Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phòng, chống cơn bão số 3

Cụ thể, nội dung công điện nêu rõ cần triển khai là chủ động rà soát phương án phòng, chống bão, ngập lụt, lũ quét do mưa bão gây ra. Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học khi xảy ra mưa bão.



Bộ GD&ĐT yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ năm học mới.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu thành lập các tổ công tác, cử cán bộ chủ chốt xuống các điểm trường kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra; đồng thời triển khai phương án nhanh chóng khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ năm học mới.

Trước đó, chiều 18-8, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có công văn thông báo, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3. Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trường lớp, theo dõi diễn biến mưa bão; chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên khi xảy ra mưa bão.

Hiệu trưởng các trường căn cứ nhu cầu và điều kiện của phụ huynh, học sinh để quyết định cho các em nghỉ học hay đến trường.