Chuộng học nghề dễ khởi nghiệp

Điểm thi của em đủ để xét tuyển vào ĐH nhưng em quyết định chọn học nghề. Ban đầu em khá phân vân giữa nghề đầu bếp và công nghệ may. Sau đó, khi tìm hiểu và được người chị định hướng làm ngành may mặc, em đã quyết định chọn ngành này vì học ra có thể kiếm việc làm ngay. Ngoài ra, ngành này khi đã có tay nghề sẽ thuận lợi tự tạo việc làm hay mở DN. VŨ THU THẢO, sinh viên năm nhất ngành công nghệ may

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM Nhu cầu thợ máy lành nghề tại các DN khá cao, tập trung ở các vị trí bảo trì, điều khiển vận hành các chuyền sản xuất. Ngoài ra, ngành điện công nghiệp cũng luôn được các nhà máy tìm kiếm, với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/tháng, chưa tính tăng ca. TẠ QUANG THẮNG, sinh viên vừa tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức Điều dưỡng, hộ lý hệ trung cấp ế ẩm Nghề chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng nhiều năm qua rất hút nhưng năm nay khá điêu đứng vì không tuyển được người học. Chủ trương không tuyển dụng bậc trung cấp điều dưỡng, hộ lý của Bộ Y tế đã khiến hàng loạt trường có đào tạo nghề này rơi vào cảnh chợ chiều, không có người đăng ký do lo ngại học ra không có việc làm, trong khi nhu cầu thực tế tại các đơn vị, DN vẫn rất cần. Ông ĐẶNG VĂN SÁNG, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa TP.HCM