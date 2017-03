Chưa xử lý xong vụ trưởng phòng giáo dục từ chối ghế bí thư phường

Ông Tuân đang kiến nghị được cống hiến, làm việc trong sự nghiệp giáo dục.

Ông Hoàng Sỹ Cường, Trưởng ban tổ chức Thị ủy Cửa Lò, cho biết: "Hiện vụ việc ông Tuân đang thuộc thẩm quyền của tỉnh xem xét".

Vừa qua, ông Tuân cũng có đơn kiến nghị lên Sở Nội vụ tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An cho rằng quyết định điều động, luân chuyển ông và ông Phùng Đức Nhân (Bí Thư Đảng ủy phường Nghi Thu) - người không có nghiệp vụ sư phạm, lên làm trưởng phòng giáo dục là không phù hợp, chưa đúng. Ông Tuân cũng kiến nghị không tiếp tục bắt buộc luân chuyển ông Tuân sang vị trí công tác khác cho đến khi có người phù hợp với ngành giáo dục thị xã để bố trí thay thế...



UBND thị xã Cửa Lò.

Sáng 22-3, ông Lê Sỹ Phương, Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, cho biết: "Vừa qua, ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, có công văn giao Sở Nội vụ xem xét trả lời thư kiến nghị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền, giải quyết trả lời đơn kiến nghị của ông Tuân. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn kiến nghị, Sở Nội vụ đã đề nghị Thị ủy và UBND thị xã Cửa Lò xem xét và có văn bản trả lời cho ông Tuân. Đồng thời báo cáo về Ban Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An....". Ông Phương cũng cho biết thêm: "Hiện tôi chưa nhận được công văn trả lời".





Tâm thư của giáo viên.

Như đã phản ánh, từ ngày 27-11-2015, UBND thị xã Cửa Lò điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Nhân - Bí Thư phường Nghi Thu lên làm trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò. Cùng ngày trên, ông Nguyễn Nam Đình - Bí Thư Thị ủy Cửa Lò ký quyết định điều động, luân chuyển ông Tuân - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò làm bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu, thay vị trí ông Nhân.

Trước khi có sự điều động, luân chuyển này, nhiều giáo viên đã có “tâm thư” gửi lên bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò với mong muốn “để ông Tuân - người học sư phạm ra tiếp tục ở lại cống hiến trong ngành giáo dục”.





Quyết định điều động, luân chuyển ông Nguyễn Văn Tuân.

Sau đó, ông Tuân không đi nhận nhiệm vụ và kiến nghị không chuyển ông sang vị trí khác cho đến khi có người phù hợp với ngành giáo dục thị xã để thay thế. Thị ủy Cửa Lò có công văn trả lời không chấp nhận kiến nghị trên của ông Tuân.



Cuối năm 2015, ông Lê Thành Long, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò, ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Tuân. Theo quyết định này, trong thời gian từ ngày ra quyết định đến ngày 26-1, đoàn kiểm tra sẽ xác minh các nội dung cần thiết liên quan, làm việc với đảng viên vi phạm, báo cáo ban thường vụ và nếu có sai phạm thì đề nghị thi hành kỷ luật. Sau đó Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò thảo luận, kết luận và triệu tập họp Ban Chấp hành Đảng bộ để quyết định thi hành kỷ luật (nếu có). Tuy nhiên, hiện vụ việc vẫn chưa giải quyết xong.