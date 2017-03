Cửa liên thông sẽ hẹp hơn

Một buổi học của sinh viên lớp 2011 hệ liên thông cao đẳng lên đại học ngành CNTT tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: Như Hùng



Được bảo lưu môn văn hóa Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và dự kiến khi ban hành chính thức, Bộ GD-ĐT sẽ cho phép thí sinh đã tham dự kỳ thi ĐH, CĐ theo hình thức “ba chung” được bảo lưu kết quả môn văn hóa cho kỳ thi liên thông.

Tuy nhiên, thời gian bảo lưu bao lâu sẽ còn phải tính thêm. Những học sinh, sinh viên chưa tham dự kỳ thi ba chung sẽ phải thi các môn văn hóa như dự thảo. “Sinh viên CĐ, ĐH phải có mức kiến thức văn hóa tối thiểu.

Trường sẽ khó biết kiến thức văn hóa tổng quát của học sinh, sinh viên chưa tham gia kỳ thi ba chung như thế nào. Nếu hổng kiến thức nhiều quá sẽ khó đảm bảo chất lượng.

Việc chỉ thi chuyên môn như hiện nay khiến chất lượng đào tạo thấp, xã hội kêu ca.

Bất hợp lý

Theo đó, khi liên thông từ trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ ĐH, thí sinh dự thi tuyển hai môn văn hóa theo khối thi của ngành thí sinh dự định học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH hệ chính quy hằng năm do Bộ GD-ĐT tổ chức và một môn cơ sở ngành.Liên thông từ trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ CĐ hoặc từ trình độ CĐ nghề, CĐ lên trình độ ĐH, thí sinh dự thi tuyển một môn văn hóa theo khối thi của ngành thí sinh dự định học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH hệ chính quy hằng năm do Bộ GD-ĐT tổ chức và hai môn cơ sở ngành. Tổng điểm ba môn tối thiểu phải đạt từ 15 điểm trở lên.Trần Quang Minh (sinh viên Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị) cho rằng nếu quy định này thành hiện thực thì coi như Minh chấm dứt giấc mơ liên thông lên ĐH. “Ba năm CĐ không được học quy củ các môn toán, lý, hóa như thời phổ thông nữa, làm sao tôi thi chung được?” - Minh than thở.Hiệu trưởng một trường ĐH ví von: “Dễ thấy vô lý vì ngay cả yêu cầu người có trình độ tiến sĩ thi ĐH chưa chắc đã đỗ do bị ngắt quãng quá lâu việc thu nạp kiến thức các môn văn hóa thường xuyên. Hiển nhiên điều đó không có nghĩa là ông tiến sĩ ấy trình độ thấp. Cho nên yêu cầu thí sinh liên thông vừa học 2-3 năm trung cấp hay CĐ quay lại thi tuyển sinh chính quy không khác gì ngắt đầu vào của hệ đào tạo này”.