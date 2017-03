Chuẩn bị tâm lý và sức khỏe trước kỳ thi như thế nào?

Pháp Luật TP.HCM . Chương trình được trực tuyến trên chuyên trang: huongnghiep.tuvantuyensinh.vn diễn ra từ 9g00 đến 11g00 ngày 26-05-2012. Chương trình đồng thời cũng được tường thuật trực tuyến tại địa chỉ www.phapluattp.vn của Báo

Các chuyên gia, nhà giáo tư vấn trong chương trình gồm:



1. TS. Huỳnh Văn Sơn – Chuyên gia tâm lý học



2. TS. Trần Thị Minh Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM.

Câu 1: Các em thường uống cafe để học bài khuya, có nên không cô? Thưa cô, nên ăn gì để học tốt?

TS. Trần Thị Minh Hạnh : Không nên uống cafe để học bài vì sẽ kích thích hệ thần kinh làm em tỉnh ngủ nhưng trí óc đã mệt mỏi sẽ không thể học tốt được. Hơn nữa, tác động của cafe sẽ làm tim đập nhanh. Em sẽ có cảm giác hồi hộp đánh trống ngực. Để học tốt thì em cần ăn đủ bữa để đảm bảo đủ năng lượng cho não hoạt động, đủ chất đạm từ thịt hoặc cá, trứng, sữa. Nên chọn ăn cá vì béo của cá chứa nhiều acid béo omega-3 tốt cho não. Em cũng nên ăn rau và trái cây để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể.

Câu 2: Con trai tôi năm nay thi đại học, tôi rất muốn cháu đạt kết quả cao trong kỳ thi này nhưng đồng thời cũng rất xót khi nhìn thấy lịch học dày đặc của cháu, cháu gần như không có thời gian nghỉ ngơi, tôi rất lo cho sức khỏe của cháu. Xin hãy giúp tôi, tôi phải làm gì để giúp cháu vừa có thể đạt thành tích cao, lại vừa đảm bảo sức khỏe. Xin cảm ơn.

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào chị!

Những lo lắng của chị là hết sức hợp lý. Thi cử được xem như là một rào cản mà nếu chúng ta vượt qua nó, chúng ta sẽ thành công. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo sức khỏe về thể chất và tinh thần trong kỳ thi là một yêu cầu hết sức quan trọng.

Vì vậy, chị cần đảm bảo dinh dưỡng cho cháu: ăn đủ buổi, vừa phải, tăng cường protein... bên cạnh đó cần cho cháu nghỉ ngơi hợp lý.. ko nên học liên tục quá 2 giờ, vẫn duy trì thể dục đều đặn( thời gian có thể ít hơn), thỉnh thoảng vẫn giải trí để tạo ra sự thoải mái về tinh thần, tăng cường những buổi cơm gia đình, động viên và hạn chế gây áp lực...

Chúc chị và cháu thành công.

Câu 3: Nên ngủ và học bao nhiêu tiếng để cân bằng? Em hay bị nhức đầu kéo dài, có cách nào giải quyết không?

TS. Trần Thị Minh Hạnh : Giấc ngủ tốt phải đảm bảo đủ về chất lượng và số lượng. Nghĩa là em phải ngủ sâu và ngủ đủ. Trung bình, giấc ngủ khoảng 6-8 tiếng là đủ. Thời gian ngủ cũng khác nhau tùy từng người. Giấc ngủ ngắn mà sâu vẫn tốt hơn so với giấc ngủ dài nhưng chập chờn. Nhức đầu kéo dài do nhiều nguyên nhân. Em cần xem lại nếp sinh hoạt của mình đã cân đối giữa thời gian học, nghỉ ngơi, thư giãn, và vận động hay chưa. Ngủ có đủ giấc hay không. Thiếu ngủ, học quá căng thẳng cũng sẽ bị nhức đầu. Em cũng nên kiểm tra thị lực của mình. Chúc em khỏe và học tốt.

Câu 4: Em thi rớt đại học năm ngoái và quyết định thi lại năm nay, trong một năm em đã ôn luyện rất chăm chỉ nhưng không hiểu sao vẫn không đủ tự tin. Em thấy lo lắm, năm nay mà rớt nữa chắc em chết mất. Xin cho em lời khuyên.

TS. Huỳnh Văn Sơn: Bạn thân mến!

Một năm chưa thành công không có nghĩa là chúng ta nản chí. Bạn đã kiên nhẫn và quyết tâm luyện thi minh chứng rằng bạn là người có ý chí đúng không nào? Vì vậy đừng gây áp lực với mình nữa. Hãy xem đó là một cuộc thử sức và bạn sẽ hết lòng với nó. Bạn sẽ cảm giác nhẹ nhõm hơn. Khi bắt đầu làm việc gì đó hãy nghĩ đến thành công. Tuy nhiên ước lượng những khó khăn và thâm chí là thất bại không phải không cần thiết. Xin được tặng bạn một câu nói khá ấn tượng: "Tôi thất bại không có nghĩa là tôi kém hay tôi tồi mà chỉ có nghĩa tôi chưa thành công". Chúng tôi tin tưởng ở bạn!

Chào bạn.

Câu 5: Chế độ dinh dưỡng hàng ngày thế nào để đảm bảo sức khỏe cho việc học thi?

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Để đảm bảo sức khỏe cho việc học thi thì em nên ăn uống đầy đủ. Ăn đủ 3 bữa chính và thêm vài bữa phụ để giữ mức đường huyết ổn định nhằm cung cấp năng lượng liên tục cho não. Bữa ăn phải đủ thực phẩm giàu đạm từ thịt, cá, trứng hoặc sữa. Các loại cá béo chứa omega-3 sẽ tốt cho não. Rau và trái cây tươi cung cấp vitamin cần thiết cho não hoạt động. Chọn thực phẩm giàu chất sắt bổ máu như thịt, cá, trứng, các loại rau, đậu. Sử dụng muối iốt trong bữa ăn hàng ngày (nhưng không nêm mặn) vì đây là vi chất cần cho hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Chúc em khỏe và học tốt.

Câu 6: Em có thói quen vào phòng thi hay bị run chân run tay, ảnh hưởng đến thời gian và kết quả bài làm. Xin hướng dẫn em cách khắc phục. Em cảm ơn.

TS. Huỳnh Văn Sơn: Uyên thân mến!

Cảm xúc của em thật ra chỉ là một loại áp lực mà thôi. Áp lực đó là áp lực phòng thi. Bạn hoàn toàn có thể khống chế cảm xúc dựa trên những gợi ý sau đây:

- Hãy nghĩ cuộc thi là cơ hội mà không phải là một áp lực.

- Tránh những sự quan tâm quá mức đến giám thị, bạn bè thi cùng khi vào phòng thi.

- Nghĩ đến một điểm tựa nào đó mà mình cảm thấy an tâm.

- Tạo ra hứng thú chinh phục những bài toán, câu hỏi trong kỳ thi.

- Sử dụng mẩu khăn giấy cầm chặt trong tay khi run hoặc một đồ dùng nào đó.

Hãy thử nghiệm và đừng quên chia sẻ với chúng tôi về sự thành công bạn nhé.

Câu 7: Thầy cô ơi, thời gian ôn thi này ba mẹ em thường xuyên mua những món ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho em, bữa ăn nào cũng có món đậu( đậu luộc, đậu xào, đậu hũ, chè đậu….), chuối và trứng thì không bao giờ xuất hiện trong nhà. Em biết như vậy là mê tín nhưng không làm sao giải thích được với ba mẹ vì sợ ba mẹ giận vì em rất thích ăn chuối. Xin hãy tư vấn giúp em ?

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Thanh Thúy,

Thật là tội nghiệp cho em quá! Em hãy nói với ba mẹ đổi món cho em mỗi ngày thì em sẽ ăn ngon miệng và ăn được đầy đủ hơn. Chuối là loại trái cây rất bổ dưỡng, nhiều vitamin và chất xơ, mà lại rẻ tiền, có quanh năm, lại rất sạch sẽ. Ăn chuối sẽ có chất xơ tốt cho đường tiêu hóa, và cung cấp vitamin cho não hoạt động nữa. Trứng là thực phẩm giàu đạm quí, giàu vitamin A, chất béo phospholipid có trong lòng đỏ trứng giúp tạo myelin bọc dây thần kinh thúc đẩy sự truyền tín hiệu một cách trơn tru trong não nên rất tốt cho hoạt động của não bộ. Đậu là thực phẩm tốt cho cơ thể, tuy nhiên, nếu ngày nào cũng ăn đậu thì sẽ rất ngán. Hơn nữa, các vi chất dinh dưỡng từ đậu sẽ hấp thu không bằng thịt cá. Do đó, hãy ăn đa dạng để nhận được đầy đủ các dưỡng chất từ các loại thực phẩm khác nhau, em nhé. Chúc em thành công.

Câu 8: Lịch học của em gần như suốt cả tuần nên em rất mệt mỏi, học lực cũng sa sút. Em sắp bước vào kỳ thi nhưng tâm lý rất nặng nề. Xin cho em lời khuyên?

TS. Huỳnh Văn Sơn: Phương Uyên thân!

- Chỉ còn không quá nhiều ngày nữa điều chỉnh lịch học để đảm bảo sức khỏe là điều cần thiết em ạ.

- Ngay bây giờ chia sẻ điều này với một người nào mà em tin cậy cũng là giải pháp hợp lý.

- Có thể dành đúng 3 giờ xem một bộ phim màn ảnh rộng 3D mà em thật sự yêu thích.

- Mỗi một ngày tìm một niềm vui để thư giãn 10 - 20 phút trong quá trình ôn luyện.

- Tổ chức học nhóm xen lẫn với việc học cá nhân.

- Thách thức với chính mình và sử dụng cơ chế "tự thưởng" khi cần thiết.

Một kết quả tuyệt vời sẽ đến!

Chào em!



Câu 9: Thầy cô Ban tư vấn ơi, vì thức khuya ôn thi nên buổi sáng khi vào lớp em thường cảm thấy buồn ngủ, lơ mơ mất tập trung. Em phải làm thế nào ạ? Có thể dùng cà phê không? Như thế có ảnh hưởng đến trí nhớ của em hay không?

TS. Trần Thị Minh Hạnh : Chào Minh Trí,

Khi học tập suốt cả ngày, đến tối thì em đã mệt lắm rồi đó. Em nên tập thói quen chợp mắt (dù chỉ vài phút) khi mệt mỏi. Đó là những giấc ngủ ngắn trong ngày. Đến tối, khi đã mệt mỏi và buồn ngủ thì em nên đi ngủ sớm để có giấc ngủ thật sâu, thật ngon. Sau một giấc ngủ ngon, sáng sớm thức dậy em sẽ thấy khỏe khoắn, minh mẫn, và có thể học được tốt hơn. Khi đó em sẽ nhớ bài được lâu hơn.

Em không nên dùng cà phê để "tra tấn" hệ thần kinh của mình. Dù cảm giác thức tỉnh nhưng thần kinh của em giống như đang ở trong tình trạng "trơ" nên sẽ chẳng thể học và nhớ thêm được gì đâu. Đến khi em cần giấc ngủ ngon thì tác dụng của cà phê sẽ làm cho em không thể có giấc ngủ sâu được.

Chúc em khỏe và học tốt!

Câu 10: Em chọn được ngành ưng ý nhưng hiện nay nhiều người nói ngành đó ra trường không có việc làm ổn định. Em có nên thay đổi ý định không hay vẫn trung thành với quyết định của mình?

TS. Huỳnh Văn Sơn: Lài thân mến!

Nói thật vui đó là chọn cho mình một nghề giống như mình lập gia đình em à! Nói như thế nghĩa là em phải tự quyết định cuộc đời em. Không phải ngày hôm nay chúng ta xem nghề đó có tìm việc hay không mà phải là 5 năm sau khi chúng ta ra trường em ạ. Đó gọi là tầm phóng chiếu khi định hướng nghề nghiệp.

Nói như thế để em nhận ra rằng đáp án của em đã có rồi phải không nào? Hãy kiên định và nổ lực hết mình em nhé. Chúc em vui.

Câu 11: Chào thầy cô ban tư vấn, em thường hay thức khuya để học bài, mặc dù em biết thức khuya là không tốt nhưng nếu không thức khuya để học bài thì em sẽ không còn nhiều thời gian để học nữa. Em phải làm sao cho hợp lý ạ? Mỗi sáng thức dậy em thường thấy nhức đầu. Em đang bị gì ạ? Xin cảm ơn.

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Thảo thân mến,

Thức khuya học bài không phải là giải pháp tốt. Mọi người đều có 24h trong một ngày như nhau. Điểm khác biệt là phương pháp học hợp lý và cách sắp xếp thời gian biểu phù hợp. Em hãy xem lại cách học của mình, trao đổi cùng thầy cô, bạn bè rồi tự rút ra phương pháp tốt nhất cho mình. Không nên để dồn bài đến gần thi mới học. Khi đó thì có làm đủ mọi cách, thức cả đêm cũng chẳng thể nhớ được. Ngủ không đủ giấc sẽ làm cho em dễ bị nhức đầu, mệt mỏi, học kém tập trung, và cũng dễ mắc bệnh nữa đó.

Chúc em có được phương pháp học tốt và có giấc ngủ đầy đủ để chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi sắp đến.

Câu 12: Em học giỏi Anh văn và muốn thi ngành Sư phạm Anh nhưng ba mẹ em muốn em thi ngành Y, em rất phân vân và suy sụp. Em biết phải làm sao?

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Không biết bây giờ em còn cơ hội gì cho việc lựa chọn này không?

Chọn nghề và hướng nghiệp cần phải dựa trên những điều kiện như sau:

- Sở thích.

- Sở trường.

- Mong mỏi và điều kiện của gia đình.

- Nhu cầu và thị trường lao động.

- Sức khỏe và các yêu cầu chống chỉ định y học.

... Tuy vậy, em vân phải ưu tiên nhiều nhất cho: khả năng thực thụ của mình, sự thích hợp với nghề nghiệp. Vì vậy, hãy kiên định và quyết tâm em nhé! Vấn đề còn lại là sử dụng các biện pháp để thuyết phục ba mẹ sao cho hiệu quả. Mềm mỏng, tình cảm, khéo léo, kiên trì là những bí quyết thắng lợi em ạ.

Câu 13: Thầy cô ơi, sắp tới các kỳ thi quan trọng và đang trong giai đoạn gấp rút để ôn thi nên em thường phải thức đêm để học bài và luyện bài tập. Một ngày em chỉ có khoảng 4 đến 5 giờ để ngủ , thời gian ngủ như vậy có phải là quá ít hay không ạ? Các bạn em đều như vậy. Em cảm ơn.

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Hải,

Nếu như giấc ngủ 5 tiếng đồng hồ mà em ngủ rất sâu, rất ngon và khi thức dậy em vẫn thấy khỏe khoắn, minh mẫn thì có thể chấp nhận được. Còn nếu như em tự ép mình phải thức khuya, trong khi mình luôn mệt mỏi thì cô khuyên các em đừng học quá sức như vậy vì sẽ đến một lúc nào đó, sức khỏe của các em sẽ giảm sút ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi.

Câu 14: Chào ban tư vấn, em đang yêu một người trong lớp nhưng cô ấy không biết, đang trong thời gian ôn thi mà em cứ nghĩ vẫn vơ những chuyện đâu đâu. Em lo quá, em phải làm sao để dẹp bỏ những ý nghĩ đó và trung vào ôn thi đây? (Trung Quang - Email: quangquangtrung7594@yahoo.com .)

TS. Huỳnh Văn Sơn: Trung Quang thân!

Quang có biết là một mẫu hình lý tưởng của một người con gái là sao không?

- Chững chạc.

- Bản lĩnh.

- Sâu sắc.

- Lịch sự.

- Một chút bí ẩn...

Vì vậy, cố gắng học cũng là một cách để xây dựng hình ảnh của mình. Cố gắng tập trung để đạt kết quả cao là một biện pháp hoàn toàn sáng suốt. Đánh là phải thắng cho nên kiên nhẫn tìm cơ hội đó chính là bản lĩnh.



Câu 15: Thưa Hội đồng tư vấn, cho em hỏi lúc học bài thì thời gian nào tiếp thu tốt nhất trong ngày. Em thường học từ lúc 2g-4g có tốt hay không?

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Quân.

Thời gian tiếp thu tốt nhất trong ngày là lúc sáng sớm, sau một giấc ngủ đủ và ngủ sâu. Thời gian này cũng khác nhau tùy từng người. Nếu em cảm thấy thời gian từ 2-4 giờ là lúc em tập trung cao nhất và đầu óc minh mẫn nhất thì vẫn được. Như vậy, em nên ngủ sớm vào buổi tốt nhé.

Câu 16: Chào thầy cô, có một bạn gái trong lớp đang thích em, em cũng có chút cảm tình với bạn ấy. Bạn ấy rất hay nhìn em trong lớp làm cho em không tập trung vào bài học được. Em sợ cứ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi sắp tới. Hãy chỉ cho em cách nói với bạn ấy mà không làm tổn thương đến tình cảm của cả hai?

TS. Huỳnh Văn Sơn: Chào Minh!

Chỉ mới có được nhìn mà đã run bắn toàn thân sao đủ bản lĩnh để đối diện với tình yêu.

Một tin nhắn, một cuộc điện thoại động viên nhau sẽ thật sự cần thiết trong trường hợp này bạn nhỉ.

Một chút tình cảm, một chút ước mơ, một chút nổ lực, một chút quyết tâm... tất cả sẽ trở thành nhiều chút để hướng tới sự thành công cả về cuộc đời và tình cảm.

Chúc em vui!.

Câu 17: Thầy cô ơi, trước kia em là một người khá vui vẻ và nói nhiều trong lớp nhưng trong thời gian gần đây em im lặng và không còn hứng thú nói chuyện với các bạn trong lớp, lúc nào cũng đi một mình. Em không biết có phải mình bị tự kỉ như trên báo thường hay nói không? Sắp đến kỳ thi nên em không biết có phải em đã bị ảnh hưởng của kỳ thi này hay không? Xin hãy giúp em !

TS. Huỳnh Văn Sơn: Bích Liên thân!

Những biểu hiện này chưa thể kết luận là tự kỉ em à!

Đó chỉ có thể là một vài biểu hiện của sự lo âu và một vài bất an trong cảm xúc mà thôi!!!!.. Điều quan trọng nhất là cần phải có sự thay đổi! Phần quà mà thầy Sơn và các anh chị gởi tặng cho em đó là dành 15 phút nghe bài bát "Today" do ca sĩ Thu Minh trình bày. Sự cảm nhận sẽ rõ nhất ngay trong tâm trí của em.

Đừng quên chia sẻ những cảm xúc mới tuyệt dịu của em với chúng tôi nhé!

Câu 18: Mùa thi sắp tới, em cảm thấy mệt mỏi, run, không tập trung, có loại thuốc gì dùng để cải thiện tình trạng trên không cô? ( em thấy các bạn em dùng hoạt huyết dưỡng não, có được không cô? ).

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Minh Hằng thân mến.

Khi đến mùa thi, các em chỉ lo tập trung học mà quên mất việc chăm lo cho sức khỏe nên cảm thấy mệt mỏi. Em hay run vì em thiếu tự tin do việc chuẩn bị kỳ thi chưa đầy đủ. Do đó, em cần xem lại cách học của mình. Thời gian thi sắp đến gần thì cần ôn những kiến thức cốt lõi nhất, vẽ sơ đồ hình nhánh cây để dễ nhớ. Không nên dùng thuốc lung tung có khi sẽ có tác dụng ngược lại. Thuốc hoạt huyết dưỡng não cần cho người có tuổi hơn là các bạn trẻ. Các em chỉ cần ăn ngủ đủ, nhớ vận động thường xuyên để có máu lưu thông lên não cung cấp oxy và dưỡng chất cho não hoạt động. Nếu em vẫn cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút thì nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn cụ thể nhé.

Chúc em khỏe & học tốt !

Câu 19: Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, theo thầy Sơn các em cần trang bị cho mình "hành trang" như thế nào?

TS. Huỳnh Văn Sơn: Phương Trinh!

Tôi rất thích từ "hành trang" của em. Xem chừng hành trang này là sự tổng hợp từ rất nhiều yếu tố:

- Kiến thức nền tảng và hệ thống.

- Kỹ năng giải quyết đề thi và vượt qua áp lực phòng thi.

- Sự vững vàng về tâm lý và bản lĩnh.

- Sự quyết chí và những khát khao đặt nền móng cho tương lai.

Những hành trang này xem chừng đơn giản mà thật sự "dày" lắm em ạ!

Câu hỏi mà chương trình muốn gởi tặng bạn lại là "bạn đã đạt được bao nhiêu phần trăm của gói hành trang trên?"

Nói vui thế để bạn suy nghĩ nhưng chúc bạn quyết chí và tích lũy đầy đủ những hành trang cần có cho kỳ thi này.Chào bạn.!..

Câu 20: Ăn hoa quả nào thì tốt cho trí nhớ? Cháu bị viêm xoang nên rất hay đau đầu, học không tập trung, nên làm như thế nào thưa chuyên gia dinh dưỡng?

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Thúy An,

Em nên chọn đa dạng các loại trái cây tươi đủ màu sắc. Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, táo, đu đủ chín... sẽ rất tốt để tăng sức đề kháng. Trái cây ngọt như xoài, nhãn, sầu riêng... thì ăn vừa phải thôi. Mùa nào thức ấy em ạ! Em bị viêm xoang thì nên đi khám để được điều trị đúng bệnh. Bên cạnh đó, nên tránh thức quá khuya để học bài, tránh để quạt máy thổi trực tiếp vào người. Tránh ngồi phòng máy lạnh, hoặc điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh và không để luồng gió lạnh thổi vào người nhé.

Chúc em khỏe!

Câu 21: Chào quý thầy cô, em là người có sức khỏe không được tốt, em thường bị mất bình tĩnh trước những điều bất ngờ và áp lực. Bước vào phòng thi em thường sợ và không làm chủ được bản thân. Em phải làm sao để hạn chế điều này ạ?

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Những áp lực sẽ được chính em vượt qua nếu:

- Hết lòng với công việc mà kỳ thi là một ví dụ.

- Tạo ra sự trấn an về tâm lý bằng cách ám thị bản thân.

- Hướng đến viễn cảnh trở thành sinh viên.

- Nghĩ về một điểm tựa trong cuộc sống khi thi cử.

- Đừng nghĩ quá nhiều về sức khỏe thể chất mà hãy tập trung về sức khỏe tinh thần.

Chúc em sẽ khắc phục được những lo âu của mình... Thân!

Câu 22: Mẹ cháu cho cháu uống vitamin B3, B6, B12 và bảo tốt cho trí nhớ. Như vậy có đúng không ? Thưa bác sĩ, làm thế nào để cho đôi mắt khỏe, học tập tốt?

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Khoa thân mến,

Đúng là vitamin nhóm B cần cho hoạt động của não. Tuy nhiên, nếu như cháu ăn uống đầy đủ các chất (ăn đủ bữa với cơm, thịt, cá, rau...), đừng chế biến quá lâu trên bếp (hầm nhừ...), và chọn đa dạng các loại thực phẩm thì thường sẽ không bị thiếu vitamin nhóm B vì nhu cầu các vitamin này là không cao. Để đôi mắt khỏe thì cháu nên ăn các thực phẩm giàu vitamin A (thịt, cá, trứng, sữa, phô mai...) và thực phẩm giàu beta-caroten (rau xanh đậm, củ quả vàng cam đậm như rau dền, rau ngót, rau muống, bông cải xanh, đu đủ chín, cà rốt, bí đỏ...). Không nên tập trung quá lâu vào màn hình vi tính, tivi. Nơi học phải đủ ánh sáng. Thỉnh thoảng nên phóng tầm mắt nhìn thật xa ra ngoài cửa sổ để tránh mỏi mắt.

Câu 23: Chào ban tư vấn, em đã thi đại học lần thứ hai nên cảm thấy khá áp lực trong lần thi này. Ngoài việc phải ôn luyện cho thật tốt để đạt kết quả cao thì danh dự cũng là một điều tao áp lực cho em. Em ăn không ngon ngủ không yên vì những điều này. Em sợ sẽ bị stress trước khi kỳ thi diễn ra. Em phải làm sao?

TS. Huỳnh Văn Sơn: Chào bạn!

Danh dự không nằm ở chuyện thắng hay bại ở một kỳ thi mà nó nằm đằng sau thái độ và sự quyết tâm của con người.

Phàm đã làm việc gì, chúng ta đã là hết sức sẽ đem đến hạnh phúc cho chính mình.

Thay vì căng thẳng để làm cho mình bị stress, em hãy làm hết sức mình để không buồn bã và lo lắng.

Đó là giải pháp hữu hiệu nhất cho em trong hiện tại.

Chúc em vui!

Câu 24: Vào những ngày cận kề kì thi ĐH - CĐ, tâm lý của em rối như tơ vò. Việc ôn thi căng thẳng, sức ép đỗ - trượt...đã làm em lúng túng và mất phương hướng. Xin thầy cô tư vấn cho em. Em xin cảm ơn!

TS. Huỳnh Văn Sơn: Chào em!

Tơ vò vẫn có thể gỡ ra nếu tìm được mối của nó. Vậy khối tơ của em bắt đầu từ đâu?

Hãy cho mình một cơ hội, hãy làm việc hết lòng, hãy tự tin vào chính mình rằng mình sẽ vượt được vũ môn, sự nhẹ nhàng trong tâm trí sẽ đến...

Sự thành công không phải là việc vượt qua một chốt chặn mà vấn đề là cả một quá trình.

Em cũng đồng ý như thế chứ? Cố lên nào, đừng lúng túng, đi từng bước một (ôn từng chương, từng môn...). Em sẽ thành công!

Câu 25: Xin hỏi chuyên gia dinh dưỡng, em nghe nói khi học thi nên ăn óc lợn, vậy ăn óc lợn và mộc nhĩ trước ngày thi và trong thời gian học như thế nào là tốt nhất? Xin cảm ơn.

TS. Trần Thị Minh Hạnh Từ trước đến giờ, nhiều người vẫn cho rằng "ăn gì bổ nấy". Tuy nhiên, điều đó không đúng với việc phải ăn óc lợn. Để hình thành tế bào thần kinh thì não cần cả chất béo no, lẫn chất béo không no. Tuy nhiên, chất béo no thì cơ thể có thể tự tổng hợp được nên cần nhất vẫn là chất béo không no, đặc biệt là chất béo omega-3 có trong cá béo. Óc lợn thì có nhiều chất béo no và nhiều cholesterol. Do đó, nếu thích thì em vẫn có thể ăn được nhưng không nên ăn thường xuyên và đây cũng không phải là thực phẩm tốt cho não. Mộc nhĩ thì em có thể ăn được như các loại thực phẩm khác và thay đổi đa dạng món ăn mỗi ngày.

Câu 26: Xin chào Ban tư vấn, những kỳ thi căng thẳng là một điều kinh khủng nhất mà em sẽ trải qua trong thời gian tới, em cảm thấy sợ phải đối mặt với nó mặc dù em là một học sinh khá giỏi trong lớp. Dạo gần đây em cảm thấy mất tự tin và rất run khi đối diện với những dạng bài tập phức tạp. Em phải làm gì để ổn định tâm lý ạ? Xin hãy cho em một vài lời khuyên?

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào Như!

Bước ra biển cả, mới thấy đời mênh mông và ta nhỏ bé! Cảm giác đứng trước bài tập phức tạp suy cho cùng cũng là thế thôi!

Nào, hãy bình tĩnh và thông minh lên chứ!

Đừng quá ám liên tục vào bài tập phức tạp hay bài tập khó trong cả buổi. Bạn có thể xen kẽ hai bài tập khó, một bài trung bình và một bài dễ chinh phục để thấy mình tự tin chứ??? Với các môn cần ôn luyện, em cũng có thể xen kẽ môn sao cho phù hợp.

Điểm sàn có được không phải chỉ có từ những bài tập phức tạp em nhỉ? Đó là kết quả tổng hợp của nhiều bài tập khác nhau.

Em tự tin lên rồi phải không nào? Thân!

Câu 27: Bác sĩ cho cháu hỏi, khoảng 2 tuần nay cháu hay thấy trong người mệt mỏi, váng đầu, có cảm giác thờ ơ, khó tập trung, bụng có cảm giác buồn nôn nhưng không nôn, cháu đang trong thời gian ôn thi nên ít vận động, triệu chứng này đã từng xuất hiện nhưng lần này thì dài và có dấu hiệu dần nặng lên hơn cả! Bác sĩ xin cho cháu biết lá cháu bị bệnh gì? Cháu xin cảm ơn!

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Cao Minh.

Cháu cần xem lại mình có ăn đầy đủ và ngủ đủ giấc không. Khi cháu đang trong tâm trạng lo âu thì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tiêu hóa làm cho mình luôn mệt mỏi và ăn khó tiêu, có thể buồn nôn. Ngủ không đủ giấc cũng gây mệt mỏi, váng đầu. Ít vận động sẽ làm cho máu không lưu thông tốt nên não và cơ bắp không nhận đủ oxy nên cũng gây các triệu chứng trên. Cháu nên đi khám để được tư vấn cụ thể nhé!

Câu 28: Chào thầy cô Ban tư vấn, năm nay LỊCH SỬ là một trong các môn thi tốt nghiệp THPT, em lại là con trai nên rất tệ trong việc học thuộc lòng. Cứ cầm cuốn tập lên để học theo kiểu tụng kinh là em lại gục mặt xuống bàn. Cơn buồn ngủ kéo đến không thể nào cưỡng lại được. Quý thầy cô có cách nào giúp em thoát khỏi tình trạng đó không ? Em cảm ơn.

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Thông cảm cho thói quen rất "nam tính" mà em đang sở hữu nhưng không hoàn toàn ủng hộ em đâu em ạ!. Vì có nhiều cậu con trai vắt óc để trình bày những sự kiện lịch sử rất tuyệt vời!

Vấn đề còn lại là em chú ý:

Một là xem xét phương pháp học: không cần thuộc lòng, học theo ý chính, học theo sự tóm tắt, học theo sơ đồ tư duy, học bằng cách ghi ra giấy...

Hai là cần tác động bằng những kích thích để tránh ngủ gật khi học lý thuyết: rửa mặt vài chục phút một lần, giải khát giữa giờ, giải lao ngắn... Điều đó sẽ hạn chế cơn buồn ngủ của em...

Hãy thử nghiệm, em sẽ cảm thấy chiến thắng trong tầm tay!

Thân chào em!

Câu 29: Chào quý thầy cô, gần đến kỳ thi tốt nghiệp rồi nên em cảm thấy rất lo lắng, hầu hết thời gian đều

TS. Huỳnh Văn Sơn: Chào em!

Chán ăn cũng có thể là biểu hiện của stress nhưng chưa chắc hẳn là thế!

Đừng ám thị mình quá mức như thế!

Nào, sau khi giao lưu xong, em hãy thư giãn một chút, cười thật to, nhìn mình trong gương, nghĩ về một đĩa thức ăn đang bốc khói... Ngon tuyệt! Không còn chán ăn nữa...

Chúng ta sẽ tự thưởng cho mình bằng một buổi ăn ngon thật ngon em nhé! Thân!

Câu 30: Xin chào cô Hạnh, em ăn uống khó nên chỉ được 40kg, đặc biệt là thời điểm này em đang tập trung ôn thi nên ăn uống cũng không thấy ngon miệng, vậy cô có thể cho em một thực đơn để em có sức khỏe đi thi ạ? Em cảm ơn. (Lan Chi - Email: lan_chitran...@yahoo.com.vn )

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Lan Chi thân mến,

Khi đang tập trung ôn thi thì thường ăn không thấy ngon do tâm trạng lo âu, căng thẳng. Nếu bữa chính ăn không được nhiều thì em nên tăng cường thêm nhiều bữa phụ bổ dưỡng cho sức khỏe: sữa, yaourt, phô mai, chè đậu (nấu ít ngọt), các loại bánh không quá ngọt, trái cây tươi....

Thực đơn cụ thể sẽ được thiết kế tùy thói quen ăn uống và tình trạng sức khỏe của từng người. Em có thể đến Trung tâm Dinh dưỡng số 180 Lê Văn Sỹ, P.10, Q.PN từ thứ 2 đến thứ 6, trong giờ làm việc, để được thiết kế thực đơn cụ thể nhé.

Câu 31: Chỉ còn 1 tuần nữa, các em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước “giờ G,” các em nên ôn tập và nghỉ ngơi như thế nào cho hợp lý, vừa hệ thống lại kiến thức, vừa giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý? Em xin cám ơn! (Nguyen Van Thai - Email: thaivan89@yahoo.com )

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Giải pháp ôn tập em có thể chú ý: ôn căng ở đoạn gần cuối và giảm căng ở đoạn cuối cùng...

Giải pháp nghỉ ngơi cần thực hiện là: thư giãn bằng hình thức giải trí yêu thích (nhưng không lạm dụng), ngủ ít nhất 7 - 8 giờ mỗi ngày (có thể bớt chút ít tùy theo cơ địa mỗi người), chia sẻ và tâm tình cùng người thân - bạn bè, thách thức vừa sức với chính mình...

Thành công sẽ không đến nếu không nỗ lực và không có phương pháp em ạ!

Chúc em vui!

Câu 32: Em rất thích thi vào ngành Công nghệ thông tin nhưng có một vài môn học trong ngành này em rất yếu, vì vậy em rất lo lắng. Thầy cô cho em lời khuyên ạ? Em cảm ơn. (Xuân Toàn - Email: ikel35@yahoo.com.vn )

TS. Huỳnh Văn Sơn: C hào em!

Em cần suy nghĩ thực sự là mình thích hay chỉ là chớm mến mà thôi! Thích dựa trên những biểu hiện: vui khi làm, luôn nghĩ đến, hạnh phúc khi được trải nghiệm, ...

Em thích ngành ấy nhưng khả năng không vào Đại học thì vẫn còn cánh cửa Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề... Điểm xuất phát không quan trọng bằng việc đạt đến đích hay không em nhỉ?

Chúc em thành công và thật sự tự tin!

Câu 33: Con tôi rất ít ăn rau và trái cây, sợ cháu không có đủ chất và sức để học. Cần bổ sung chất gì cho cháu? (Phụ huynh học sinh - Email: manhtot…@gmail.com )

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Ăn ít rau và trái cây sẽ thiếu chất xơ, vitamin và một số khoáng chất. Anh/chị nên tập cho cháu ăn các loại rau và trái cây mà cháu thích, từ ít rồi tăng dần lên và tập ăn đa dạng dần dần. Có thể xay sinh tố để uống thêm. Tùy tình trạng mà có thể bổ sung thêm các loại vitamin tổng hợp.

Câu 34: Gần tới ngày thi, em học rất nhiều nhưng hầu hết em học không nhớ vì bài vở nhiều quá. Thầy có chiêu gì để các em học mau nhớ và lâu quên không? ( Giang Thị Hải - Email: hai_giang…@yahoo.com .)

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Điều này lẽ ra em cần phải tập luyện trước đó. Có câu rằng: 'Học khôn ngoan thì không gian nan" là thế!

Em có thể chú ý đến các biện pháp sau: học theo dàn ý, học theo sơ đồ tư duy, học theo điểm tựa, học theo liên tưởng...

Một khái niệm hiện đại về trí nhớ em có thể quan tâm đó là: cung điện ký ức. Chúng ta có thể đưa thông tin cần nhớ theo từng khu, theo từng "phòng" trong cung điện ký ức của mình.

Nhớ công thức toán bằng thơ, nhớ từ mới trong Tiếng Anh bằng liên tưởng hình ảnh, nhớ thông tin chi tiết bằng phép cộng trừ hay thủ thuật : "giao hoán..."

Bài thơ sau là một ví dụ: Sin đi học, cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây...

Cung điện ký ức được các nhà Tâm lý học rất quan tâm và ứng dụng khá thành công!

Áp dụng thử trong đợt thi này rồi dau đó chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao kỹ thuật này em nhé!

Thân!

Câu 35: Em rất thích ăn chuối và nghe nói cũng rất tốt cho sức khỏe, giảm tress. Nhưng mẹ em không cho ăn cả tháng nay vì sợ xui, không tốt khi đi thi. Việc kiêng cử này đúng hay sai ạ? (Trịnh Lam Anh - Email: lamanh…@yahoo.com.vn )

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Lam Anh,

Chuối rất tốt cho sức khỏe và cả trí não. Em nên nói với mẹ cho ăn đa dạng. Chỉ nên kiêng những thực phẩm gây dị ứng, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm quá ngọt, các chất kích thích vì sẽ không tốt cho sức khỏe và hoạt động của não.

Câu 36: Chào Hội đồng tư vấn, em lại mắc chứng hay quên, học hoài mà không vào đầu chữ nào mặc dù đây là thời điểm cần phải học nhiều hơn. Em đã cố gắng viết nhiều và uống thuốc bổ não mà cũng không có kết quả gì. Nếu không thi thì không sao cả ạ! Xin tư vấn giúp em ăn gì để nhớ lâu.

(Thị Hải - Email: hai_1988…@yahoo.com.vn .)

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Hải.

Vấn đề của em thuộc về phương pháp học tập chứ không phải do hoạt động trí óc không ổn. Do đó, em cần giải quyết bằng cách bình tĩnh xem lại cách thức học của mình chứ không phải uống thuốc bổ. Viết nhiều nhưng không đúng phương pháp thì cũng chẳng hiệu quả gì cho việc ôn tập. Em cần hệ thống hóa bài học thành sơ đồ và chỉ nhớ những vấn đề chính, khi hiểu bài thì từ ý chính em sẽ phát triển ra các ý phụ và khi làm bài sẽ từ từ nhớ được hết.

Câu 37: Trong những lần thi trước, cứ làm đến một nữa bài thi, gặp câu khó quá làm em bị mất bình tĩnh, không suy nghĩ được gì em không chịu nổi và phải bỏ thi giữa chừng, mặc dù sau đó rất hối hận nhưng em không khắc phục được, làm sao bây giờ? (Hậu Giang - Email: giangmanh…@yahoo.com.vn .)

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Việc mất bình tĩnh đến nỗi làm giữa chừng do thiếu sự kiên định và ý chí mà thôi!

Đó là một thói quen sẽ được điều chỉnh nếu thay đổi tự thân một cách tích cực:

- Đặt ra mục tiêu rõ ràng

- Hết lòng thực hiện mục tiêu

- Quan tâm nhiều đến phương án

- Không dễ dãi với chính mình...

Chúc em vui!

Câu 38: Cô ơi, bài vở ngập đầu để chuẩn bị cho mùa thi làm đầu óc em căng thẳng quá. Có sản phẩm nào giúp giảm căng thẳng hoặc tăng cường trí nhớ hiệu quả mà an toàn không ạ? (Thái Hiền - Email: hienem…@yahoo.com.vn )

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Thái Hiền.

Không có thực phẩm nào giúp tăng cường trí nhớ đâu em ạ. Em cần sắp xếp cần đối giữa ăn uống, học tập, nghỉ ngơi, thư giãn, và hoạt động thể lực thì sẽ bớt căng thẳng. Nên thư giãn bằng những câu chuyện vui, trò chuyện với bạn bè, nghe nhạc... Không nên lúc nào cũng nghỉ đến kỳ thi vì sẽ làm cho em luôn trong tâm trạng căng thẳng. Cách sắp xếp như trên sẽ giúp em có sức khỏe và trí óc minh mẫn, nhưng muốn nhớ tốt thì phải ôn luyện thường xuyên em ạ.

Câu 39: Xin chào Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn. Em thích ngành Nữ công nhưng bạn bè em chê cười nói ngành đó nghèo lắm. Em phải làm sao? Em xin cảm ơn. (Thái Thu Hòa - Email: thuhoa…@yahoo.com.vn )

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Đứng giữa ngã ba đường mà đẽ cày thì khối gỗ cuộc đời em sẽ đi về đâu?

Ngành này hay ngành khác có thể ít về vật chất nhưng giàu có về nhiều thứ khác...

Nếu em làm được nghề mình yêu thích sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu phải sống chung "ông chồng nghề nghiệp" sang trọng và giàu có mà phải khổ sở suốt đời...

Chúc em vui!

Câu 40: Em cảm thấy mắt của em rất yếu ngồi máy tính quá 1 giờ là mắt rất đau và mỏi nhưng em lại thi vào ngành Công nghệ thông tin tiếp xúc nhiều với máy tính. Vậy thầy cô cho em giải pháp khắc phục ạ? (Xuân Toàn - Email: ikel35@yahoo.com.vn )

TS. Trần Thị Minh Hạnh: Chào Xuân Toàn.

Trước tiên, em nên đi khám mắt và đo thị lực. Khi làm việc với máy vi tính thì em nên nhớ chớp mắt thường xuyên để giữ độ ẩm, em có thể nhỏ các loại thuốc nhỏ mắt như NaCl 0,9% giúp giữ ẩm mắt. Ăn các loại thực phẩm giàu vitamin A, beta-caroten (tham khảo phần trả lời các câu khác) giúp bổ mắt. Em nên thường xuyên ăn cá hoặc có thể bổ sung các viên dầu cá omega-3 cũng rất tốt.

Câu 41: Em thích khối A nhưng lại không có năng khiếu ở khối này mà lại học tốt khối D. Em cứ suy nghĩ về việc này hoài mà không tập trung ôn thi được. Làm cách nào để em từ bỏ sở thích đó? (Khánh An - Email: an_tam…@yahoo.com.vn )

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Em cần xác định lại một cách nghiêm túc hơn về sở thích và đặc biệt là khả năng học tập của mình nữa em ạ!

Tuy nhiên, nếu vẫn chưa xác định rõ, em có thể cả hai tay bắt giặc... Thế nhưng, xác suất của sự căng thẳng không nhỏ đâu em ạ!

Chúc em vui!

Câu 42: Nên đến phòng thi trước bao nhiêu phút là hợp lý ạ? Vào phòng thi sớm trong lúc chờ thi em hay bị hoảng đến lúc thi thì không nhớ được gì, còn vào sát giờ thì em sợ hấp tấp. Làm cách nào để bình tỉnh trong phòng thi? (Hoàng Long Trọng - Email: trong_tai…@yahoo.com.vn )

TS. Huỳnh Văn Sơn: Thân chào em!

Nếu đã như thế, sao em không đến vừa vặn với thời gian mình mong mỏi?

Hơn thế nữa, có thể suy nghĩ những gợi ý:

- Vào phòng thi, nên tập phớt lờ những áp lực

- Nhẩm một câu thần chú, một bài thơ yêu thích

- Ngồi đúng vị trí, số báo danh

- Tận dụng vài phút để thư giãn

- Dành thời gian ấy để ghi lại các công thức hay ý chính trên giấy nháp đã được phát và có chữ ký giám thị...

Em sẽ nhận ra "nội công tâm lý" của mình hơn hẳn em nhỉ?

Đó là những bí quyết của phòng thi!

Thân!

Câu 43: Gia đình nào cũng lo lắng khẩu phần ăn cho con. Hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại thuốc bổ thì có nên mua cho con uống không? (Phụ huynh học sinh - Email: ha_hai…@yahoo.com.vn .)

TS. Trần Thị Minh Hạnh : Chào anh/chị phụ huynh,

Điều mà các bậc phụ huynh có thể giúp cho con mình trong kỳ thi không phải là tìm các loại thuốc bổ mà hãy chăm lo đến bữa ăn, giấc ngủ và cách giải trí giúp thư giãn. Nên chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng không đơn điệu. Nghĩa là không làm đi làm lại các món mà mình cho là bổ não vì ăn hoài một thứ sẽ ngán. Hơn nữa, thực phẩm nào dù bổ cách mấy cũng không thể cung cấp tất cả các loại dưỡng chất mà cơ thể và não cần. Do đó, cần ăn đa dạng. Chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu các cháu vì căng thẳng không ăn ngon miệng thì nên chuẩn bị sẵn các bữa ăn phụ. Lúc nào trong nhà, trong tủ lạnh cũng có sẵn sữa tươi, yaourt, phô mai, trái cây cắt gọt sẵn và bọc nilon sạch sẽ... Hãy trò chuyện vui vẻ, đừng tạo áp lực với con, đừng để cho con thấy mình đang lo lắng. Cha mẹ thoải mái thì con sẽ đỡ căng thẳng. Cách thư giãn tốt là trò chuyện với gia đình, nghe nhạc, thể thao... Nên tránh cho các cháu thư giãn bằng cách chơi game, xem tivi quá nhiều.



Câu 44: Xin chào anh Sơn, sắp đến kì thi thì cha mẹ nên làm gì để giúp con bớt căng thẳng? Xin cảm ơn. (Phụ huynh học sinh - Email: nhan1677…@yahoo.com.vn )

TS. Huỳnh Văn Sơn: Chào Anh, Chị!

Cảm ơn chị vì chị đã thể hiện tránh nhiệm của người cha người mẹ rất tuyệt vời.

Những việc sau đây chị hoàn toàn có thể thực hiện:

- Tâm sự, trò chuyện, động viên nhưng không gây áp lực

- Thể hiện tình thương thông qua sự chăm sóc về mặt dinh dưỡng nhưng không được phép ép phải ăn, phải uống

- Có thể tâm sự với con về những khó khăn về việc học mà bản thân mình cũng từng gặp phải vào thời xưa ở những kỳ thi

- Khuyến khích con vẫn thư giản vui chơi giải trí nhưng có giảm bớt so với trước đó.....

Chúc anh chị thành công!

Câu 45: Thời gian gần đây em cứ đụng vào cuốn sách là bị đau đầu, em không hiểu mình bị gì nữa, cứ thế này thì em sẽ thi rớt mất. Xin cho em giải pháp, em cảm ơn. (Trang Thảo - Email: thaotrang…@yahoo.com.vn )

TS. Trần Thị Minh Hạnh : Thảo thân mến,

Tình trạng của em là do quá căng thẳng. Em hãy thư giãn và không tập trung học quá lâu trong nhiều giờ. Em có thể tìm bạn để học nhóm, xem kẽ với những lúc học tập trung một mình. Như vậy sẽ đỡ căng thẳng hơn. Hãy bắt đầu bằng những môn mình yêu thích rồi xen kẽ học với các môn khó hoặc không thích.

Câu 46: Em cảm thấy mình chỉ ngang khá chứ chưa giỏi nhưng em rất quyết tâm đậu đại học ngành tương đối, cách học của em là cần cù bù thông minh. Vậy cách học này có đúng không? Em cảm ơn. (Minh Hùng - Email: ikel35@yahoo.com.vn )

TS. Huỳnh Văn Sơn: Chào em!

Trước hết chúc mừng em vì em là người đặt ra mục tiêu rất an toàn.

Thứ nữa, cảm ơn em vì sự sáng suốt trong việc chọn phương cách thực hiện mục tiêu.

Em biết không nếu như chúng ta đặt được mục tiêu bằng mọi giá thì mới tạo nên gánh nặng cho chính mình về mặt thái độ, đạo đức.

Còn sự cần cù, kiên nhẫn và quyết tâm xem chừng lại là giải pháp an toàn với những người biết lượng sức mình.

Chúc em vui!

Câu 47: Sắp đến kỳ thi rồi, em muốn ôn luyện thêm vào buổi tối, nhưng cứ bị buồn ngủ và ngủ gật. Có cách nào để thức khuya học bài mà không bị buồn ngủ không ạ? Em cảm ơn. (Tú Toàn - Email: toanngayxua…@yahoo.com.vn )

TS. Trần Thị Minh Hạnh : Chào Toàn.

Khi buồn ngủ, em có thể đi rửa mặt, uống nước trái cây mát, tập vài động tác thể dục giúp máu lưu thông lên não sẽ giúp tỉnh táo. Đi bộ vài vòng cũng tốt. Nếu vẫn buồn ngủ nghĩa là em đã quá mệt mỏi rồi. Em nên đi ngủ và thức dậy sớm vào buổi sáng để ôn bài sẽ tốt hơn. Chúc em thành công!

Câu 48: Em phải làm thế nào để đạt đỉnh cao phong độ trong ngày thi. Nghe nói một tuần trước khi thi phải ngừng toàn bộ việc ôn luyện thì có đúng không ạ? (Sao Mai - Email: saomai…@yahoo.com.vn .)

TS. Huỳnh Văn Sơn: Chào em!

Khái niệm đỉnh rơi phong độ không phải đơn thuần là thế. Nó phụ thuộc vào từng người.

Tuy nhiên nếu gọi là kỳ thi Đại Học thì chúng ta có thể dừng việc ôn nặng, ôn sâu trước vài ngày. Sau đó kiểm tra lại nhẹ nhàng, hệ thống tri thức khái quát trước kỳ thi một hai ngày là phù hợp nhất.

Bạn suy nghĩ và áp dụng thử bạn nhé!

Câu 49: Sau khi tốt nghiệp THPT có nên cho con lên các thành phố lớn để ôn thi ĐH? Xin cảm ơn.

(Phụ huynh học sinh - Email: hoaitam…@yahoo.com.vn )

TS. Huỳnh Văn Sơn: Kính chào Anh Chị!

Việc này lại là sự lựa chọn mang tính cá nhân. Tùy theo điều kiện về kinh tế, sinh hoạt, thói quen học tập năng lực của cháu cũng như những nguyện vọng của cháu chúng ta mới quyết định.

Một tháng ôn tập không thật sự hiệu quả nếu cháu không quyết tâm dù rằng có ở tại lớp luyên thi nơi thành phố. Anh chi nên bàn bạc với cháu để có quyết định phù hợp.

Chúc anh chị vui!

Câu 50: Cô ơi, gần tới mùa thi, em muốn tăng cường trí nhớ hơn nữa. Xin tư vấn cho em một số tên thuốc bổ não hiệu quả mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, xin cám ơn. (Tâm Nhã - Email: nha_tran…@yahoo.com.vn )

TS Trần Thị Minh Hạnh: Chào Tâm Nhã,

Chẳng có loại thuốc nào giúp tăng cường trí nhớ đâu em ạ. Em hay quên là do mình đưa một khối kiến thức quá lớn vào đầu trong một khoảng thời gian ngắn nên không thể nhớ hết được. Trí nhớ sẽ được củng cố khi thông tin được lặp đi lặp lại nhiều lần. Do đó, nếu được học và ôn luyện thường xuyên ngay từ đầu năm thì đến cuối năm, khi ôn lại em sẽ dễ nhớ hơn.