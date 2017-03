Con, cháu ruột của giáo viên được ưu tiên vào lớp chọn

Bà Trần Thị Hồng (phụ huynh em V.M.C, học lớp 10A3, Trường THPT số 1 Quảng Trạch) phản ánh việc ban lãnh đạo nhà trường có nhiều dấu hiệu bất minh trong việc tuyển học sinh (HS) vào các lớp chọn của trường.

Cụ thể, nội dung bà Hồng phản ánh là kết quả 3 môn thi vào lớp 10 của em C. là: môn văn: 7,25 điểm; toán: 7,50 và điểm tiếng Anh là 8,25. Em C. được xếp vào lớp 10A3 của Trường THPT số 1 Quảng Trạch. Trong khi đó, một số HS có tổng số điểm thấp hơn C lại được vào lớp chọn 10A2 của trường.



Ngoài trường hợp của bà Trần Thị Hồng gửi đơn phản ánh về những "khuất tất" trong công tác tuyển chọn học sinh vào các lớp chọn của Trường THPT số 1 Quảng Trạch, PV còn nhận được nhiều cuộc điện thoại từ phụ huynh tỏ ra bức xúc trước việc làm mà họ cho là thiếu minh bạch của lãnh đạo nhà trường.



Trước những thắc mắc trên của bà Hồng và nhiều phụ huynh khác, ngày 8-9, ông Trần Thanh Tịnh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Quảng Trạch, đã trả lời với nội dung như sau: Việc xét các HS dựa trên nguyện vọng của các em và điểm chuẩn là điểm toán. Đối với HS lớp 10A1 thì điểm chuẩn là 8,25 điểm; lớp 10A2 là 7,75 điểm; đồng thời có những ưu tiên như: là HS giỏi ở THCS, có giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, là con hoặc cháu ruột của giáo viên. Còn lớp 10A3 thì điểm chuẩn Toán là 7,25. Việc đưa ra điểm chuẩn và việc ưu tiên con, cháu ruột của giáo viên là do chủ trương nội bộ của trường. Không có văn bản nào quy định cho việc xếp lớp mà đó chỉ là quy định riêng của nhà trường!

Nội dung công văn của ông Trần Thanh Tịnh - Hiệu phó Trường THPT số 1 Quảng Trạch, trả lời phản ánh của bà Trần Thị Hồng.



Chưa thỏa đáng với nội dung trả lời trên, bà Hồng đã nhiều lần liên hệ, đề nghị gặp bà Nguyễn Thị Liên, hiệu trưởng nhà trường, để kiến nghị nhưng lãnh đạo nhà trường đều từ chối gặp. Sau nhiều cuộc hẹn bất thành, bà Hồng đã đến thẳng nhà riêng của bà Liên để nhận được câu trả lời thẳng thắn từ bà.

Theo như bà Hồng cho biết, trong cuộc trao đổi này, bà Liên đã lớn tiếng và thách thức: “Con tôi được 7,25 điểm, thua con chị tôi vẫn cho vô được, chị kiện tôi à? Con cô Dung được 6 điểm môn Toán tôi vẫn cho vào A2, chị thắc mắc với tôi à?”.

Trao đổi với PV về vụ việc, bà Liên đã thừa nhận có xảy ra sự việc trên và đó là “quy định nội bộ” của trường; còn việc xét HS vào các lớp chọn là để bồi dưỡng HS có chất lượng và có thể tham dự các kỳ thi đạt giải để lấy thành tích chung cho nhà trường. Tuy nhiên, việc xếp lớp theo điểm thì nhà trường lấy điểm từ cao xuống thấp cho đủ sĩ số của lớp chứ không có chuyện đặt ra chuẩn điểm như bà Hồng phản ánh.