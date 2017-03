Có chênh lệch điểm khi chấm thanh tra

Từ 0,25 đến 1 điểm



Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiếu, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết: “Trường đã hoàn tất khâu chấm thanh tra 5% bài thi môn toán. Số bài thi có điểm chênh lệch giữa vòng chấm thanh tra so với chấm chính thức không nhiều, cao nhất chỉ từ 0,25 đến 0,5 điểm. Mức chênh lệch này có khi tăng hoặc giảm điểm giữa hai lần chấm. Với các bài này, ban chấm thi sẽ họp và xem xét chọn mức điểm cuối cùng”.







Giáo viên chấm thi tại Trường ĐH Ngoại thương - Ảnh: Tuệ Nguyễn



Mức chênh lệch này tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cao nhất là 0,75 điểm. Trong khi hơn 2.000 bài thi môn toán phải chấm thanh tra của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, chỉ có một bài thi lệch 1 điểm và vài bài lệch 0,25. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết ban chấm thi chỉ họp bàn thống nhất mức điểm cuối cùng ở bài thi chênh lệch 1 điểm, các bài thi lệch 0,25 điểm chỉ khuyến cáo chứ không cần điều chỉnh kết quả bài thi chính thức.Tại Trường ĐH Mở TP.HCM có một vài bài môn toán bị chênh lệch 0,5 điểm, nhưng sau khi thảo luận ban chấm thi quyết định giữ nguyên mức điểm chính thức. Trong khi đó môn sử và địa không có bài nào bị lệch điểm.Mức điểm chênh lệch cao nhất tại Trường ĐH Quốc tế cũng là 0,75 điểm và chỉ có một bài. Còn lại, mức điểm chênh lệch chỉ khoảng 0,25. Trường ĐH Lạc Hồng cũng có mức chênh lệch điểm chấm thi 0,25.Tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, độ chênh lệch điểm từ 0,25 - 0,5. Lý do ít có sự chênh lệch là thanh tra chấm thi và giám khảo đều có cuộc họp chung trước đó để thống nhất chấm theo đáp án. Sau đó, thanh tra chủ yếu chỉ kiểm tra và đối chiếu lại.Hôm nay (23.7) Trường ĐH Mở TP.HCM cơ bản hoàn thành việc chấm thi. Theo thống kê sơ bộ, điểm thi các môn năm nay cao hơn khoảng 1,5 điểm so với năm 2012. Trong đó, môn toán khối A có gần 40% bài thi đạt từ điểm 5 trở lên, khối D có khoảng 50% bài thi đạt mức điểm này trở lên. Môn văn không có bài thi nào đạt điểm 9, 10. Môn địa điểm cũng không cao, có xuất hiện điểm 9 nhưng phổ điểm phổ biến đạt từ 4 đến 6. Có một bài thi môn sử đạt điểm 10 sau rất nhiều năm trường không có điểm 10 ở môn này. Dự kiến trường sẽ công bố điểm thi vào ngày 25.7.PGS Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội đồng chấm thi khối C, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết điểm môn sử năm nay cao hơn năm trước, số bài đạt điểm trung bình nhiều hơn và số bài điểm 0 cũng ít hơn các năm trước. Điểm môn sử cao nhất là 9 điểm. “Tôi rút kiểm tra ngẫu nhiên 5 túi bài thi thì có khoảng 10 bài đạt điểm 9” - ông Kim cho hay.Đến nay, hầu hết các trường ĐH đều sắp hoàn tất công tác chấm thi và dự kiến sẽ lần lượt công bố kết quả trong tuần này. Đại diện các trường đều cho rằng điểm thi của thí sinh năm nay nhìn chung cao hơn năm trước.Ông Kiều Xuân Thực, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp - nơi có số lượng bài thi lớn nhất cả nước, cho biết hết tuần này mới hoàn tất công tác chấm thi. Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nói trong tuần này sẽ có kết quả. Còn bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho hay ngày 24.7 sẽ công bố điểm thi. Trường ĐH Hà Nội dự kiến ngày 27.7 sẽ có điểm thi.Tiến sĩ Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cũng cho biết trường sẽ công bố điểm chính thức vào ngày 24.7. Theo ông Thông, có nhiều bài thi đạt điểm 10, chủ yếu là môn hóa. Dự kiến điểm chuẩn các ngành vào trường sẽ tăng.Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho hay sẽ công bố điểm thi vào khoảng 29.7. Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, dự kiến ngày 24.7 trường sẽ công bố điểm thi. Trong hôm nay, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ công bố điểm thi. Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết dự kiến công bố điểm thi vào ngày 26.7.Theo thạc sĩ Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, năm nay ngành dược có khả năng lấy điểm cao. Các ngành khác của trường cũng sẽ không xê xích nhiều so với điểm sàn của Bộ. Dự kiến trường công bố điểm ngày 24.7. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng sẽ công bố điểm thi vào ngày 24.7. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM dự kiến công bố vào ngày 26.7.