Cô giáo "dạy" trẻ bằng thước

Tối 6/12, vợ chồng anh Nguyễn Khánh Hùng, chị Nguyễn Thị Thủy cùng người thân trong gia đình, dòng họ ở khu phố 10, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị đã hết sức phẫn nộ vì con cháu của họ là bé Nguyễn Khánh Quỳnh, 7 tuổi, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà, bị cô giáo chủ nhiệm của cháu là cô Đỗ Thị Thu đánh.

Anh Hùng cho biết: "Chiều 6/12, sau khi đi học về, con gái lớn của chúng tôi là cháu Nguyễn Thị Phương Uyên, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Hàm Nghi đi tắm cùng với em (cháu Quỳnh) thì phát hiện em bị đánh bầm tím khắp người. Cháu Uyên báo với bố mẹ và bố mẹ động viên, trấn an tinh thần mãi cháu Quỳnh mới dám kể lại sự việc đau lòng trên".

Khi chúng tôi đến, cháu Quỳnh đang được bố mẹ và người thân trong đại gia đình, dòng họ quây quần chăm sóc vết thương và bón cháo cho em. Cháu kể lại, giọng nói vẫn còn sợ sệt: "Sáng 6/12, trong giờ kiểm tra bài cũ tại lớp, cô giáo Thu (cô Đỗ Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà - PV) gọi cháu đưa vở toán cho cô xem. Đang xem thì cô kêu "trời ơi" rồi dùng tay tát vào má phải cháu 2 cái. Sau đó cô bắt cháu đứng úp mặt vào bảng, hai tay đưa lên cao và dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào hai bàn tay và mông cháu.

Đánh cháu xong ở bục bảng, cô bắt cháu nằm sấp lên bàn học và tiếp tục đánh cháu rất đau. Cháu khóc và van xin cô: "Cô ơi đừng đánh cháu nữa, cháu đau", nhưng cô lại đánh cháu đau hơn và không cho cháu khóc.

Lúc ăn cơm trưa (Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà là trường bán trú - PV), cháu muốn nôn, nhưng sợ cô Thu nên cháu nhờ bạn bên cạnh xin cô cho cháu đi nôn, nhưng cô bắt cháu ngồi yên tại chỗ, không được đi nôn. Trước đây, cô Thu có đánh cháu, nhưng ít đau hơn lần này".



Cháu Quỳnh đang được người thân chăm sóc tại nhà.

Chúng tôi hỏi cháu Quỳnh tại sao cô Thu xem vở làm toán của cháu rồi kêu trời và đánh cháu? Cháu trả lời: "Vì cháu làm chưa hết bài tập toán cô ra".

Tối 6/12, anh Hùng, bố của cháu Quỳnh cho biết: "Sau sự việc, vào tối 6/12, cô Thu đã hai lần đến xin lỗi gia đình, nhưng lý do cô đưa ra là cô đã lỡ đánh cháu". Theo bố mẹ của cháu Quỳnh thì cháu là học sinh giỏi và rất ngoan, việc cháu chưa làm hết bài tập là do cháu quên, chứ không phải do cháu lười nhác.

Trong buổi sáng 7/12, làm việc với PV, cô giáo Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà tỏ rõ tinh thần cầu thị khi cho biết một cách tường tận vụ việc đáng tiếc kể trên: "Tối 6/12, bố của cháu Quỳnh là anh Hùng đã đưa cháu đến nhà tôi, báo cáo sự việc. Thực tình lúc đó tôi cảm thấy rất sốc và xấu hổ với trách nhiệm của mình. Trong tất cả các cuộc họp, tôi đều đề cập đến cách ứng xử, phương pháp dạy học của giáo viên. Tôi tuyệt đối nghiêm cấm giáo viên có thái độ xúc phạm và hành vi không tốt đối với học sinh. Bản thân cô giáo Đỗ Thị Thu ở các cuộc họp đều tiếp thu tinh thần này rất tốt, nhưng đến hôm nay không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Tôi xin đứng ra nhận mọi trách nhiệm, xin được xin lỗi cháu Quỳnh, bố mẹ và người thân của cháu. Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã bắt cô Thu viết bản tường trình sự việc, sau đó họp hội đồng kỷ luật, lấy ý kiến của giáo viên và phụ huynh học sinh để xử lý vụ việc một cách thấu đáo".

Trong bản tường trình, cô Thu viết: "Sáng 4/12, tôi chấm bài không thấy vở toán của em Khánh Quỳnh nên tôi hỏi em vở của em đâu, sao em không đưa vở lên chấm, em trả lời thưa cô em chấm rồi. Vì lớp 40 em và thời gian có hạn nên tôi không thể kiểm tra trực tiếp từng em một mà vào dạy bài mới luôn. Hôm sau, tôi kiểm tra vở toán của em thì thấy em chưa làm bài tập nên tôi hỏi em sao hôm qua em bảo là em đã làm rồi và cô chấm rồi? Tức vì em nói dối, lúc đó tôi không đủ bình tĩnh để kiềm chế bản thân nên đã đánh vào mông em. Tôi biết việc làm đó của tôi là hoàn toàn sai, tôi xin bố mẹ, người thân của em Quỳnh và nhà trường tha thứ cho tôi...".

Ngày 7/12, trước và sau buổi làm việc với cô giáo Trần Thị Mai (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà), vợ chồng anh Nguyễn Khánh Hùng, chị Nguyễn Thị Thủy là bố mẹ của cháu Khánh Quỳnh đã rất nhiều lần gọi điện đến số máy của PV Báo CAND, cho biết sau khi hiểu thấu tình sự việc, gia đình đã chấp thuận bỏ qua việc làm của cô Thu, nhắc nhở cô để cô sửa chữa khuyết điểm, dạy học các em được tốt hơn.





Theo Phan Thanh Bình (CAND)