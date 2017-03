Còn cảm tính khi chọn môn thi tốt nghiệp THPT

Môn thi tốt nghiệp sẽ là môn thi ĐH Tại Đà Nẵng, nhiều trường THPT trên địa bàn cho biết tới nay vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn thi tốt nghiệp nên vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc ôn tập thi tốt nghiệp cho HS. HS Nguyễn Thị Tú Anh (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) cho biết mình dự định thi ĐH khối A nên kỳ thi tốt nghiệp tới đây sẽ chọn hai môn vật lý và hóa học. “Thi hai môn này cùng với khối thi ĐH giúp em chuẩn bị ôn thi và tự tin hơn khi thi ĐH” - Tú Anh cho hay. Còn tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng), nhiều HS khối 12 cũng khá tự tin trước kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. HS Ngọc Thảo (Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng) cho hay: “Các bạn thường chọn thi tốt nghiệp môn mà mình sẽ thi ĐH theo khối. Tuy nhiên, do em dự tính thi vào ĐH Ngoại ngữ khối D nên ngoài môn ngoại ngữ, chắc em sẽ chọn thi môn địa lý vì môn này ôn thi đỡ vất vả hơn những môn còn lại”. Thầy Phan Văn Tánh - hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng) - cho biết hiện trường chưa nhận được văn bản về kế hoạch thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi các giáo viên của trường khảo sát trên lớp thì đa số các em đều có ý kiến là chọn môn thi tốt nghiệp trùng với khối mà các em sẽ thi ĐH. “Thường thì các em khối A sẽ chọn hai môn vật lý, hóa học; khối C thì sử, địa. Còn riêng em nào dự tính thi khối D tôi thấy các em chọn giải pháp an toàn là thi môn địa lý bởi môn này dễ học, dễ thi hơn các môn còn lại” - thầy Tánh cho biết.