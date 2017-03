Chương trình Học kỳ quân đội: Để sống trách nhiệm, bản lĩnh hơn

Để có sự kết nối giữa các chiến sĩ với phụ huynh, chương trình đã tạo một diễn đàn trên website www.hockiquandoi.com. Và đây là hai trong nhiều lá thư của phụ huynh gửi tiếp sức chiến sĩ. Qua lá thư đầu tiên của cậu “binh nhất” sau một ngày “nhập ngũ” mẹ biết con đang rất vui khi được cùng đồng đội tham gia trại hè đầy màu lính này. Chúc mừng con đã vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên mà mẹ biết rằng không phải bạn trẻ nào cũng làm được như thế. Trong trại hè này các con có nhiều điều kiện để nhìn thấy và phát huy điểm mạnh của bản thân mình mà trước đây có thể do tự ti, do lười nhác hay do thiếu nghị lực... mà đã vô tình không nhận ra để phát huy.Trong thư con cũng kể về những thiếu thốn của ngày đầu nhập ngũ nhưng theo mẹ thì đó là những trải nghiệm nho nhỏ hết sức thú vị mà có lẽ ban tổ chức đặt ra nhưng không cho các “tân binh” biết trước đấy. Con có biết để làm gì không? Đó là bài tập “nhanh mắt, nhanh tay đấy” chiến sĩ yêu quý ạ. Mẹ hy vọng những cuộc hành quân, những buổi lao động tăng gia sản xuất, những bữa ăn của “lính”... sẽ giúp chiến sĩ của mẹ giảm cân đôi chút cùng với tình thần “thép” nữa thì đến ngày ra quân con trai mẹ sẽ thật sự là một “X-MEN” đấy... (Phụ huynh chiến sĩ Nguyễn Viết Hoàng Long) Hôm làm lễ trước tượng đài Bác Hồ mẹ đã khóc vì cảm thấy như đang tiễn con “lên đường nhập ngũ” thật sự và xung quanh mẹ cũng có một vài phụ huynh mắt cũng đỏ hoe. Hàng ngày ở nhà con được mẹ và các chị chăm sóc chu đáo, từng li từng tí nhưng nay con phải tự mình chăm lo cho bản thân và sống cùng với các chiến sĩ trong quân ngũ. Đây là lần đầu tiên con xa nhà lâu như thế này. Mẹ đã đọc hết những lá thư của các chiến sĩ viết và phụ huynh cùng tiếp sức. Ai cũng hiểu đây là chương trình bổ ích cho lứa tuổi của các con và luyện chiến sĩ của mẹ thành thép. Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc khóa học rồi, các chiến sĩ hãy cố gắng chấp hành các quy định của chương trình nhé. (Phụ huynh chiến sĩ Trần Đăng Huy)