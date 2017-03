Cuộc đua vào trường tốp trên sẽ căng thẳng

Cuộc đua tranh vào đại học ngày càng căng thẳng. Trong ảnh: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2012 tại Sở GD-ĐT Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hiền)

Cuộc đua tranh vào đại học ngày càng căng thẳng. Trong ảnh: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2012 tại Sở GD-ĐT Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hiền)

Hồ sơ khối trường Kinh tế tiếp tục tăng

Học viện Tài chính,

Trường ĐH Kinh tế quốc dân,

Còn tại Học viện Ngân hàng,

Khối ngành Kỹ thuật cũng căng thẳng không kém!

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội,

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông,

trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Mỏ Địa chất,

Theo Hồng Hạnh ( DT)



Mặc dù tổng số lượng hồ sơ ĐKDT của thí sinh năm nay giảm nhiều so với năm 2011 nhưng tỷ lệ đăng ký vào những trường ĐH tốp trên vẫn không giảm.Thường những thí sinh đăng ký vào những trường tốp trên là những thí sinh đã xác định được năng lực của mình mới dám đăng ký dự thi vào bởi điểm chuẩn hàng năm của các trường này rất cao từ 20 điểm trở lên đến 28 điểm.Bà Lê Thị Thu Thủy - trưởng phòng đào tạo trường ĐH Ngoại thương cho biết: “Hiện trường chưa thống kê đầy đủ nhưng theo số lượng hồ sơ ĐKDT vào trường mà các Sở GD-ĐT khu vực phía Bắc bàn giao ngày 10/5 thì năm nay số lượng hồ sơ tăng khoảng 1.000 bộ. Tổng số hồ sơ dự kiến vào trường năm nay khoảng 10.000 bộ”.Bà Thủy cho hay, do năm nay trường tuyển sinh khối A1 nên số lượng hồ sơ tăng hơn một chút. Những thí sinh dự thi khối A1 thường là những thí sinh dự thi khối D1 đăng ký dự thi thêm. Được biết, chỉ tiêu ĐH Ngoại thương năm nay 2.400.theo ông Phạm Văn Liên - trưởng ban đào tạo của trường, số lượng hồ sơ ĐKDT vào Học viện năm nay khoảng hơn 13.000, tương đương với năm 2011. Trong đó khối A: 12.500 hồ sơ, còn lại là khối D1. Được biết, chỉ tiêu vào Học viện cả nước là 1.500.năm nay nhận được khoảng trên 20.000 bộ hồ sơ. GS Nguyễn Quang Dong - trưởng phòng đào tạo cho biết, số lượng hồ sơ năm nay vào trường dự kiến tương đương với năm trước. Chỉ tiêu vào trường năm nay là 4.500. Do vậy, nếu nói về điểm chuẩn sẽ ít dao động so với năm trước.năm nay lại giảm lượng hồ sơ khoảng 4.000 bộ (ở khu vực phía Bắc). Số lượng hồ sơ năm nay Học viện nhận được khoảng 10.000 bộ. Ông Trần Mạnh Dũng - trưởng phòng đào tạo của Học viện cho biết: “Việc giảm số lượng hồ sơ này, tôi thấy không có gì bất ngờ lắm. Bởi thí sinh ĐKDT vào Học viện đã lượng được sức mình, đó cũng là mục tiêu của Học viện là nâng cao chất lượng đầu vào. Đây là sự phân luồng tốt của học sinh”.Ông Dũng cũng cho hay, điểm chuẩn vào Học viện vài năm trở lại đây đều giữ ổn định, có ngành điểm chuẩn giảm nhưng chỉ giảm khoảng 0,5 điểm. Được biết, chỉ tiêu vào Học viện hệ đại học năm nay là 2.300.số lượng hồ sơ ĐKDT vào trường năm nay tăng nhẹ. Hiện trường nhận được hơn 16.000 bộ hồ sơ. Khối A1 trường nhận được khoảng 3.000 bộ, khối D1 khoảng 2.000 bộ. Trong khi đó, chỉ tiêu vào trường là 5.200.Ông Hoàng Minh Sơn, trưởng phòng đào tạo của trường cho hay, rất nhiều em nộp 2 bộ hồ sơ vào trường với 2 khối A và A1 để lựa chọn. Do vậy, khối A1 sẽ “ảo” nhiều.Tương tự, nhiều trường đại học khối kỹ thuật khác số lượng hồ sơ năm nay cũng tăng, như trường ĐH Giao thông vận tải năm nay nhận được 17.799 hồ sơ, tăng 500 bộ so với năm trước. Được biết, chỉ tiêu vào ĐH GTVT khu vực phía Bắc là 3.500.hồ sơ khu vực phía Bắc năm nay tăng khoảng 15%. Tổng số hồ sơ nhận được hơn 6.000 bộ. Chỉ tiêu khu vực phía bắc là 1.550.Ngược lại với các trường tốp trên,năm nay số lượng hồ sơ sụt giảm mạnh. Nếu năm 2011 trường nhận được khoảng 72.000 bộ hồ sơ thì năm nay trường chỉ nhận được khoảng 65.000 bộ (ở khu vực phía Bắc). Tuy nhiên, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay vẫn cao bởi chỉ tiêu vào trường năm nay cả hệ đại học và cao đẳng là 6.000.số lượng hồ sơ năm nay cũng giảm từ 700 - 800. Tổng số hồ sơ trường nhận được khoảng gần 14.000 bộ. Chỉ tiêu vào trường năm nay 3.500.Ông Lê Trọng Thắng - trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, năm nay trường không tổ chức thi khối A1 những vẫn có thí sinh nhầm lẫn nộp hồ sơ vào trường điền khối A1. Nhà trường đã gửi lại cho Sở GD-ĐT để thông báo cho thí sinh chỉnh sửa.