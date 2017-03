Có 17 thí sinh bị xử lý kỷ luật tại buổi thi đầu tiên

Tổng số thí sinh đến dự thi trên cả nước là 633.800 em trên tổng số trên 787.400 hồ sơ đăng ký, đạt tỷ lệ khá cao, lên đến 80,49%.



So với năm 2010, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đại học đợt II khối B, C, D và năng khiếu tăng 2,14% .



Cả nước có 110 trường tổ chức thi trong đợt này, tại 905 điểm thi với trên 22.300 phòng thi. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh được huy động lên tới gần 66.000 người.



Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi đầu tiên, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12, không có sai sót.



Các trường đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt công tác coi thi buổi thi đầu tiên đợt thi đại học thứ hai, không khí trường thi trật tự, an toàn. Điện, nước được cung cấp ổn định ở tất cả các hội đồng thi.



Do thời gian thi của hai môn Sinh và Văn khác nhau (môn Sinh thi 90 phút, môn Văn thi 120 phút - PV) nên tại các thành phố lớn không có hiện tượng ùn tắc giao thông.



Giống như đợt 1, trong buổi thi đợt 2, lực lượng thanh niên sinh viên tình nguyện tiếp tục ra quân hỗ trợ các trường, làm việc tích cực, có hiệu quả, tham gia phân luồng, giảm ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi, giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi.



Chiều nay, thí sinh tiếp tục dự thi môn thứ hai, môn Toán với thí sinh khối D, B và môn Sử với thí sinh khối C. Thời gian làm bài là 180 phút, theo hình thức thi tự luận.





Theo Phạm Mai (Vietnam+)