Cơ hội học An toàn thông tin cho thí sinh đạt điểm sàn

Thực tế cho thấy một số trường đại học ở Việt Nam đã có đào tạo về AN-ATTT, tuy nhiên mới chỉ là một chuyên ngành sâu của lĩnh vực CNTT, Kỹ thuật máy tính hoặc Hệ thống thông tin mà chưa có ngành đào tạo riêng.



Theo kết quả khảo sát của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam, hiện có hơn 50% tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam thiếu nhân viên an toàn thông tin. Có 24% cơ quan, tổ chức phải thuê các đơn vị chuyên nghiệp bảo vệ an ninh thông tin, 83% cơ quan nhà nước muốn có khung chương trình đào tạo về an toàn thông tin thống nhất cả nước.



Vì lý do đó, Bộ GD-ĐT đã giao cho ĐH FPT và Học viện Bưu chính viễn thông đào tạo thí điểm ngành này trong năm học 2013-2014.



Ngày 13/10, Trường ĐH FPT sẽ tổ chức kỳ thi sơ tuyển bổ sung 200 chỉ tiêu, trong đó có ngành AN-ATTT cùng một số ngành khác như Kỹ thuật phần mềm, Quản trị kinh doanh và Mỹ thuật ứng dụng.



Kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Nội dung thi tuyển gồm: Trắc nghiệm toán, Tư duy logic và Viết luận (tiếng Việt). Điều kiện dự thi là thí sinh phải đạt từ điểm sàn trở lên trong kỳ thi đại học năm 2013.





Theo Nguyễn Thảo (VNN)