Chuẩn bị “phương án 2” nếu rớt đại học

Coi chừng học bổng “ảo” Để có được học bổng du học thì ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết để chính bạn tự tìm học bổng cho mình. Chỉ có như thế bạn mới không bị dụ những suất học bổng “có cũng như không” do công ty tư vấn du học vẽ ra. Bạn muốn kiếm học bổng chung chung thì nên vào những trang web tìm học bổng để tham khảo. Nhưng khi đã có ý định học tại một trường cụ thể nào đó thì tại sao bạn không vào website của trường để tìm? Đây là cách săn học bổng theo nguồn chính thống và an toàn. Khi được một công ty tư vấn du học cung cấp thông tin học bổng, bạn phải tự kiểm tra để biết học bổng này có được cung cấp miễn phí trên các phương tiện thông tin đại chúng không, hoặc được giới thiệu trên website trường chưa, hoặc học bổng này có phải thỏa thuận giữa trường với công ty tư vấn du học không… Nếu là học bổng thỏa thuận giữa trường với công ty thì đây thường là những trường nhỏ, bạn phải đóng một khoản phí cho công ty rồi mới được nhận học bổng. Đương nhiên loại học bổng này cho thấy trường bạn học không có tiếng và chỉ dành cho những người có tiền. Nếu không có khả năng tự tìm học bổng mà phải tìm qua các công ty tư vấn du học, bạn nên chọn các công ty lớn, có uy tín để tránh bị lừa. Lợi dụng bạn thiếu thông tin, họ sẽ giới thiệu hàng loạt suất học bổng và sẽ giúp bạn nhận được học bổng này. Khi đó họ đề nghị bạn trả tiền đăng ký học bổng, tiền cước phí…, còn học bổng có nhận được hay không thì tùy vào may mắn của bạn!