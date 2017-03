Cụm thi Gia Lai sẵn sàng đón thi sinh dự thi

1 / 1

Thí sinh có mặt tại phòng thi nghe phổ biến quy chế thi, nhận thẻ dự thi và làm quen với phòng thi tại kì thi THPT năm 2015. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo TS. Lý, sau khi kết thúc từng môn thi, bài thi được vận chuyển về tại hội đồng trung tâm của Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai. Kết thúc kỳ thi, bài thi sẽ được An ninh Công an Gia Lai áp tải vận chuyển về Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM để thực hiện công tác làm phách và chấm thi.

Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM chịu trách nhiệm in sao đề thi, bảo mật đề thi và thanh tra, giám sát quá trình in sao đề thi cho cả cụm đại học và cụm tốt nghiệp của tỉnh Gia Lai.

Về công tác tiếp sức mùa thi, tính đến trưa 29-6, chương trình đồng hành "Cùng em tôi đi thi 2016", có 500 tình nguyện viên do Tỉnh đoàn Gia Lai hỗ trợ tiếp sức mùa thi, 14.000 suất cơm miễn phí (bắt đầu phát cơm miễn phí từ 30-6), trong đó có 568 thí sinh thuộc diện khó khăn được bố trí chỗ ở miễn phí và suất ăn miễn phí, có xe ôm chở đến các điểm thi.



TS. Trần Đình Lý lưu ý: Sáng 30-6, thí sinh nên có mặt tại các phòng thi để theo dõi quy chế thi, nhận thẻ dự thi và làm quen với đường đi lối lại, phòng thi, khu vực thi, lường trước tình huống bất trắc, dù nhỏ. Nếu thí sinh và phụ huynh gặp khó khăn trong việc thi, cần liên lạc ngay với lực lượng tình nguyện hỗ trợ kỳ thi, từ đi lại đến việc ăn ở miễn phí, giá giảm…để được hỗ trợ.

Thời gian thi năm nay sớm hơn năm 2015 là 30 phút, đồng thời kì thi này đúng thời điểm cúp bóng đá EURO, các em cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, đừng vì một giải đấu mà ảnh hưởng đến kết quả mười mấy năm ăn học. Ngoài ra, nếu thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào thì sẽ không được công nhận môn thi đó và đồng thời bị cấm thi các môn còn lại.

“Các em nên tập trung ôn tập có chủ đề, có hệ thống, nên tham khảo đề thi năm ngoái để không ngỡ ngàng, khi vào phòng thi vì cấu trúc đề thi không có gì thay đổi so với năm ngoái. Khi thi xong, có phần rất quan trọng mà các em cần chuẩn bị kỹ là xét tuyển đại học, cao đẳng.”, ông Lý nhắc nhở.