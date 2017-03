Có 14 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi sáng 9/7

Trong số này, có 7 em mang điện thoại di động, 7 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi.



So với năm 2009, số trường hợp vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên của đợt 2 giảm rất nhiều (năm 2009 có 34 thí sinh bị đình chỉ thi).



Ngoài ra, có một thí sinh không được dự thi do đến muộn so với quy định.



Cả nước không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.



Sáng nay, số thí sinh đến thi là trên 584.000 em, đạt tỷ lệ trên 78,3% so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi, tăng khoảng 5% so với số thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng hôm qua (trên 73%).



Cũng theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, nội dung đề nằm trong chương trình trung học phổ thông, không có sai sót.



Công tác coi thi được tăng cường, cán bộ coi thi nêu cao trách nhiệm. Kỷ luật trường thi được siết chặt, không khí trường thi nghiêm túc, trật tự./.





Theo Phạm Mai (Vietnam+)