Có quá khắt khe để loại sinh viên nhiễm viêm gan B?

Vừa qua, thông tin từ báo chí cho hay Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TP.HCM) đã cho thôi học 13 tân sinh viên (SV) do phát hiện bị nhiễm viêm gan B. Hiện các SV này rất hoang mang và mong chờ được giải quyết vì kết quả sơ tuyển ở địa phương đủ điều kiện. Nếu bị thôi học, các em sẽ dang dở một năm đèn sách vì thời gian này đã quá muộn cho bất kỳ nguyện vọng nào để vào các trường đại học.



Trả lời báo chí, ông Trần Thành Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TP.HCM), cho biết trường đã thông báo đến các SV không đủ điều kiện sức khỏe để được tiếp nhận vì đây là quy định của ngành.

Không ảnh hưởng học tập, sinh hoạt

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một số chuyên gia y tế cho rằng công an là một ngành đặc thù nên có những tiêu chuẩn khắt khe để tuyển chọn người phục vụ trong ngành là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng cần xem xét điều kiện đặc thù ở nước ta khi mà tỉ lệ dân số nhiễm virus viêm gan B khá cao, 8%-10% dân số, trong đó có không ít người trong độ tuổi lao động, có trình độ mong muốn công tác trong ngành công an để phát huy năng lực, phục vụ nhân dân. Việc ra quy định này vô hình trung gây thiệt thòi cho ngành công an.

Về mặt chuyên môn, các chuyên gia cho rằng người bị viêm gan B vẫn có đủ sức khỏe để sinh hoạt, học tập nếu tuân thủ đầy đủ chỉ dẫn của bác sĩ. Việc điều trị viêm gan B cũng không quá phức tạp, khó khăn.

BS Phan Thanh Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, Giám đốc Trung tâm Y khoa Medic, cho hay người không chủng ngừa virus viêm gan B sẽ dễ bị viêm gan B tấn công khi tiếp xúc nguồn lây qua đường máu như dùng chung kim tiêm, quan hệ tình dục, từ mẹ sang con, trong đó 80% hết bệnh, có kháng thể gọi là miễn nhiễm tự nhiên. Những người này không có biểu hiện nào ra bên ngoài. Còn lại 20% sẽ chuyển sang viêm gan mạn tính, có nguy cơ xơ gan, ung thư gan cao. Tuy nhiên, bệnh cũng không trầm trọng nếu bệnh nhân điều trị sớm và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

Người có virus viêm gan B cần xét nghiệm định kỳ để định lượng virus trong máu và siêu âm gan để quyết định hướng điều trị. Nếu lượng virus thấp thì có thể theo dõi, không cần uống thuốc, còn tăng cao sẽ được chỉ định thuốc diệt virus. Đa phần người bệnh không bị ảnh hưởng học tập, sinh hoạt.

BS Hải kể từng gặp nhiều câu chuyện của người dân do chưa hiểu về căn bệnh này nên có những suy nghĩ lệch lạc. “Chuyện tôi nhớ nhất xảy ra cách đây đã 20 năm nhưng có lẽ vẫn còn thời sự đến hôm nay tại một công ty cao su ở Tây Ninh. Công ty sau khi có kết quả một số công nhân nhiễm virus viêm gan B đã cho họ nghỉ việc để điều trị cho đến khi hết... bệnh vì sợ lây lan” - BS Hải kể. Sau đó, nhờ thông tin từ Trung tâm Y khoa Medic, mọi người ở đây mới hiểu thêm về căn bệnh và chấm dứt nỗi sợ.



Trường ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Quy định không cần thiết

Kinh nghiệm nhiều năm điều trị người nhiễm virus viêm gan B, một vị bác sĩ công tác tại một bệnh viện ở TP.HCM cho hay nhiều người bệnh có virus viêm gan B chỉ cần theo dõi mà không cần điều trị thuốc vẫn có mức virus trong máu thấp đến suốt đời.

Ngược lại, những trường hợp có virus trong máu tăng thì người bệnh chỉ cần uống thuốc diệt virus mỗi ngày, không hề gặp rắc rối gì. Vị bác sĩ này kể từng điều trị cho nhiều trường hợp ở mọi ngành nghề, trong đó có cả công an, bộ đội. Người bệnh nếu tuân thủ tốt thì vẫn sống chung khỏe mạnh khi mang virus viêm gan B trong người đến hết đời. Viêm gan B có tỉ lệ tử vong còn không đáng lo ngại bằng các bệnh như tăng huyết áp, chấn thương sọ não, tai nạn lao động...

Theo vị bác sĩ này, virus viêm gan B cũng không dễ dàng lây cho người khác nếu cộng đồng có tỉ lệ chủng ngừa cao. Ngay cả ngành y tế ở Việt Nam và nhiều nước được xếp là ngành đặc thù vẫn không từ chối người có virus viêm gan B vào làm việc. Theo quan điểm của ông, quy định từ chối SV nhiễm virus viêm gan B của ngành công an cần được xem xét, cân nhắc thêm.