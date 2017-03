Cửa trường dần mở đón trẻ nhiễm HIV

Bác sĩ Võ Minh Quang, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP: HIV không dễ lây Nước mắt, nước bọt (không thấy rõ máu) và nước tiểu hoặc phân không có máu thì không xem là nguyên nhân lây truyền HIV. Nguy cơ nhiễm HIV lây qua đường máu do vết thương xuyên da chỉ độ 0,3%. Trong khi đó, lây nhiễm do virus viêm gan B là 3% và viêm gan C là 30%. Như vậy, nguy cơ lây nhiễm HIV thấp hơn nhiều so với lây nhiễm viêm gan siêu vi. Nhiều em nhiễm HIV hiện được điều trị kháng retrovirus (ARV) nên khả năng miễn dịch rất cao (80%-90%) và khả năng lây nhiễm bệnh rất thấp.