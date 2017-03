Clip thầy giáo nhảy rap vui nhộn cùng học sinh

(Nguồn: Huffington Post)

Theo The Independent, clip dài hơn 30 giây của thầy giáo Ron Clark, 43 tuổi thể hiện sự kết nối của anh với học sinh của mình khi thầy trò cùng nhau thực hiện những điệu nhảy theo bài hát Bet You can't do it like me challenge của vũ công - ca sĩ hip hop DLOW. Đặc biệt hơn, các học sinh là người dạy cho thầy giáo Ron Clark những điệu nhảy này.

Thầy Ron Clark kể với Huffington Post rằng vài học sinh nói với ông rằng muốn làm điều gì đó để xua tan buồn chán trong lớp học và đề nghị được dạy cho thầy điệu nhảy cuốn hút này. Sau đó, thầy trò hẹn gặp nhau tại trường vào ngày 3-1. Buổi học nhảy của họ kéo dài hai giờ đồng hồ và được quay phim lại.



Hình ảnh thầy trò Ron Clark thực hiện những điệu nhảy vui nhộn. (Ảnh chụp từ clip)

Thầy Clark cho hay ông biết học sinh của mình vốn yêu thích môn nhảy và với việc học sinh của ông được phép dạy cho ông những điệu nhảy đó là một ý nghĩa lớn với chúng.

Thầy Clark từng là người lọt vào chung kết Giải thưởng giáo viên toàn cầu. Ông cho biết ông cố gắng đem đến cho những tiết học thêm phần vui vẻ và sinh động, thậm chí kể cả việc đưa những đoạn rap vào trong kế hoạch và phương pháp giảng dạy. Thầy Clark cho rằng có thể ông không phải là vũ công chuyên nghiệp nhưng ông đã tìm ra cách để tiếp cận những học sinh của mình.