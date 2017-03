Con đi thi, cha mẹ đi chùa

Cả tháng nay, chị TTH (đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7) cứ đều đặn 6 giờ 30 tối thì rời nhà đến các ngôi chùa ở khu vực lân cận như quận 4, quận 7 để cầu mong cho con gái của mình có tinh thần minh mẫn, sáng suốt, sức khỏe ổn định, gặp nhiều may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Chị cho biết có lúc chị đi 4-5 ngôi chùa trong một ngày, thậm chí còn lặn lội tới Bình Dương, Tây Ninh, rồi An Giang để thắp nhang lễ Phật.

Đến đền thờ vị tướng Trần Hưng Đạo (mà người dân vẫn quen gọi là đền Trần) trên đường Võ Thị Sáu, quận 1, không khí căng thẳng của các bậc phụ huynh cũng chẳng kém gì các sĩ tử chuẩn bị bước vào phòng thi. Tại khu vực chuẩn bị tấu sớ, có đến ba thầy tư vấn, giải đáp các thắc mắc của phụ huynh và cũng là người viết sớ, hành lễ luôn cho thân chủ. Thầy K., một trong ba người phụ trách hành lễ tại đền, cho biết một tờ sớ bắt buộc phải có tên tuổi, địa chỉ nhà, số báo danh, địa điểm thi và phòng thi của thí sinh. Nhiều phụ huynh cẩn thận hơn còn ghi thêm ngày giờ thi và môn thi.

Phụ huynh tới khấn tại chùa.

Thầy K. cho biết gần đây, rất đông các bậc cha mẹ đến làm sớ cầu cho con thi cử đỗ đạt, đặc biệt là vào cuối tuần hoặc ngày rằm. Một người dân bán hàng vàng mã ngoài cổng đền nói trong buổi sáng ông bán được khoảng chục bộ lễ cho các bậc phụ huynh, còn những ngày rằm thì đếm không xuể. Trong khi đó, một thầy phụ trách làm lễ tại chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nguyễn Văn Trỗi, quận 3) cũng cho hay mỗi ngày có khoảng 30 phụ huynh đến hành lễ cầu an, cầu may cho con. Đó là chưa kể những người không viết tấu sớ mà chỉ đến chùa thắp nhang khấn vái.

Không chỉ cha mẹ mà các cô tú, cậu tú cũng tìm đến cửa Phật trong những ngày này để xì xụp khấn vái. Sau giờ học, hai em Nguyễn Minh Phương và Hồ Thị Ngọc My (Trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh) tranh thủ ghé đền Trần thắp nhang cầu Phật. “Tụi em đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi cả năm nay rồi, bài vở cũng đã ôn rất kỹ. Tụi em cũng chỉ cầu xin thêm chút may mắn” - em Hồ Thị Ngọc My nói. Trường hợp chị TTH kể trên, tuy cũng rất tự tin vào khả năng thi đậu tốt nghiệp của con gái nhưng vẫn muốn đi chùa để giải quyết vấn đề tâm lý. “Đi là để cầu cho con sáng suốt hơn khi bước vào phòng thi chứ không phải sức học của con mình dở mà đi cầu xin thành giỏi lên được” - chị T. thẳng thắn. Khi hỏi một sư thầy tại chùa Việt Nam Quốc Tự (đường Ba Tháng Hai, quận 10) về thủ tục để cầu xin phù hộ chuyện thi cử, sư thầy khuyên: “Hãy bảo ban con cái học hành cho kỹ, có chuẩn bị tốt thì mới làm bài tốt được, còn việc đến chùa chỉ nên để cầu yên vui, khỏe mạnh và tinh thần được thông suốt thôi”.

