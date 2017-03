Chung kết cuộc thi hùng biện Fly my Vietnam 2010

Đây là cuộc thi dành cho các sinh viên yêu thích văn hóa và biết tiếng Anh do CLB Quốc tế Thanh niên IYC (Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM) tổ chức.

Sau hai vòng thi Around VietNam và I and You Connect, ban tổ chức đã chọn ra ba đội vào vòng chung kết Fly với nội dung thi là văn hóa Việt Nam và các nước khu vực châu Á. Kết quả, đội Clover đã xuất sắc giành giải nhất (giải thưởng 2 triệu đồng và ba suất học bổng), hai đội Non-Stop và NTV lần lượt giành giải nhì và ba (giải nhì 1,5 triệu đồng, giải ba 1 triệu đồng).

K.HUY