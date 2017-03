Cô giáo mầm non trả lại 35 triệu đồng nhặt được

Qua kiểm tra, bóp tiền có tổng cộng 34,5 triệu đồng và 100 USD (69 tờ giấy bạc loại 500.000 đồng và 1 tờ giấy bạc loại 100 USD). Sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường báo cho Công an xã Phú Cường để truy tìm người đánh rơi bóp tiền.

Cô Trần Thị Nhí (người đứng giữa) tham gia cùng Công an xã Phú Cường trả lại số tiền bị đánh rơi cho chị Tiền

Nghe được thông tin có người nhặt được tiền rơi tại Trường Mầm non Phú Cường, Chị Nguyễn Thị Tiền (SN 1985) ngụ ấp A, xã Phú Cường kiểm tra và phát hiện thất lạc số tiền hàng chục triệu đồng nên đến Công an xã trình báo và nêu đúng đặc điểm số tiền mình làm mất. Qua xác minh làm rõ, Công an xã Phú Cường đã trả lại số tiền cho chị Tiền.

Theo D.Chinh-T.Trung (Đồng Tháp Online)