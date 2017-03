Chuyện hy hữu ở Hà Nội: Bất đồng về điểm trường, phụ huynh không cho con đi học

Năm học 2010-2011, Trường Mầm non xã Tô Hiệu có 28 nhóm lớp, với tổng số 704 cháu, trong đó có 552 cháu trong độ tuổi mẫu giáo học tại 18 lớp. Riêng thôn An Định có 104 cháu trong độ tuổi mẫu giáo, chia thành 3 lớp học; 19 cháu độ tuổi nhà trẻ ở 2 nhóm lớp học. Tuy nhiên, năm học 2009- 2010, thôn An Định chỉ có 3 phòng học cấp 4 ở 2 khu, trong đó 1 phòng học đã xuống cấp và 1 lớp ghép 4 và 5 tuổi học nhờ nhà văn hóa thôn.

Sự việc trở nên bức xúc khi ngày 9-6-2010, ban lãnh đạo thôn An Định có giấy đề nghị Trường Mầm non Tô Hiệu bố trí lớp học để trả lại nhà văn hóa cho thôn. Đến ngày 10-9-2010, Trường Mầm non Tô Hiệu đã bàn giao nhà văn hóa cho thôn An Định, đồng thời thông báo tới phụ huynh học sinh ba ngày sau (tức ngày 13-9) sẽ chuyển các cháu 5 tuổi về học tại khu trường trung tâm. Khi biết sự việc trên, trong ngày 10-9, phụ huynh của 32 cháu 5 tuổi tại thôn An Định đã phản ứng khá gay gắt, bày tỏ sẽ không đưa con em mình về trường trung tâm học. Tiếp đến, những ngày sau, phụ huynh của các cháu 3, 4 tuổi và các cháu độ tuổi nhà trẻ tại thôn An Định cũng không cho con ra lớp, cho dù hằng ngày nhà trường vẫn bố trí giáo viên đến mở cửa lớp học để đón trẻ. Cho đến nay, ngoài 2 cháu 5 tuổi là con giáo viên đã lên học tại khu trung tâm, còn lại 121 cháu trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo của thôn An Định vẫn không được đến lớp vì phụ huynh phản đối...

Ngày 29-10, trao đổi với PV Hànộimới, phụ huynh các cháu mẫu giáo thôn An Định bức xúc: "Năm 2009, trước thực trạng các lớp học nhà trẻ, mẫu giáo tại thôn bị xuống cấp nghiêm trọng, chúng tôi có đơn kiến nghị thôn, chính quyền xã quan tâm cho sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho các cháu vui chơi, học hành". Giữa tháng 9-2009, đại diện lãnh đạo xã, thôn hứa một vài tháng tới sẽ có kinh phí sửa chữa lớp học. "Thế nhưng, chờ đến hết năm học, mấy tháng hè mà không thấy tu sửa? Trong khi đầu tháng 9 năm nay, chúng tôi mới được thông báo, năm học này các cháu sẽ lên trường trung tâm học. Song, hầu hết gia đình đều làm ruộng, điều kiện khó khăn nên không thể đưa đón các cháu lên đó học"- bà Phạm Thị Nức cho biết. Tìm hiểu được biết, do điều kiện kinh tế eo hẹp, cơ sở vật chất hai điểm lớp tại thôn An Định chưa thể tổ chức bếp ăn trưa nên phụ huynh phải đưa đón trẻ 4 lần/ngày.

Theo bà Phạm Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tô Hiệu, thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, Ban giám hiệu Trường Mầm non Tô Hiệu đã báo cáo UBND xã cho chuyển các cháu 5 tuổi tại các thôn về khu trung tâm học, đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất. Trước câu hỏi, nhà trường và chính quyền địa phương chưa tuyên truyền, vận động "đến nơi, đến chốn" với phụ huynh các cháu? Bà Dung và lãnh đạo xã Tô Hiệu khẳng định, đã thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách, quy định của cấp trên. Song, tại biên bản hội nghị ngày 12-9-2010, giữa phụ huynh thôn An Định với lãnh đạo Trường Mầm non Tô Hiệu, chính quyền địa phương thừa nhận, để xảy ra sự việc là do "nhà trường chưa kịp thời thông báo để phụ huynh nắm được"? Vì vậy, chưa tạo được sự đồng thuận giữa các bậc phụ huynh và nhà trường để đưa các cháu 5 tuổi về khu trường trung tâm học.

Trước bức xúc của người dân, hiện chính quyền địa phương đã "chữa cháy" bằng cách cho sửa chữa, nâng cấp hai điểm lớp dành cho các cháu 2-4 tuổi tại thôn An Định mà đáng lẽ việc làm này phải triển khai từ trước năm học mới.

Theo ông Tô Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, sự việc xảy ra tại thôn An Định là đáng tiếc. Thời gian tới, huyện tiếp tục củng cố cơ sở vật chất các lớp học cho các cháu 2-4 tuổi tại thôn An Định; chỉ đạo địa phương bằng mọi biện pháp thuyết phục phụ huynh đưa trẻ đến trường càng sớm, càng tốt - ông Cường khẳng định.

Theo Chí Đạo - Đức Hải (HNM)