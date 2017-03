Cơ hội việc làm của ngành Kinh tế đối ngoại?

Hiện em đang học lớp 12A1 trường THPT DTNT Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Em có nguyện vọng muốn thi vào trường Đại học An Ninh Nhân dân TPHCM. Em đã chuyển khẩu vào trong tỉnh Kon Tum để đủ điều kiện thi vào trường. (Vì phải có hộ khẩu từ Quảng Trị trở vào). Vậy em hỏi là hồ sơ thi vào đại học ANND em phải mua ở đâu, nó có khác với hồ sơ những trường khác không. Em phải làm những thủ tục gì để thi trường này. Và em phải nạp hồ sơ ở đâu vì em đang học ở Nghệ An mà hộ khẩu của em đã chuyển vào tỉnh KonTum. (anhtubaonam@gmail.com)

Em muốn thi vào đại học Dược và khoa kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương Hà Nội. Xin cho em biết, sau khi học xong Đại học Dược hoặc kinh tế đối ngoại, thì cơ hội xin việc làm có dễ không? Và sinh viên tốt nghiệp 2 ngành đó có thể làm việc ở những đâu? (hungtbd88@gmail.com)

Cháu là học sinh lớp 12, cháu học khối A và giờ muốn được tư vấn vào 1 trường đại học. Học lực của cháu chỉ được 7.0. Vậy cho cháu hỏi, cháu nên chọn trường đại học nào, khoa nào là hợp lí? (o0o_keo.lacoste_o0o@yahoo.com.vn)

Em muốn dự thi vào Học viện An ninh nhân dân. Em sinh tháng 9/1990 đã tốt nghiệp đại học. Em có còn được dự thi nữa không? (nmchien1990@gmail.com)

Em đang có ý định đăng kí vào trường ĐH Ngoại thương. Xin cho em biết về cơ hội việc làm khi ra trường của 2 ngành Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại và tài chính quốc tế? Ngành nào khi ra trường dễ xin việc hơn? (redfire1232@yahoo.com)

Cho em hỏi là ở TPHCM trường ĐH nào đào tạo ngành Vật lý hạt nhân. Trường ĐHBK HCM có ngành này không ạ? (toj_la_nhovothangban@yahoo.com)

Theo Dân trí



Thí sinh đăng ký dự thi vào học viện, trường đại học Công an phải qua sơ tuyển tại công an các tỉnh, TP trực thuộc TƯ nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú, hồ sơ ĐKDT mua tại nơi sơ tuyển. Bộ Công an chỉ tuyển vào đại học Công an đối với những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển và dự thi vào một trong các học viện, đại học công an. Em nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp cho Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để chuyển về Công an tỉnh, TP trực thuộc TƯ, không qua Sở GD-ĐT. Công an tỉnh, TP trực thuộc TƯ có trách nhiệm nộp hồ sơ ĐKDT về các học viện, trường đại học Công an theo đường nội bộ.Em nộp hồ sơ theo hộ khẩu. Tuy nhiên, khi tính ưu tiên khu vực, theo quy chế của Bộ GD-ĐT tính nơi học sinh tốt nghiệp THPT.Đây đều là 2 ngành học “nóng”, tốt nghiệp 2 ngành học này rất ít khi thất nghiệp. Học ngành Dược, sinh viên được tham gia tổ chức và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Triển khai được các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.Biết cách triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện văn bản đó; xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và chương trình y tế quốc gia. Tư vấn và hướng dẫn cho nhân viên y tế và cộng đồng về thuốc; thu thập, tổng hợp, đánh giá và phổ biến thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe.Sau khi tốt nghiệp sẽ đảm nhiệm các vị trí công tác dược trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng có yêu cầu sử dụng dược sỹ trình độ đại học. Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn y dược.Học ngành Kinh tế đối ngoại, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về thương mại quốc tế, quản lý thị trường ngoại hối và đầu tư quốc tế; có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu, sự biến động của tỷ giá hối đoái và đầu tư quốc tế; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thương mại và dự án đầu tư trong, ngoài nước…Sinh viên sau khi ra trường có thể trở thành cán bộ hoạch định chính sách hoặc cán bộ làm việc tại bộ phận Kinh tế Đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương (các Bộ, Ban, Ngành, Sở…).Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo Đại học, Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế; cán bộ nghiên cứu, tư vấn tại các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước trong lĩnh vực Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, có thể là cán bộ quản lý, chuyên viên tại các doanh nghiệp (trong và ngoài nước) có liên quan đến các yếu tố quốc tế như xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế…Lực học của em cũng thuộc loại khá. Việc chọn trường, chọn nghề, em nên chọn theo năng lực, sở thích, sở trường của chính mình thì dễ thành công hơn. Nếu chọn được ngành nghề phù hợp, em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, đầu tư nhiều hơn cho ngành nghề, gắn bó lâu dài với nghề và ít bị áp lực trong quá trình học tập cũng như làm việc sau này và cơ hội thành công trong nghề nghiệp sẽ sớm đến với bạn. Chúc em thành công.Bộ Công an quy định độ tuổi thi vào các học viện, trường đại học công an như sau: Học snh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT không quá 22 tuổi; học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 24 tuổi (tính đến năm dự thi).Những ngành học em hỏi đều là những ngành có cơ hội việc làm rất cao. Theo thống kê của trường ĐH Ngoại thương, sinh viên những ngành học này ra trường 100% đều có việc làm ngay. Mỗi ngành học này đều có thế mạnh riêng, em nên chọn ngành học nào mà mình cảm thấy yêu thích nhất. Chúc em thành công.Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM đang đào tạo ngành học này, em nên nghiên cứu tìm hiểu để thi vào. Trong các ngành nghề đào tạo của ĐH Bách khoa TPHCM chưa có ngành học này.Ban tư vấn tuyển sinh