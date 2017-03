Công nghệ, kỹ thuật lên ngôi

Theo thống kê của vụ Đại học, trong hơn 2,1 triệu hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng (ĐH-CĐ) 2009, khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh tiếp tục ngự trị ngôi đầu bảng. Bên cạnh đó, các ngành công nghệ cũng hút thí sinh không kém.

Mê công nghệ, “chê” khoa học cơ bản

Thống kê những năm gần đây cho thấy, có đến 32% thí sinh chọn khối ngành công nghệ – kỹ thuật. Ông Nguyễn Anh Đức, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết, ngành công nghệ thông tin, tăng khoảng hơn 2.000 hồ sơ. Tương tự, sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng” vắng người học, ngành kỹ thuật in (công nghệ in) bỗng dưng… tăng lượng thí sinh dự thi (từ 300 hồ sơ bất ngờ vọt lên hơn 500). Trong số tăng chừng 7.000 hồ sơ đăng ký vào đại học Mở TP.HCM so với năm 2008, nhóm ngành kinh tế – quản trị kinh doanh vẫn dẫn đầu, kế đến là các ngành công nghệ sinh học.

Trong khi đó, các ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội mặc dù được các nhà quản lý khẳng định nhu cầu lao động “luôn cần, đang thiếu” nhưng lại rất thưa vắng người học. Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM có tỷ lệ chọi các ngành chỉ xuýt xoát một chọi hai. TS Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng đào tạo của trường phân tích, về nhu cầu vĩ mô, những ngành khoa học cơ bản rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội nên trường vẫn giữ chỉ tiêu tuyển sinh dù ngày càng ít người chuộng. Người học ngoảnh mặt với những ngành này vì không rõ “tương lai” ở đầu ra sau bốn năm học. Tương tự, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng giảm gần 30% thí sinh dự thi. Trừ các ngành đào tạo “nghề” như báo chí truyền thông, quan hệ quốc tế, tâm lý, Đông phương học… vẫn được ưu ái, các ngành khoa học xã hội cơ bản như lịch sử, triết… lại thưa vắng.

Xu hướng ghép ngành

Nhiều chuyên gia nhận định tỷ lệ chọi vào những trường thuộc top trên bao giờ cũng là “chọi thật” giữa những thí sinh khá giỏi, như ĐH Bách khoa TP.HCM có điểm chuẩn năm 2008 không cao nhưng điểm trung bình của thí sinh lại khá cao. TS Nguyễn Thanh Nam, trưởng phòng đào tạo cho biết, một số ngành có số đăng ký dự thi thấp thường là do điểm chuẩn năm trước cao, tiếp thị ngành nghề không tốt, có nhiều ngành chưa được xác định vị trí và chỉ tiêu tuyển sinh thấp.

Cũng theo TS Nam, để ổn định điểm chuẩn, trường chọn xu hướng ghép những ngành có cùng kiến thức nền tảng và chương trình đào tạo gần giống nhau. “Ghép thành những nhóm ngành tương ứng với khối chỉ tiêu lớn, thí sinh sẽ yên tâm khi lựa chọn vì ổn định chất lượng điểm chuẩn. Nhà trường cũng có thể điều chỉnh vài chục chỉ tiêu trong khối chỉ tiêu lớn”, ông Nam nói.

Đơn cử như ngành cơ điện tử, năm 2004 ngành này tuyển hai nguyện vọng với 20 điểm, năm 2005 lượng “anh tài” đăng ký vào ngành khoảng 800 thí sinh nhưng điểm chuẩn đã đẩy lên đến 27 điểm (nguyện vọng 1), đến năm 2006, lượng thí sinh dự thi ngành này lập tức giảm đi bốn lần và điểm chuẩn cũng tuột xuống còn 21 điểm… Nhận ra xu hướng này, năm 2009 trường quyết định ghép bảy ngành thành ba khối ngành.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng xu hướng ghép các ngành gần nhau thành khối ngành sẽ có lợi hơn cho người học. Sinh viên sẽ được học tất cả những kiến thức nền tảng của khối ngành, dễ dàng chuyển ngành hoặc chuyên ngành. Vì ngay từ năm đầu, sinh viên thường chưa thể định hướng đúng chuyên ngành phù hợp với năng lực, sở thích bản thân mà cần phải có thời gian để lựa chọn.