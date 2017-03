Chuyện khóc, cười ghi ở phòng tư vấn học đường

Tấm bảng được bố trí trong phòng Tư vấn học đường

Trường THPT Nguyễn Tất Thành.

Từ chuyện sinh lí

Đến chuyện yêu đương

Mâu thuẫn, xung đột với bạn bè

PV lần lượt gửi tới độc giả những câu chuyện ghi ở các phòng tư vấn học đường (khảo sát tại một số trường THPT tại Hà Nội). Đó là tâm sự của các nhân viên tư vấn về cái nghề “xã hội vẫn chưa biết nhiều, chưa xem trọng”, về các trường hợp HS đến để được tư vấn đáng nhớ của họ.Trong một ngôi trường có cả học sinh cấp II, cấp III nên phòng tư vấn học đường do chị Hương (xin giấu tên thật) phụ trách tiếp nhận rất nhiều trường hợp tìm đến xin giúp đỡ. Chuyện chị kể dưới đây chỉ là một vài tình huống, trường hợp vừa buồn cười vừa khó xử mà một cán bộ như chị phải mất khá nhiều thời gian mới khám phá ra để tìm cách xử lí.Một HS nam lớp 7 được cô giáo nói xuống phòng gặp mình để được giúp đỡ. Thời gian gần đây em thường xuyên có xô xát với nhóm bạn nam cùng lớp. Cô giáo gặng hỏi nguyên nhân em chỉ trả lời qua loa. Thấy cần kíp nên cô nói với em xuống gặp mình.“Số là các bạn nam hay tụ tập trêu em này là đồ “bún đậu”, tức yếu “chuyện ấy”. Và còn nhiều cụm từ kiểu như thế lắm!” – Chị Hương cười tâm sự.Chị Hương nói thêm: “Rồi cũng từ trêu nhau “chuyện ấy” giữa các bạn nam, nữ mà trong bữa ăn bán trú các em nam không ăn đậu, các em nữ không ăn thịt dẫn đến lười ăn”.Việc “gỡ rối tơ lòng” của các em học sinh tuổi ô mai cũng khiến các chuyên gia nhiều phen đau đầu.Từ những câu chuyện không quá phức tạp của các HS cấp II tâm sự “em thích bạn A nhưng bạn A lại yêu bạn B, bỏ rơi em”, đến chuyện HS vướng vào quan hệ tình cảm rắc rối với bạn bè ở một ngôi trường cấp III khác khiến cho nhiều bậc cha mẹ phải giật mình.Chị Vân (xin giấu tên) cán bộ tư vấn của trường cấp III trên tâm sự: “Bạn HS nam này là một em cao to, đẹp trai và đặc biệt là khả năng văn nghệ nên chiếm được tình cảm của rất nhiều bạn nữ trong trường. Rồi các quan hệ nam nữ xảy ra với biết bao rắc rối, phức tạp”.Trường hợp khó khăn tới mức cả phòng tư vấn học đường với mấy cán bộ vẫn chưa đủ, lãnh đạo nhà trường lại có thêm sự giúp đỡ của chuyên gia nước ngoài. “Tới nay đã được 2 năm và công việc vẫn chưa dừng lại cho tới ngày các con tốt nghiệp, ra trường” – Chị Vân cho biết.Chị Vân kể tiếp: “Rồi lại có trường hợp em học sinh nữ có xu hướng ‘nam tính’, luôn thích ăn mặc, hành động giống các bạn nam. Biết con như vậy bố mẹ em buồn lắm. Em cũng đã cố “sống thử” là một bạn gái: điệu đà, thướt tha nhưng không được. Đau khổ em đã phải nghỉ học. Động viên mãi em mới quay trở lại trường. Chúng tôi vẫn luôn theo sát để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ em”.Chị Tuyết cùng làm ở phòng tư vấn của chị Vân chia sẻ: “Học sinh bây giờ, nhất là cấp III các em có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Nhiều em tới đây học chỉ để bố mẹ yên lòng chứ không thích, nhiều em hoàn cảnh bố mẹ mỗi người một nơi.Khá phổ biến nữa là học sinh có xích mích, đánh nhau dẫn tới lo sợ, nghỉ học. Các lí do trên dẫn đến việc nghỉ học dài ngày không lí do xảy ra khá thường xuyên.Năm 2010, văn phòng tham vấn gia đình&trẻ em Vala phối hợp thực hiện công tác tư vấn học đường tại Trường THPT Việt Đức. Theo chị Trần Thị Dung, cán bộ trung tâm: “Phần nhiều các em tìm đến trung tâm khi gặp rắc rối, mâu thuẫn trong nhóm bạn cùng chơi. Nhiều em tâm sự mình gặp sức ép khi tham gia nhóm, dù không muốn tham gia cùng các hoạt động nhưng vẫn phải đi nếu không sẽ bị cô lập.Hoặc có em dù ngoan, hiền, em không đua đòi, nhà nghèo nhưng chơi cùng nhóm bạn em buộc phải xin tiền bố mẹ nhiều để cùng tham gia các hoạt động với các bạn. Các em cảm thấy tự ti, gặp khó khăn nếu nói lời từ chối”.