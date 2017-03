CLB phòng chống bạo lực học đường đầu tiên tại Đà Lạt

Trước thực trạng những vụ bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng ngày một nhiều, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh, vừa qua UBND phường 3 đã quyết định thành lập CLB phòng, chống bạo lực học đường.



Sau khi CLB được thành lập đã thu hút gần 60 học sinh của trường THCS Quang Trung trên địa bàn phường tự nguyện viết đơn tích cực tham gia.



Mục đích của CLB là tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp học sinh từ bậc tiểu cho đến trung học phổ thông hướng tới một cuộc sống lành mạnh, có văn hóa cao; ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường đang xảy ra tràn lan tại các trường học; đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Hàng tháng CLB đều có sinh hoạt định kỳ theo chủ đề, có các hình thức khen thưởng cũng như kỷ luật đối những hội viên.



Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra hàng loạt vụ bạo lực học đường đã dẫn đến những cái chết thương tâm.



Ngày 27/10 vừa qua, em Ngô Đức Huy (15 tuổi), học sinh lớp 8 trường THCS&THPT Tây Sơn đang cùng bạn đi chơi trên đường Bà Triệu (phường 3) thì phát sinh mâu thuẫn với một nhóm bạn của trường THCS Quang Trung. Hậu quả là Huy bị đâm chết tại chỗ.

Địa điểm em Ngô Đức Huy (15 tuổi), học sinh lớp 8 trường THCS&THPT Tây Sơn bị đâm tử vong

Trước đó, khoảng 14h ngày 11/5, khi các bạn cùng lớp 8A5 trường THCS Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho tiết học tiếp theo, hai em Phạm Anh Hiếu (14 tuổi) và Trần Thanh Tuấn (13 tuổi) do phát sinh mâu thuẫn đã dùng dao rượt đuổi nhau.



Hiếu rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm một nhát vào đùi trái của Tuấn. Do vết đâm trúng ngay động mạch chủ nên Tuấn ngã gục ngay tại chỗ và tử vong sau đó ít phút.



Gần đây nhất, vào chiều ngày 30/10, trong giờ Sinh học tại trường THPT Bùi Thị Xuân (Đà Lạt), cô giáo Nguyễn Thị Thanh Kiều gọi em Phạm Trọng Phúc lên bảng làm bài tập. Phúc đã không làm được lại còn viết lên bảng câu: “Dạ em không biết làm” rồi bỏ về chỗ ngồi.



Bị cô giáo la mắng, Phúc bất ngờ lôi từ trong cặp ra một con dao rồi đe dọa giáo viên Nguyễn Thị Thanh Kiều. Nhóm học sinh trong lớp đã kịp thời can ngăn. Sau khi đe dọa cô giáo bộ môn, Phúc hậm hực ôm cặp ra về.





Theo Khắc Lịch (Bee)