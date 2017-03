Công an vào cuộc xác minh vụ hai nữ sinh đánh nhau đến ngất xỉu

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, những ngày vừa qua trên facebook cá nhân P.P.P tung ra video clip có thời lượng gần 2 phút thể hiện hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau kịch liệt. Clip cũng thể hiện có một trong hai nữ sinh bị người còn lại vật té , nằm dài dưới nền đường. Sau khi bị té còn bị đánh liên tục vào vùng đầu khiến cô nữ này nằm im và có một thanh niên đến ẵm nạn nhân đưa đi cấp cứu. …





Để rộng đường thông tin, trưa 17-3, PV báo Pháp luật TP.HCM đã liên hệ với cô Nguyễn Thị Liên – hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du và được cô Liên nhìn nhận một trong hai thiếu nữ đánh nhau trong clip là học sinh của trường. “Vụ việc xảy ra ngày 7-3 và xảy ra ngoài phạm vi của nhà trường. Hiện trường đang phối hợp xác minh làm rõ vụ việc trong đó ngay sáng 17-3 đã mời các em học sinh có liên quan đến để làm việc và tìm hiểu kỹ càng từ đó có hướng xử lý cũng như thông tin cụ thể về vụ việc với báo chí” – hiệu trưởng Nguyễn Thị Liên nói.

Trong khi đó, đầu giờ chiều 17-3, làm việc với PV, ông Nguyễn Minh Thuấn – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Bảy cho biết bước đầu xác định nữ sinh bị đánh là em T.T.B.H – học sinh lớp 9A5 Trường THCS Nguyễn Du. Em H đánh nhau với em K – từng là học sinh nhưng đã nghỉ học.

Theo đó, sáng 7-3, em T.T.B.H đến trường tham gia thi nghi thức Đội và đến khoảng 10 giờ 35 phút cùng ngày thì thi xong nên cùng nhóm bạn rời trường. Trong lúc cùng nhóm bạn uống trà sữa trong đó có một số bạn bè học Trường THCS Nguyễn Trãi đi chung thì K gọi điện thoại đến đôi co và cho rằng H đòi “bật” K nên K cật vấn nhưng H nói là không có. Uống trà sữa xong nhóm bạn của H ra về, còn H sau đó được một bạn nam (không phải học sinh – PV) chở đến gặp K ở đường nhánh thuộc khu B4 phường Ngã Bảy và tại đây lúc 12 giờ trưa cùng ngày H và K đã đánh nhau dẫn đến H bị đánh té xuống đất rồi ngất xỉu được chở vào BV cấp cứu rồi ra về ngay sau đó. Theo ông Nguyễn Minh Thuấn, nữ sinh H có tiền sử bị hạ can-xi cộng với việc đánh nhau nên từ đó dẫn tới ngất xỉu và vào BV cấp cứu một lúc thì khỏe lại và chẩn đoán chỉ xây xát nhẹ ở bàn chân.

Cuối giờ chiều 17-3, trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, ông Lê Hoàng Tươi – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Bảy báo cáo cho Sở bằng văn bản về vụ việc. “Qua báo cáo xác định do hiềm khích từ mối quan hệ ngoài xã hội nên mới xảy ra vụ việc này. Sở chỉ đạo cho phòng làm việc với UBND thị xã và công an thị xã để mời em K đến làm việc và có biện pháp giáo dục. Em K từng là học sinh nhưng đã thôi học và hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt khi cha đã mất, mẹ đi làm ăn xa nên em này không có người quản lý” – ông Lê Hoàng Tươi nói.

Khi PV đặt vấn đề là vụ việc được nhà trường phát hiện từ rất sớm nhưng vì sao lại không báo cáo cho lãnh đạo Phòng Giáo dục cũng như Sở, thì ông Tươi cho biết: “Vấn đề này Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục yêu cầu lãnh đạo trường có báo cáo tự kiểm trách nhiệm, nhưng qua lý giải ban đầu cho rằng sợ mất thành tích và clip không biết ai nên chờ làm rõ mới báo cáo”. Cũng theo ông Tươi, vụ việc đánh nhau có một lãnh đạo phòng giáo dục biết thông tin vì xảy ra gần nhà và chỉ khi vị này thông tin sự việc đồng thời yêu cầu thì nhà trường mới báo cáo sơ bộ về vụ việc.

Trong khi đó, trao đổi quan điện thoại, bà Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy cho biết: “Giữa giờ chiều 17-3, UBND thị xã đã chủ trì làm việc với sự tham gia của một số ban ngành đoàn thể trong đó có công an để nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và nhà trường báo cáo sự việc. Qua đó, chúng tôi giao cho Công an thị xã vào cuộc để xác minh kỹ hơn vì vụ việc có liên quan đến một số đối tượng bên ngoài và đến 20-3 phía công an sẽ có báo cáo cụ thể về kết quả xác minh, từ đó thị xã có hướng chỉ đạo xử lý”.