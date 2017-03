Có nên dạy con đi thám hiểm từ 9 tuổi?

Không nên cho con đi thám hiểm quá sớm?



Người nổ quả bom tranh luận khiến các bậc cha mẹ bình luận rôm rả, thậm chí đôi chỗ gay gắt về chủ đề: "Cậu bé Việt Nam 9 tuổi thám hiểm Nam Cực" là một nickname tên Ngọc Linh Khuê trên diễn đàn mạng:



"Nếu là tớ, tớ không cho con đi. Các bạn hãy thử nhớ lại những chuyến du lịch đầu đời của các bạn vào lúc nhỏ, 9-10 tuổi xem sao? Ký ức còn được bao nhiêu, sự hiểu biết sẽ thế nào, cảm nhận được điều gì sau chuyến đi đó".



Nickname này dẫn chứng câu chuyện một đồng nghiệp có dẫn con trai đi Singapore cùng cơ quan. Dù bé cũng đã 11 tuổi, nhưng khi hỏi có thích không thì cậu bé nói thích giống y như khi đi Vincom và Parkson.



"Khoảng 19 tuổi thì chuyến đi chinh phục khám phá Nam Cực có lẽ thích hợp hơn", chị nói.



Phạm Vũ Thiều Quang ở Nam Cực. Ảnh: Facbook Phạm Quang Vinh



Một khóa huấn luyện tại Trại huấn luyện Cheongryong. Ảnh: webtretho



Tiếp đến, NgocLinhKhue còn nhấn mạnh: Nếu muốn con tham gia vào các hoạt động xã hội, nên cho con bắt đầu làm quen với việc từ thiện, khuyến khích bé giúp đỡ người khác cùng các bạn lập nhóm. Điều đó sẽ hình thành cho bé một tính cách biết giúp đỡ, biết nghĩ đến người khác và một người đàn ông tương lai như vậy thì sẽ đàn ông hơn, biết giúp đỡ mọi người xung quanh mình ngay từ khi còn nhỏ.Nếu đam mê khám phá các vùng đất thỏa mãn ước mơ giống bố thì con trai lớn lên chỉ biết và chỉ suy nghĩ đến những thử thách của bản thân, những mục tiêu đề ra mà sẽ lãng quên đi trách nhiệm và sự lo lắng cho người khác ....ích kỷ dần đi dù sẽ thành đạt đấy.Một thành viên khác chia sẻ quan điểm:"Mỗi người có những cách dạy con khác nhau, đứa con trưởng thành như thế nào sẽ phản ánh cách dạy đó đúng hay sai. Em cũng thích cho con đi khám phá thế này, nhưng chắc em chỉ dám cho đi những nơi ít nguy hiểm hơn chút. Chứ như bố mẹ bé Thiều Quang thì em không dám, em lo thể lực bé không biết có chịu được chuyến đi này không. Hà Nội mấy ngày trời lạnh như thế này mà em đã thấy sợ quá rồi".Một bà mẹ có biệt danh Coffee đồng tình với việc chu du mạo hiểm như bé Thiều Quang:"9 tuổi là dư sức học hỏi rồi. Ở nước ngoài, từ bé bố mẹ đã cho con nít lăn lộn vào thiên nhiên. Đừng nghĩ là 9 tuổi là không biết gì. Các bảo tàng, viện khoa học của con nít, nhà cá (aquarium), sở thú...bên Mỹ đắt như tôm tuơi dù vé vào cửa không hề rẻ, nhưng người ta vẫn hy sinh để cho con đi để học hỏi".Bà mẹ khác chia sẻ: "Dịch vụ du lịch Nam Cực hiện khá phổ biến, nói chung không nên dùng từ "thám hiểm".Bà mẹ này cho biết, một chuyến đi như vậy khá tốn kém, trung bình khoảng 7000USD/người."Đi tầm tháng 2, nhiệt độ trung bình ở Nam Cực chỉ khoảng từ -6 độ C đến 11 độ C, các bé hoàn toàn có khả năng vui thú với chuyến đi".Con trai chị tầm tuổi đó cũng may mắn được dạo chơi bên Nhật một tháng. "Cho tới giờ, khi đã lớn đùng, nó vẫn nhớ y nguyên những gì đã trải qua..." - chị nói."Ở Việt Nam, lạnh 8-9 độ thì học sinh được nghỉ học, vì ít khi như vậy. Nhưng nếu Việt Nam lạnh thường xuyên thì hẳn người ta bán quần áo giữ ấm tốt hơn, học sinh quen thời tiết hơn và khó mà được nghỉ học nữa. Bên này, các bác Tây vẫn mang con dưới 2 tuổi ra công viên đi dạo dù thời tiết 7-8 độ" - một bà mẹ so sánh.Nhiều bậc cha mẹ tán thành cách dạy con bằng cách rèn luyện cho con sớm quen với thử thách khắc nghiệt. Một bà mẹ chia sẻ: "Hôm nay mình vừa kể với bà nội cu nhà mình và nói làm trai phải có chí tang bồng. Rồi bảo, khi bé được 10 tuổi, mình cũng muốn bố bé dẫn bé đi Nam Cực, rồi đi Mông Cổ khám phá Himalaya, khám phá cả rừng rậm Amazon nữa. Bà nội bé cười, có lẽ do thấy suy nghĩ của mình hơi lạ lùng. Nhưng mình vẫn nhắc đi nhắc lại mong ước này với bố bé và bảo rằng mình mong sau này con sẽ chu du khắp thế giới".Bà mẹ này cho biết, dù mới 9 tuổi, nhưng chắc chắn, Thiều Quang sẽ học hỏi được nhiều từ chuyến đi này. Cả tính tự lập lẫn tinh thần khám phá. Và chắc chắn chuyến đi này sẽ lưu một dấu ấn không nhỏ trong ký ức của cậu bé.Một bà mẹ khác đưa ra dẫn chứng về những thử thách mà cha mẹ ở châu Á đã sẵn sàng cho con tham gia: Các bậc phụ huynh của học sinh tiểu học và trung học ở Hàn Quốc đã cho con mình tham gia vào các khóa huấn luyện binh sĩ để tăng cường tinh thần và thể chất.Một khóa huấn luyện tại trại huấn luyện Cheongryong ở đảo Daebu tỉnh Ansan kéo dài từ 3 đến 14 ngày. Thông thường, các học viên sẽ phải trải qua nhiều bài tập đặc biệt khác nghiệt như chà xát tuyết vào cơ thể, lăn lê trong bùn.Theo các bậc phụ huỵnh, đây là nơi lý tưởng để rèn luyện con họ trong kỷ luật thép. Giá của một khóa huấn luyện tại đây không hề rẻ. Nếu lựa chọn chương trình kéo dài 14 ngày, các bậc phụ huynh sẽ phải bỏ ra tới hàng nghìn USD.Nhìn chung, các bậc cha mẹ trên diễn đàn mạng đều ủng hộ cách dạy con sớm quen với thử thách và trải nghiệm những môi trường mới lạ. Có một số ít tư tưởng truyền thống vẫn muốn giữ gìn và bao bọc con trong môi trường hiền lành, quen thuộc hơn.