Cơ hội học ngành CNTT

Chỉ tiêu dự kiến là 80 sinh viên, xét tuyển thí sinh có điểm thi hai khối A, D1 từ 14 điểm trở lên.

Đại học Carnegie Mellon (Carnegie Mellon University, CMU www.cmu.edu) được thành lập vào năm 1967 trên cơ sở sát nhập hai học viện danh tiếng của Mỹ là Học viện Kỹ thuật Carnegie (do vua thép Andrew Carnegie thành lập năm 1900) và Học viện Nghiên cứu Tài chính-Công nghiệp Mellon (do Andrew Mellon, chủ hệ thống ngân hàng Mellon thành lập năm 1913). Carnegie Mellon được xếp vào một trong những trường danh tiếng nhất của Mỹ với đến 15 học giả đạt giải Nobel xuyên suốt lịch sử trường và luôn là đại học hàng đầu của Mỹ về công nghệ thông tin với xếp hạng số một cho khoa học máy tính và hệ thống thông tin (U.S. News, năm 2008).

Giữa năm 2008, Đại học Carnegie Mellon đã ký kết hợp tác đào tạo với Trường ĐH dân lập Văn Lang TP.HCM, Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng và Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Kỹ thuật số Hà Nội (DTTHanoiCTT). Hợp tác này bao gồm việc chuyển giao hai chương trình đại học về công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin, huấn luyện 100 lượt giảng viên và hợp tác nghiên cứu phát triển. Carnegie Mellon sẽ cấp chứng chỉ môn học cho tất cả sinh viên hoàn thành từng môn học của hai chương trình trên trong khi các trường đại học Việt Nam sẽ trực tiếp cấp bằng tốt nghiệp. Hai chương trình này sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm học 2008-2009.

Chương trình đào tạo sẽ được giảng dạy bằng tiếng Việt. Sinh viên được học tiếng Anh bổ trợ để có thể sử dụng toàn bộ giáo trình (bằng tiếng Anh) do CMU cung cấp. Sinh viên tốt nghiệp có thể được xét tuyển học thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin tại CMU (nếu đủ điều kiện tiếng Anh và điều kiện xét tuyển của CMU). Sau hai năm học tại Việt Nam, nếu sinh viên muốn học tiếp bậc đại học tại Mỹ sẽ được xét chuyển tiếp sang Trường ĐH Seattle (www.seattleu.edu). Bằng của những sinh viên này sẽ do Trường ĐH Seattle cấp (nếu đủ điều kiện tiếng Anh và điều kiện xét tuyển của Đại học Seattle).

Mức học phí của sinh viên CMU tại Mỹ là 35.000 USD/năm. Từ một cam kết hỗ trợ giáo dục của Hãng máy bay Boeing với chính phủ Việt Nam, học phí của chương trình này tại Việt Nam sẽ được giảm đáng kể. Khóa đầu tiên bậc đại học, tại Trường ĐHDL Văn Lang, học phí là 16 triệu/năm (tương đương 1.000 USD) và mức học phí này không tăng trong suốt khóa học kéo dài bốn năm. Một số doanh nghiệp như Lạc Việt (TP.HCM), Enclave (Đà Nẵng) và DTT (Hà Nội) đã cam kết tuyển dụng SV tốt nghiệp chương trình này với đủ số chứng chỉ của CMU, mức lương khởi điểm từ 500 đến 700 USD/tháng, tùy trình độ. Hãng máy bay Boeing sẽ trao tặng học bổng cho những sinh viên giỏi của chương trình và nhận sinh viên của chương trình thực tập tại các cơ sở của hãng tại Hoa Kỳ.