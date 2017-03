Con em cán bộ hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được miễn học phí

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.



Theo hướng dẫn của thông tư, để được miễn học phí, hạ sĩ quan, chiến sĩ có con được hưởng chế độ có trách nhiệm khai và báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, gửi cấp trung đoàn và tương đương trở lên để được cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” đối với thân nhân. Giấy này sẽ được cấp trung đoàn và tương đương trở lên gửi về gia đình, nơi con của hạ sĩ quan, chiến sĩ cư trú, học tập.



Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ có trách nhiệm nộp giấy này cho cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập để được hưởng chế độ miễn học phí.



Ngoài vấn đề miễn học phí thông tư này còn hướng dẫn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và chế độ trợ cấp khó khăn đột suất đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ.



Cụ thể, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ gồm: bố, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ, chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì được cấp thẻ BHYT. Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định tại thời điểm mua thẻ BHYT.



Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây: Bị tai nạn, ốm đau từ một tháng trở lên, hoặc phải điều trị tại bệnh viện từ 15 ngày trở lên; có nhà ở bị cháy, đổ, sập, hư hỏng nặng, lũ cuốn trôi hoặc nơi ở của gia đình nằm trong vùng mất an toàn. Mức trợ cấp là 300.000 đồng/suất/lần, nhưng không quá 2 lần/năm.



Trường hợp thân nhân của chiến sĩ, hạ sĩ quan bị tử vong mất tích được trợ cấp khó khăn mức 600.000 đồng/suất. Trường hợp cùng một thời điểm hạ sĩ quan, chiến sĩ có nhiều thân nhân đủ điều kiện trợ cấp khó khăn, thì được trợ cấp tương ứng với các mức nêu trên.



Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ thôi hưởng các chế độ, chính sách quy định tại thông tư này khi hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ; trở thành học viên các trường CAND; hy sinh, từ trần; bị tước danh hiệu CAND hoặc bị trả về địa phương. Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nếu đã thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo quy định pháp luật về BHYT thì không được cấp thẻ BHYT theo quy định của thông tư này. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/9/2011.





Theo Nguyễn Hùng ( Dân trí)