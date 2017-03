Cô giáo gửi clip nhạy cảm tố hiệu trưởng "gạ tình"

Ngày 8/11, cô Nguyễn Thị Hồng, 31 tuổi, là giáo viên Toán - Tin Trường THCS Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo:



Trong khoảng thời gian từ 2/2009 đến tháng 7/2009, ông Nguyễn Công Trà - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lộc đã nhiều lần gạ gẫm đòi “quan hệ bất chính” với cô, nhưng đều bị cô cự tuyệt.



Sau những lần đòi “quan hệ” bất thành, vị hiệu trưởng này đã gây khó dễ cho cô trong công tác. Và gần đây nhất là lúc hai Trường THCS Trung Lộc và THCS Đồng Lộc sáp nhập lại thành trường THCS Trung Đồng, ông Trà lại dọa đề nghị lên cấp trên thuyên chuyển cô đi nơi khác.



Ngoài ra, cô Nguyễn Thị Hồng còn tố cáo Hiệu trưởng Trà đã vay của cô (có giấy vay tiền có ký xác nhận và đóng dấu đỏ của Hiệu trưởng nhà trường) 80 triệu đồng nhưng đến nay không trả.



Cô Hồng còn cung cấp cho cơ quan chức năng một đĩa phim được in sao từ đoạn clip quay bằng điện thoại di động cảnh ông Trà trong tư thế “nhạy cảm”.



Ngày 15/11/2010, ông Nguyễn Công Trà thừa nhận việc cô Hồng gửi đơn khắp nơi để tố cáo ông là có thật.



Ông Trà cho hay: “Vừa qua cô Hồng đã đưa 5-6 thanh niên đến nhà tôi vào ban đêm để tống tiền tôi. Cô ta tống tiền tôi không những 80 triệu mà còn đòi thêm 30 triệu nữa. Cô Hồng còn giả mạo giấy tờ để vu khống tôi vay tiền cũng như quay phim tôi ở một mình trong khách sạn, sau đó sao in đĩa rồi gửi cho cơ quan chức năng để hạ nhục tôi”.





Ông Trà cho biết thêm: “Tôi đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo cô Hồng vấn đề: Lừa đảo, vu khống để tống tiền; giả mạo giấy tờ vay tiền; vu khống tôi đòi quan hệ tình dục với cô ta để hạ nhục tôi”.





Ông Trần Xuân - Trưởng Phòng Thanh tra, Phòng GD&ĐT Can Lộc cho biết: “Chúng tôi đã nhận đơn tố cáo, bản tường trình, băng đĩa… và chuyển cho Công an huyện Can Lộc làm rõ vụ việc”.





Theo Dân Việt