Công điện khẩn của Bộ GD-ĐT: Tạo thuận lợi tối đa cho TS

Theo yêu cầu của bộ, tại mỗi điểm thi các trường phải bố trí 01 điện thoại cố định đặt tại phòng trực của điểm thi hoặc chỉ 01 điện thoại di động do điểm trưởng trực tiếp quản lý và chỉ sử dụng khi thật cần thiết ngay tạo phòng trực của điểm thi.

Tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh khác đều không được mang theo điện thoại di động.

Các trường cũng phải thành lập tổ thường trực để kịp thời xử lý các tình huống có thí sinh và cán bộ tham gia công tác tuyển sinh có biểu hiện sốt, ho, đau họng, nghi ngờ cúm A (H1N1), tiến hành cách ly và báo cho cơ sở y tế có biện pháp xử lý kịp thời, có giám sát của an ninh cho đến hết buổi thi.

Cũng trong công điện này, bộ chỉ đạo các trường phải tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh được dự thi, không gây bất kỳ khó khăn nào. Cụ thể: tạo điều kiện cho thí sinh chỉnh sửa sai sót, nhầm lẫn trong hồ sơ đăng ký dự thi, giấy báo dự thi... nếu thí sinh có đủ các căn cứ và minh chứng.

Những thí sinh bị mất, thất lạc giấy báo dự thi, thẻ dự thi, các trường kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc, yêu cầu thí sinh làm cam đoan, cấp lại thẻ dự thi và cho thí sinh được dự thi.

Đối với thí sinh tự do, tốt nghiệp THPT, BT THPT năm 2008 nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp và bị mất giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, BT THPT 2008 tạm thời, nếu có đủ các giấy tờ hợp lệ khác (chứng minh nhân dân, phiếu đăng ký dự thi thứ 2...), thí sinh làm cam đoan thì đều được dự thi.

Những thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, BT THPT tạm thời năm 2009 do những địa phương in sai, in thiếu, in mất chữ, không dán ảnh và đóng dấu giáp lai cũng được dự thi bình thường.