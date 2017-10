Có hay không Sở GD&ĐT TP.HCM độc quyền sách tiếng anh?

Cụ thể, cách đây vài ngày, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về giới thiệu bộ sách làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mầm non.

Đó là tài liệu dạy học My Adventure do Sở GD&ĐT TP phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Pearson biên soạn. Theo Sở, tài liệu nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh có thêm tài liệu bổ trợ nhằm chuẩn bị tiếp nối cho việc học và sử dụng tiếng Anh ở bậc tiểu học (theo chuẩn quốc tế). Tài liệu này sẽ được sử dụng cho trẻ 3 - 4 tuổi kể từ năm học 2017 – 2018 ở các trường mầm non tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Riêng lớp 5 tuổi sẽ làm quen trong năm học tiếp theo.

Riêng với các trung tâm ngoại ngữ, sẽ triển khai toàn bộ giáo trình này cho trẻ từ 3 - 5 tuổi ở các trung tâm và trường mầm non.

Sở cũng chỉ đạo, để thực hiện, các giáo viên bản ngữ hoặc giáo viên tiếng Anh của các trung tâm ngoại ngữ dạy cho trẻ mầm non sẽ phải tham dự lớp tập huấn do chính các chuyên gia từ Pearson phụ trách. Việc phân phối sách sẽ do Công ty đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam của Nhà xuất bản giáo dục tại TP.HCM chịu trách nhiệm.

Ngay sau khi có văn bản này, một số trường học và nhất là các trung tâm ngoại ngữ đã bày tỏ băn khoăn. Nhiều đơn vị cho rằng năm học đã bắt đầu hơn hai tháng nên mọi kế hoạch dạy học đã ổn định cả về đội ngũ lẫn nội dung tài liệu, do đó không thể thay đổi tài liệu được. Hơn nữa, việc lựa chọn tài liệu giảng dạy do các đơn vị tự tính toán nghiên cứu thực hiện sao cho phù hợp điều kiện và chất lượng nhất chứ không thể bắt buộc phải sử dụng tài liệu nào.



Một tiết học tiếng anh cho trẻ 4 tuổi ở Trường mầm non Họa Mi (Nhà Bè, TPHCM)

Trước những phản ứng này, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP đã có văn bản nói rõ lại về chủ trương này. Cụ thể, theo lãnh đạo Sở, chủ trương giới thiệu bộ tài liệu này để các trường thực hiện là làm đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT từ năm 2014 về việc cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ. Theo quy định này, chỉ những trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, trang thiết bị và phụ huynh có nhu cầu mới được thí điểm triển khai. Và tài liệu thí điểm giảng dạy phải được Sở GD&ĐT thẩm định và cho phép thực hiện.



Sở cũng cho biết thêm, hiện tại TP.HCM có 4 chương trình đã được Sở thẩm định để các trường mầm non có liên kết với trung tâm ngoại ngữ lựa chọn sử dụng chứ không bắt buộc sử dụng loại tài liệu nào, và cũng không quy định đại trà cho các trung tâm tiếng anh. Cụ thể 4 chương trình gồm: Phonics – LBUK (Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam vpbox); Poly phonics (Korea POLY Shool); Happy Hearts (Đại Trường Phát Kindergarten JSC); My Adventure (NXB giáo dục Việt Nam và NXB Pearson).

Riêng với các trung tâm ngoại ngữ, Sở cho biết, nếu trung tâm nào có nhu cầu thẩm định chương trình khác để sử dụng thì phải gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT để được thẩm định theo quy định.