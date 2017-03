Cơ hội cuối để sửa nguyện vọng

Chiều 19-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố số liệu ban đầu về số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 (xem bảng tại đây). Căn cứ số liệu này, phụ huynh, học sinh có thể xin điều chỉnh lại nguyện vọng. Thời gian điều chỉnh từ ngày 20 đến 30-5. Học sinh làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường THCS nơi học lớp 9.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay các trường THPT công lập tuyển 57.293 học sinh vào lớp 10 chuyên và không chuyên và giảm 2.100 chỉ tiêu so với năm học trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu năm nay ở các trường tốp trên và tốp dưới đều có tăng có giảm khoảng 10% so với năm học 2012-2013. Số liệu thống kê ban đầu về nguyện vọng cho thấy thí sinh vẫn chọn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 vào trường tốp trên cao, trong khi đó nguyện vọng 3 ở trường tốp trung bình và tốp giữa thí sinh ít lựa chọn hơn.

Một số trường tốp trên như THPT Trưng Vương, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định… nguyện vọng 1 so với chỉ tiêu của trường có tỉ lệ 1 chọi 2, 3. Trong khi tỉ lệ chọi nguyện vọng các trường tốp giữa thường xấp xỉ so với chỉ tiêu tuyển như Trường THPT Nguyễn Du, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Tạ Quang Bửu. Thậm chí các trường tốp dưới như THPT Tân Phong, Nguyễn An Ninh, Diên Hồng tỉ lệ nguyện vọng 1 còn chưa đạt một nửa chỉ tiêu tuyển.

Thi tuyển sinh lớp 10 không giới hạn địa bàn thi tuyển nên học sinh quận 5 sẽ có xu hướng chuyển sang quận 1, quận 3, quận 10 và quận 11. Tuy nhiên, xu hướng chuyển sang quận 1 và quận 3 nhiều hơn bởi gần hơn, nhiều trường hơn các quận khác. Điều đó làm cho khu vực này trở nên “nóng” nhất về tuyển sinh lớp 10. Đối với các trường như THPT Bùi Thị Xuân, Trưng Vương; Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ được duy trì bằng hoặc cao hơn năm ngoái.

Thầy Nguyễn Văn Vượng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, chia sẻ kinh nghiệm: Thời hạn năm ngày xin điều chỉnh nguyện vọng là cơ hội để học sinh lượng lại sức học của mình một lần nữa. Phụ huynh và học sinh có thể tư vấn thêm từ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy môn toán, văn và ngoại ngữ để các em thay đổi nguyện vọng phù hợp với sức học. Tránh trường hợp học sinh tập trung nguyện vọng vào các trường tốp trên nhiều, trong khi trường tốp trung bình các em thừa khả năng trúng tuyển.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm môn ngữ văn, môn ngoại ngữ, môn toán và điểm môn chuyên (trong đó điểm môn chuyên nhân 2). Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm môn ngữ văn, môn ngoại ngữ, môn toán và điểm môn chuyên. Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng ba môn ngữ văn, toán (nhân hệ số 2), ngoại ngữ. Với sức học của mình thì nguyện vọng vào trường tốp trên phải trừ hao đi từ 1,5 đến 2 điểm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có mức độ phân hóa như những năm trước. Trong đó, 70% câu hỏi sẽ thuộc dạng cơ bản, 30% còn lại sẽ thuộc dạng nâng cao để phân hóa học sinh. Riêng đề thi dành cho các môn chuyên thì sự phân hóa sẽ cao hơn, tỉ lệ sẽ là 5/5 (50% dạng cơ bản và 50% nâng cao, yêu cầu học sinh phải sáng tạo, tư duy). Học sinh có thể tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước của các trường THPT mà mình đăng ký nguyện vọng 1 và lượng sức học của mình để điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

