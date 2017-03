Cô giáo tự tử đã tử vong sau hơn 1 tuần điều trị

Trao đổi qua điện thoại với PV sáng ngày 7/10, anh Nguyễn Hồng Linh (chồng cô Tuyền) cho hay, sau khi cô Tuyền uống thuốc diệt cỏ tự tử, do được đưa vào cấp cứu quá trễ nên tình trạng bị ngộ độc khá nặng.



Sau khoảng 8 ngày điều trị tại bệnh viện, dù được tận tình cứu chữa nhưng bác sĩ tiên lượng sức khỏe của cô Tuyền không thuyên giảm mà ngày càng yếu hơn. Khoảng 20h tối qua 6/10, cô Tuyền đã tử vong. “Tôi đau buồn lắm, hiện gia đình chúng tôi chỉ đang tập trung lo hậu sự cho cô ấy”, anh Linh xót xa nói.



Trước đó, như báo chí đưa tin, phụ huynh của em Nguyễn Trọng Đức (học lớp lá Trường Mầm non Tuổi Thơ, huyện Cầu Ngang) phản ánh trong một giờ học, em Đức bị cô T. dùng lửa đốt bỏng tay đến phải nhập viện điều trị.



Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 27/9, ngành giáo dục huyện Cầu Ngang có cuộc họp yêu cầu cô Tuyền nói rõ phản ánh của phụ huynh. Theo tường trình của cô T., do cháu Đức không ngoan trong lớp nên cô dùng giấy quấn rồi dọa đốt nhưng lỡ làm bỏng tay cháu Đức. Cô Tuyền cũng đã có lời xin lỗi phụ huynh và cháu Đức.



Cũng tại cuộc họp, ngành giáo dục huyện Cầu Ngang đề nghị nhiều hình thức kiểm điểm, trong đó cho cô T. ngưng dạy, chuyển sang công tác khác. Sau cuộc họp, cô T. đã mua thuốc diệt cỏ vào tolet của trường uống tự tử. Cô T. cũng để lại một lá thư tuyệt mệnh cho rằng mình bị oan.



Khi trao đổi với PV sáng ngày 7/10, ông Lê Văn Dũng - phó Phòng GD-ĐT huyện Cầu Ngang xác nhận cô T. đã tử vong nhưng từ chối không nói gì thêm đến các thông tin liên quan đến việc xử lý trước đó.





Theo Huỳnh Hải (DT)