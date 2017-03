Cộng bao nhiêu điểm ưu tiên khu vực?

. Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An, địa chỉ liên hệ? Việc làm sau khi ra trường? Trường có các cấp học nào và đang đào tạo các ngành nào? Điểm ưu tiên xét tuyển là bao nhiêu và đối tượng ưu tiên, học phí? (Như Hoài, Đồng Tháp; Vĩnh Tùng - Thanh Trang, Tiền Giang)

+ Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An: Học phí của trường không cao so với các trường cùng điều kiện tại TP.HCM. Theo Điều 33 quy chế tuyển sinh, khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường, thí sinh thuộc khu vực 1 được cộng 3 điểm; khu vực 2 nông thôn được cộng 2 điểm, khu vực 2 cộng 1 điểm và cộng điểm theo quy định... Nhà trường dành nhiều học bổng cho những sinh viên, học sinh nghèo vượt khó có học tập khá giỏi, gia đình trong diện chính sách. Chủ trương của trường là đào tạo gắn kết nhu cầu doanh nghiệp nên rất thuận lợi cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trường đang đào tạo sáu ngành ĐH và CĐ chính quy: khoa học máy tính (xét tuyển khối A, D1234), công nghệ kỹ thuật xây dựng (A, V), kế toán (A, D1234), quản trị kinh doanh (A, B, C, D1234), tài chính ngân hàng (A, D1234), tiếng Anh (D1). Hệ trung cấp chuyên nghiệp có các ngành tuyển đào tạo: kế toán, xây dựng dân dụng và công nghiệp, tin học, du lịch. Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo thạc sĩ các ngành. Địa chỉ của trường: Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An. ĐT: (072) 3512826 (107).

Giờ học của sinh viên kế toán tại Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An.

. Ngành kế toán-kiểm toán của Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM xét tuyển khối gì, đào tạo như thế nào, nhu cầu làm việc khi ra trường? (Thu Giang,TP.HCM)

+ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF): Ngành kế toán của ĐH UEF xét tuyển hai khối A, D. Khoa Kế toán-Kiểm toán với mục tiêu đào tạo các cử nhân kinh tế năng động, có chuyên môn kế toán-kiểm toán đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường và yêu cầu cao của nhà tuyển dụng; phát triển môi trường học tập chuyên nghiệp mang tính thực tiễn, sáng tạo. Nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp hiện nay rất lớn và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí công việc của các chuyên viên: kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ.

. Hiện nhu cầu tuyển dụng lao động tại Bình Dương như thế nào? Những khối ngành nghề nào ra trường dễ tìm việc nhất? Thu nhập bình quân của sinh viên tốt nghiệp ĐH Bình Dương hiện nay là bao nhiêu? (Thế Phong, Bình Dương)

+ Trường ĐH Bình Dương:Bình Dương là một thành phố công nghiệp phát triển, nhu cầu mọi mặt đều rất lớn. Trường ĐH Bình Dương là trường ĐH đa lĩnh vực, đào tạo liên tục từ dạy nghề, trung cấp, CĐ, ĐH đến sau ĐH và đáp ứng phần lớn nhân lực cho nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Bình Dương. Trường ĐH Bình Dương mạnh nhất ở khối đào tạo kinh tế gồm các ngành: ngân hàng, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing, du lịch và khối ngành kỹ thuật, công nghệ sinh học, điện-điện tử. Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng tại tỉnh Bình Dương rất đa dạng, ngành nghề gì cũng đang rất thiếu nhân lực giỏi. Sinh viên ra trường đều có việc làm, mức lương trung bình là 5 triệu đồng và cũng có người làm 15-16 triệu đồng là bình thường.

XUÂN CHIỂU thực hiện