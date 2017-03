Chưa xong tú tài đã học cử nhân: ĐH Mở TP.HCM làm sai quy chế

Quy chế đào tạo đại học từ xa còn lỏng lẻo

Trong một cuộc hội thảo khoa học bàn về giáo dục mở và từ xa tổ chức tại Hà Nội trong tháng 10 tại Hà Nội, TS Phạm Hồng Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho biết cả nước có 17 trường đại học đang tham gia phương thức giáo dục từ xa. 15 năm qua (1994-2009) đã có gần 160 ngàn người tốt nghiệp và có gần 233 ngàn học viên đang theo học hình thức này.

Ông Sơn thừa nhận công tác quản lý từ trung ương đến cơ sở còn nhiều bất cập, thiếu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ để quản lý, trong khi lại thiếu chế tài xử lý các trường hợp vi phạm quy chế. Ngoài ra, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp dạy học có khoảng cách với đào tạo chính quy.

Chiều 17-11, ông Nguyễn Công Hinh - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho biết: Vụ đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Long An có báo cáo giải trình về vụ ngồi nhầm lớp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An. Ông Hinh cũng cho biết cách đây một tháng, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Long An đã có cuộc kiểm tra về vấn đề này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.