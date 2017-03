Cửa rộng sau nguyện vọng 3

Theo ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng Dạy nghề - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, hiện đào tạo nghề có ba cấp trình độ là CĐ nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Trình độ CĐ nghề được đào tạo ba năm, trung cấp nghề 1,5-2 năm và sơ cấp nghề từ ba tháng đến một năm tùy theo nghề đào tạo.

Đa dạng ngành nghề

Năm học 2010-2011, TP.HCM có 97.855 chỉ tiêu nghề của 43 trường ĐH, CĐ có đào tạo nghề và các trường CĐ nghề, trung cấp nghề. Các nghề đào tạo chủ yếu thuộc nhóm kỹ thuật và dịch vụ. “Các trường nghề không chỉ tuyển đối tượng rớt ĐH, CĐ mà còn tuyển cả đối tượng đã tốt nghiệp THCS, học sinh học dang dở THPT” - ông Hiệp cho biết.

Tại Trường CĐ Nghề TP.HCM, Trưởng phòng Đào tạo Trần Kim Tuyền cho biết hiện nay nhóm nghề cơ khí, điện công nghiệp, công nghiệp thực phẩm dễ được tuyển dụng nhất. Ngoài ra, các nghề quản trị cơ sở dữ liệu, kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính… phù hợp đối với học viên nữ, khi tốt nghiệp dễ tìm việc và lương thử việc tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên. Chương trình đào tạo nghề chiếm 70% số giờ thực hành nên sẽ đảm bảo kỹ năng thực hành và kiến thức chuyên môn vững vàng cho học viên sau khi tốt nghiệp.

Học viên lớp bếp Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn trong giờ thực hành. Ảnh: QD

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, cho hay: “Các nghề vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, cắt gọt kim loại, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, điện tử công nghiệp, công nghệ ôtô, cơ điện tử, điện công nghiệp… ra trường có việc làm ngay và thu nhập khá ổn định”. Đối với hệ sơ cấp nghề, các nghề sửa chữa xe máy, tiện-phay-bào, hàn, thẩm mỹ… được thực hành 50%-75% so với lý thuyết nên học viên được trang bị tay nghề bài bản, rất thích hợp với những học viên có hoàn cảnh khó khăn, muốn đi làm sớm.

Đối với các nghề thuộc nhóm dịch vụ, bà Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn, cho hay trường xét tuyển hệ CĐ đối với thí sinh có điểm thi dưới điểm sàn CĐ hoặc học bạ tốt nghiệp THPT cho các nghề quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch, kế toán doanh nghiệp. Đối với học viên có trình độ lớp 9, trường có đào tạo hệ sơ cấp nghề 3-6 tháng với các nghề lễ tân khách sạn quốc tế, nghiệp vụ bàn chuyên nghiệp, nghiệp vụ phòng chuyên nghiệp, pha chế rượu (bartender), bếp Việt Nam, bếp Âu-Á…; học viên tốt nghiệp được hỗ trợ việc làm sau khi ra trường.

Hàng loạt trường dạy nghề như CĐ Nghề Sài Gòn, CĐ nghề Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, CĐ nghề Giao thông Vận tải trung ương III, Trung cấp nghề Nhân Đạo, Trung cấp nghề Củ Chi, Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, Trung cấp nghề Việt Giao, Trung cấp nghề Xây lắp điện… đều thường xuyên đào tạo các nghề lập trình máy tính, hàn, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh, công nghệ ôtô, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, thiết kế đồ họa, sửa chữa xe máy… từ trình độ sơ cấp đến CĐ.

Học nghề theo chương trình tiên tiến

Để thu hút học sinh, hiện nay một số trường nghề đã liên kết đào tạo với các trường nghề ở nước ngoài. Riêng Trường CĐ nghề Lilama 2 Đồng Nai đang thông báo tuyển sinh du học tại chỗ hệ CĐ nghề quốc tế khóa 2 liên kết với Trường City of Sunderland (Anh), đào tạo hệ CĐ ngành kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện theo chương trình của Anh trong 2,5 năm, bằng tốt nghiệp do City of Sunderland cấp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể được học liên thông kỹ sư thực hành tại Anh.

Ông Lâm Văn Quản, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm, cho biết trường này vừa được phép tuyển sinh đào tạo hai chương trình hệ trung cấp tiên tiến (theo dự án giữa Sở GD&ĐT TP.HCM với Tập đoàn Temasek) là cơ điện tử, công nghệ thông tin đa phương tiện theo mô hình đào tạo của Trường Singapore Polytechnic. (TP.HCM đầu tư khoảng 20 tỉ đồng trang bị phòng học, xưởng thực hành, thực tập đáp ứng yêu cầu của Singapore.) Bên cạnh đó, trường còn liên kết với Công ty Toyota Việt Nam đào tạo kỹ thuật viên khóa 1 nghề sửa chữa thân xe và sơn xe. Công ty hỗ trợ máy móc, thiết bị hiện đại và hỗ trợ tài liệu đào tạo cho giảng viên của trường.

Tại Trường CĐ nghề Việt Nam-Singapore, chương trình đào tạo, máy móc thực hành, tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tại Singapore đều được tài trợ bởi chính phủ Singapore. Ngay từ hệ sơ cấp, trường đã áp dụng đào tạo theo chương trình Singapore với các nghề điện tử, bảo trì điện, cơ khí chế tạo, bảo trì cơ khí, cơ điện tử…

1,7 triệu chỉ tiêu học nghề Năm nay cả nước có hơn 600.000 thí sinh trượt ĐH, hơn 112.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT. Tổng cục Dạy nghề cho biết có hơn 1,7 triệu chỉ tiêu nghề đang chờ học viên. Điểm chung của các trường nghề từ hệ sơ cấp đến trung cấp và CĐ là chỉ xét tuyển. Do đó dù chỉ học đến lớp 9, học sinh vẫn được đăng ký xét tuyển học nghề. Hệ CĐ nghề chỉ xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT. Đối với hệ trung cấp nghề, học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc dang dở THPT vẫn đủ điều kiện học trung cấp nghề với thời gian đào tạo 3-3,5 năm, vừa học nghề vừa học văn hóa chương trình THPT rút gọn bốn môn văn-tiếng Việt, toán, lý, hóa; còn tốt nghiệp THPT đào tạo 1,5-2 năm. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề và CĐ nghề, học viên được dự thi tuyển sinh liên thông lên CĐ, ĐH cùng ngành nghề đào tạo. Thời gian đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên CĐ và từ CĐ nghề lên ĐH 1,5-2 năm; đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên ĐH 3-4 năm. Học xong có việc làm ngay Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm thường xuyên gắn kết với Trung tâm Giới thiệu việc làm Votec, Ban Quản lý các khu chế xuất-khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) cùng hơn 50 công ty, xí nghiệp hỗ trợ học viên thực tập và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Trường CĐ Nghề TP.HCM đã ký hợp đồng cung cấp lao động cho nhiều công ty và trung tâm giới thiệu việc làm như Votec, Hepza, Long Hoa, Cơ điện Hà Nội, Mtex, Nano... Nhiều học viên sau thời gian thực tập, mặc dù vẫn còn đang học để tốt nghiệp nhưng đã được công ty trả lương. Ngay từ hệ sơ cấp nghề, Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn đã cam kết 100% học viên tốt nghiệp đều được trường hỗ trợ việc làm. Còn Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương giới thiệu việc làm cho học viên tại các tiệm của học viên thành đạt và một số doanh nghiệp liên kết.

QUỐC DŨNG