn. Chúng tôi có góp ý lên cấp trên nhưng trên không tiếp thu”.

VÕ BÁ - TRƯƠNG HIỆU

KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả LÊ CƯ (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, e-mail: cum...@yahoo.com):

Sự việc ởTrung tâm Giáo dục thường xuyên Long An nói trên phản ánh sự vô trách nhiệm, vô cảm... của các quan chức ngành giáo dục đối với nhiệm vụ cao cả của mình.

Độc giả CHUNG THÁI KIỀU (TP.HCM, e-mail: kieu...@gmail.com):

Tôi nghĩ đây là chuyện không phải duy nhất ở VN mình. Không hiểu sao mấy trường như ĐH Mở TP.HCM lại cũng đồng lõa như vậy.

Về phần các học viên, lấy xong tấm bằng họ đàng hoàng là một trí thức, nhưng chỉ "hữu danh vô thực" mà thôi. Biết đâu mấy ông bà trí thức này không nhờ tiền hoặc thân quen rồi leo lên mấy cái chức mà cử nhân, kỹ sư chính quy bị loại ra ngoài hẳn hoi.

Theo tôi nên xử lý nghiêm các trường hợp này và dẹp ngay mấy trường, mấy trung tâm đồng lõa này.

Độc giả TRẦN VĂN HẬU (TP Cà Mau, e-mail: Tranhau...@yahoo.com):

Không chỉ riêng ở Long An đâu, nhà báo thử bỏ công tìm hiểu ở các nơi khác thử xem.

Độc giả ĐĂNG QUANG (tỉnh Tiền Giang, e-mail: xuongrong...@hotmail.com):

Đây là ĐH mở ra nhằm hợp thức hóa bằng cấp cho những người đã đi làm việc nhưng bằng cấp chưa ổn định hoặc những học sinh mới tốt nghiệp PTTH nhưng trình độ hạn chế không thể nào thi đỗ ĐH chính quy được. Chúng tôi không dám quơ đủa cả nắm vì sợ các tân cử nhân trường này tự ái. Nhưng phóng viên tiếp tục điều tra xem có bao nhiêu sinh viên trường này nếu có bằng tốt nghiệp PTTH là những người khá giỏi.

Buồn thay! Bây giờ ai cũng trở thành cử nhân được. Chưa tốt nghiệp PTTH cũng trở thành cử nhân. Trách ai đây?

Độc giả NGUYEN VAN BANG (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Đây là loại học có bằng cấp học đại chứ không phải là bằng đại học.

Độc giả LỆ THANH (TP.HCM, e-mail: dak...@hotmail.com):

Tôi nghĩ quý báo tiếp tục điều tra thêm và phản ánh với dư luận, với các cơ quan chức năng về tình trạng đào tạo cử nhân tràn lan đầu voi đuôi chuột theo kiểu "liên kết, từ xa" này càng sớm càng tốt.

Độc giả TRẦN PHƯỚC HỒNG (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, e-mail: phuoclam...@yahoo.com):

Kiểu này phải nói là loạn đào tạo trong giáo dục rồi. Đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, nếu kiểm tra các cơ sở giáo dục của các tỉnh và thành phố khác chắc cũng có cơ sở tùm lum như vậy.

Độc giả NHUDIEU (tỉnh Khánh Hòa):

Làm bác sĩ mà sai chỉ giết một người, làm thầy mà sai là giết cả một thế hệ.