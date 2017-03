Chuyển công tác cô giáo bị tố đâm kim vào tay HS

Liên quan đến vụ việc hai học sinh mẫu giáo trình báo đã bị cô giáo đâm kim vào tay để xử phạt, cô Trần Mỹ Dung – Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai (Hà Nội) cho biết, Ban Giám hiệu Nhà trường đã mời cô giáo chủ nhiệm cùng đại diện gia đình và Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cùng Công an phường Vĩnh Phúc làm việc.

Theo cô Dung thì cô H. – người bị tố đâm kim vào tay học sinh có giải thích rằng, do hai cháu nghịch củ ấu nên bị thương ở tay, chứ không có chuyện dùng kim châm vào tay hai cháu. Nhà trường cũng đã xin lỗi gia đình hai cháu, đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc sang công an phường Vĩnh Phúc điều tra.

Cũng theo cô Dung, nhà trường đã thuyên chuyển vị trí công tác của cô H. trong khi chờ vụ việc được làm sáng tỏ.

Cô giáo tên H. đã bị chuyển công tác sau khi các gia đình có đơn trình báo lên phía nhà trường.

Trước đó, trong đơn trình báo, chị Nguyễn Thu Hiền kể lại, chiều 22/10, chị đón Trương Gia Tuệ (4 tuổi) đi học từ trường mầm non Sao Mai về thì nghe cháu kêu đau ở tay và nói là bị cô giáo chủ nhiệm tên H. đánh. Khi chị Hiền đưa tay cháu ra xem thì thấy tay cháu bị sưng tấy, trên hai bàn tay có hàng chục vết giống như kim đâm. Chị Hiền có hỏi lý do thì cháu Tuệ nói rằng do nghịch rèm cửa nên bị cô giáo chủ nhiệm tên H. xử phạt.

Còn chị Nguyễn Quỳnh Chi, mẹ của cháu Lã Phương Vy (3 tuổi) cho hay: “Chiều 22/10, ông ngoại đón cháu và cháu kêu đau tay, bàn tay cháu cũng đỏ tấy, xuất hiện nhiều vết đâm ở hai bàn tay”. Cháu Vy vũng nói nguyên nhân là do bị cô giáo phạt.

Ngay sau khi biết cả 2 cháu đều bị thương, chị Hiền và chị Chi đã cùng đưa hai cháu đi khám, chữa trị vết thương và phản ánh lên Ban giám hiệu trường mầm non Sao Mai . Cả chị Hiền và chị Chi cho biết, cả hai cháu đều nói với gia đình rằng do nghịch rèm nên bị cô giáo phạt.

